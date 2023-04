Ca sĩ Mỹ Linh.

Ngày 6-7/5, Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trở lại với công chúng khán giả thủ đô bằng chương trình Đêm nhạc phim diễn ra tại Phòng hoà nhạc Lớn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Đêm nhạc Giáng Sinh cuối năm 2022 với sự tham gia của Mỹ Anh - con gái diva Mỹ Linh cùng Dàn nhạc Giao hưởng trẻ đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho khán giả thủ đô.

Năm nay cũng với mong muốn tạo ra sân chơi để các nghệ sĩ trẻ của Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ có dịp bộc lộ tài năng cũng như kéo khán giả gần gũi hơn với âm nhạc hàn lâm, Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam tiếp tục tổ chức Đêm nhạc phim.

Theo đó, chương trình năm nay giới thiệu những tác phẩm kinh điển viết cho dàn nhạc giao hưởng với chủ đề nhạc từ những bộ phim nổi tiếng, quen thuộc và gắn bó với nhiều thế hệ người dân Việt Nam.

Có thể kể ra tác phẩm tiêu biểu như: The Chairman's Waltz - bản nhạc trong phim Memoirs of a Geisha (Hồi ức của một Geisha với tiếng đàn solo da diết ngọt ngào của violon & cello. Nhạc phim Ba đồng chí của tác giả Artiemev với không gian bao la, bất tận, giai điệu dạt dào, đậm chữ tình của tiếng kèn trumpet.

Đó còn là tác phẩm A Whole New World trong phim Aladdin với những giai điệu giàu tình cảm và trong sáng. I don’t want to miss a thing trong bộ phim nổi tiếng Armageddon (1998) với những giai điệu mãnh liệt như muốn bùng nổ. Bản Tango bất hủ và cháy bỏng trong Scent of a woman với những âm thanh réo rắt của violon…

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Chương trình lần này sẽ được 2 nhạc trưởng trẻ tuổi, tài năng là Đồng Quang Vinh và Trần Nhật Minh dẫn dắt. Đồng thời 2 nhạc trưởng sẽ tung hứng về những câu chuyện thú vị của các bộ phim và kết nối để các thế hệ nghệ sĩ trẻ của Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ VNAMYO có thể tự tin thể hiện tài năng.

Chương trình có sự tham gia của diva Mỹ Linh, nghệ sĩ độc tấu violon quốc tế Chương Vũ, ca sĩ Đào Mác, cellist Bùi Hà Miên, ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp (ban nhạc Ngũ Cung) và nghệ sĩ trumpet solo trẻ tuổi Đặng Văn Chính là một trong những điềm sáng và là niềm tự hào trong lĩnh vực đào tạo thực hành biểu diễn của khoa Kèn gõ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Cellist Bùi Hà Miên.

NSƯT Bùi Công Duy - Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết: "Việc xây dựng tương lai và phát triển Dàn nhạc giao hưởng Trẻ VNAMYO trong những năm gần đây là một trong những trọng tâm chính trong lĩnh vực đào tạo thực hành của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhằm để chuẩn bị đội ngũ kế cận tương lai 20-30 năm tới của ngành giao hưởng nước nhà. Những buổi hoà không chỉ là dịp để các học sinh thể hiện tài năng khi kết hợp với những nghệ sĩ nổi tiếng mà còn lan toả những năng lượng tích cực đến với khán giả thủ đô".

Đêm nhạc phim sau khi kết thúc tại Hà Nội sẽ tiếp tục ra mắt khán giả trong Liên hoan Âm nhạc Tuổi trẻ 2023 diễn ra tối 14/5 tại TP. Nghệ An.