Nhạc sĩ Khắc Hưng vừa có buổi giới thiệu album Người lạ trong mơ, MV Những đêm mùa hè tự thể hiện. Mỹ Tâm không thể từ chối dự họp báo vì đàn em thân thiết chưa từng "nhờ vả" nhiều năm qua. Cô hết lòng ủng hộ vì biết Khắc Hưng yêu ca hát, tôn thờ âm nhạc và luôn muốn tự bộc bạch tâm tư trong các tác phẩm.

Album Người lạ trong mơ gồm 10 bài hát do Khắc Hưng sáng tác và thể hiện: Down to earth, Người lạ trong mơ, Into the groove, Free your mind, Lên mặt trăng, Slower, Những đêm mùa hè, Phiên bản giới hạn và Anh đang về. Anh từng sáng tác 10 nhạc phẩm cho album cá nhân nhưng bỏ hết vì thấy buồn, đổi 10 bài tươi sáng và thư giãn hơn.

Khắc Hưng và Mỹ Tâm.

Dù vậy, Khắc Hưng không dám nhận là ca sĩ. "Đơn giản tôi thích hát, sản phẩm cũng là mơ ước từ lâu. Tôi không mưu cầu danh vọng, sự nổi tiếng. Lần đầu tôi chụp bộ ảnh như vậy, ăn mặc, làm tóc và trang điểm thế này trong một sự kiện", theo nhạc sĩ 9X.

Để ra mắt công chúng, Khắc Hưng chăm chút ngoại hình và luyện thanh mỗi ngày. Từng làm việc với nhiều giọng ca, anh biết cách hát đúng kỹ thuật dù không học với giáo viên.

Khắc Hưng chọn MV Những đêm mùa hè mở đường cho album. Sản phẩm được quay như phim điện ảnh với phong cảnh tươi đẹp ở Italy và Hy Lạp cùng chuyện tình trong sáng giữa hai chàng trai. Nhạc sĩ nói không biết về đam mỹ, chọn 2 diễn viên nam vì cho rằng đôi nam nữ sẽ không thể hiện đúng tinh thần tự do, phóng khoáng muốn diễn đạt.

"Đây là câu chuyện tôi có thể thấy mình trong đó, cũng từng thích một người như vậy, từng hết lòng hết dạ vì một người mà không biết họ có thích mình hay không", anh chia sẻ.

Khắc Hưng ra mắt với vai trò ca sĩ - nhạc sĩ.

Khắc Hưng không tự đóng MV vì "đầu hói, quá già để diễn đạt vẻ đẹp của tuổi trẻ, chân còn có sẹo rất to, không bao giờ dám mặc quần ngắn".

Chia sẻ này bị ca sĩ Mỹ Tâm phản đối: "Em rất đẹp trai, em phải biết điều đó. Đừng chỉ vì 1-2 bình luận mà nghĩ cả thế giới thấy mình không đẹp. Em phải tin những tràng pháo tay dành cho mình, họ không nhìn vẻ ngoài mà đánh giá. Em cứ là chính mình, không cần thay đổi gì cả. Chị thích tóc cũ trong khi em cứ nhận đầu hói, rất vô lý. Em không được tự ti như thế, em là nghệ sĩ toàn năng nhất mà chị biết".

Ca sĩ Đức Phúc nói thêm Khắc Hưng hát hay, lần nào nghe cũng đắm chìm còn nhạc sĩ Khắc Việt không giấu niềm tự hào dành cho em trai.

Ra mắt vai trò ca sĩ - nhạc sĩ, Khắc Hưng lường trước và chấp nhận mọi lời khen, chê. "Một số người sẽ bảo tôi đừng làm như thế, trở về vị trí của mình đi. Cũng sẽ có người ngưỡng mộ tôi làm được những điều mình thích. Tôi mong nhất truyền cảm hứng cho những ai chưa đủ dũng cảm theo đuổi đam mê", anh tâm sự.

Trích đoạn MV 'Những đêm mùa hè'