Với thể loại nhạc disco pop và funk, nhạc sĩ Khắc Hưng đưa khán giả về thập niên 70 qua những tiếng búng tay và guitar giòn giã, hào phóng.

Trước khi ra mắt, MV Người lạ trong mơ đã nhận được sự ủng hộ của các nghệ sĩ Việt Nam lẫn quốc tế. Trong thời gian "nhá hàng", dàn nghệ sĩ châu Á như Pun, Iman Fandi hay SonaOne đã cover lại ca khúc bằng tiếng Anh. Ở Việt Nam, các nghệ sĩ như Min, Erik cũng đăng tải video nhảy trên nền nhạc Người lạ trong mơ để cổ vũ nam nhạc sĩ sinh năm 1992.

Tuy nhiên, nhiều khán giả nghi vấn phần giai điệu của Người lạ trong mơ khi giai điệu có phần tương tự với ca khúc Hương ra mắt năm 2021 của Hứa Kim Tuyền. Khán giả nhớ đến giai điệu “Mùi hương em nồng say/ Một chút Martini/ Hòa cùng một chút Armani/ You will be craving for me?” sau khi xem MV của Khắc Hưng.

Lý giải về vấn đề này, Khắc Hưng xác nhận phần giai điệu của Người lạ trong mơ đã được “vay mượn” từ ca khúc Hương của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Sau khi MV được công bố, Hứa Kim Tuyền cũng chia sẻ tác phẩm về trang cá nhân.

Anh viết trên trang cá nhân: “Chúc mừng anh Khắc Hưng với sản phẩm mới quá ‘ổn áp’. Anh Hưng cũng đã trao đổi với Tuyền về vấn đề sample (Tạm dịch: lấy mẫu - PV) bài Hương từ lâu rồi nên mọi người cứ đọc credit (Tạm dịch: danh sách đóng góp - PV) sẽ thấy nhé”.

Về thông điệp trong MV, nhạc sĩ Khắc Hưng nói: “Với Người lạ trong mơ, tôi muốn mang đến một không gian âm nhạc lẫn hình ảnh có sự huyền bí, mơ mộng và truyền tải năng lượng tích cực. Hình ảnh nhân vật nữ trong MV được lấy cảm hứng từ các bạn Gen Z - đại diện cho thế hệ người trẻ mới đầy ắp sáng tạo và năng lượng”.

Trong MV lần này, Khắc Hưng không viết về tình yêu đôi lứa mà tập trung truyền tải năng lượng tích cực và mong mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ và tìm ra nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống.

