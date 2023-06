Trong bom tấn The Flash ra rạp toàn cầu từ 16/6, nữ diễn viên Sasha Calle nhận được nhiều sự quan tâm vì mang tới màu sắc khác biệt cho nhân vật Supergirl.

Với dòng thời gian đầy hỗn loạn do Flash tạo ra, bộ phim sẽ mang đến cho khán giả một nhân vật mới chưa từng xuất hiện trước đây. Đó là Kara Zor-El hay còn được biết tới là Supergirl. Trong nhiều phiên bản, cô là em họ của Superman.

Sasha được công chúng biết đến với vai Lola trong phim truyền hình The Young and the Restless trên kênh CBS. Đây cũng là tác phẩm mang về cho cô đề cử Nữ diễn viên trẻ triển vọng giải Daytime Emmy. The Flash là bom tấn lớn nhất Sasha góp mặt và cũng nhờ bộ phim mà cô trở thành cái tên được công chúng quan tâm.

Cá tính trên màn ảnh, ngoài đời Sasha Calle cũng là mỹ nhân sở hữu phong cách khác biệt. Mái tóc ngắn và gu thời trang độc đáo giúp cô trở nên nổi bật trong mỗi bức hình cũng như khi dự sự kiện. Trong nhiều bức ảnh, Sasha Calle thường bán khỏa thân hoặc mặc trang phục không nội y khoe vòng 1.

Sasha Calle chia sẻ vai Supergirl là một nhân vật mạnh mẽ và xinh đẹp nhưng mang cảm xúc phức tạp như con người dù đến từ một hành tinh khác. Nữ diễn viên 27 tuổi vô cùng biết ơn vì có cơ hội được đóng vai Supergirl trong lần đầu tiên nhân vật này xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Không chọn phong cách "bánh bèo" thường thấy, Supergirl ngoài đời cực ngầu trong những trang phục cá tính. Sasha Calle chọn vest không nội y hoặc sơ mi đơn giản nhưng mở cúc ngực phô bày vòng 1.

Nữ diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh selfie hờ hững.

Quỳnh An