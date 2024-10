Lupita Nyong'o cùng ê-kíp mang The Wild Robot (Robot hoang dã) tới LHP Toronto 2024

Được cầm trịch bởi đạo diễn Chris Sanders (“cha đẻ” của How to Train Your Dragon, The Croods…), Robot hoang dã nhận được sự chú ý rộng rãi của khán giả toàn cầu khi nhận 98% "cà tươi" của Rotten Tomatoes. Phim nhận nhiều lời tán dương từ giới phê bình ở LHP Toronto, được TheWrap đánh giá là “phim vĩ đại nhất của DreamWorks” và cũng là phim hoạt hình hay nhất năm 2024.