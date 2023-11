Ngày 25/11, FC ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ thông tin thành viên quen mặt là anh H. đột ngột qua đời. Theo nguồn tin của VietNamNet, anh H. hâm mộ ca sĩ Mỹ Tâm nhiều năm, tham gia nhiều hoạt động của cộng đồng FC.

Khi Mỹ Tâm làm giám khảo chương trình Vietnam Idol 2023, anh H. cùng các thành viên trong FC theo sát, ủng hộ nữ ca sĩ. Gần nhất, anh còn bày tỏ háo hức trông đợi đêm nhạc của thần tượng ở Hạ Long, Quảng Ninh.

Mỹ Tâm vừa đăng chia sẻ dài bộc bạch cảm xúc: "Từ bao giờ các bạn lại làm chị buồn nhiều như vậy? Vừa nghe tin em H. rời xa mọi người, chị đã không khỏi đau xót.

Chúng ta dù là những người xa lạ nhưng lại có chung một tình cảm yêu thương như người thân. Dù có chuyện gì, các bạn hãy luôn nghĩ rằng được sống là điều quý giá nhất, mọi thứ khác đều có thể giải quyết và mọi điều tiêu cực cũng sẽ qua đi. Nên hãy sống thật vui và chia sẻ cùng nhau.

Em H. vừa mới gặp nhau vui vẻ, nhiệt huyết đây nhưng bên trong có lẽ đã mang nhiều giằng xé. Ước gì em có thể chia sẻ với ít nhất một người bạn nào đó để giúp em vượt qua những lúc nặng lòng tuyệt vọng. Chị thật sự rất buồn và vẫn không thể tin điều này đã xảy ra.

Ca sĩ Mỹ Tâm.

Cám ơn em H. đã dành thanh xuân tươi đẹp cho cuộc đời, cho mọi người, cho chị và cho FC chúng ta. Bao nhiêu cuộc hội ngộ còn dang dở, FC mình hãy dành chỗ cho bạn ấy trong tim nhé. Yêu thương em, mong em an nghỉ thảnh thơi".

Sau đó, ca sĩ đăng phần lời của cô gái trong bài hát Shallow của Lady Gaga cùng câu "We're far from the shallow now" (Tạm dịch: Chúng ta đã thoát ra khỏi vũng cạn cuộc đời này). Đáng lưu ý, anh H. xăm trên cánh tay câu "Are you happy in this modern world?" (Tạm dịch: Em có hạnh phúc trong thế giới quay cuồng này không?) thuộc phần lời của chàng trai trong ca khúc Shallow.

Mỹ Tâm cũng động viên đến những người hâm mộ khác: "Chị gửi lời yêu thương đến các thành viên của FC, những người chưa từng quen nhưng đâu đó có biết, có yêu thương chị xin hãy giữ gìn cuộc sống tươi đẹp của bản thân và hãy sống một cuộc đời thật bình yên hạnh phúc. Đừng làm bản thân đau, đừng làm người thân và chị buồn nhé. Chị luôn tự hào về các bạn".

24 năm làm nghề, ca sĩ Mỹ Tâm có lượng người hâm mộ đông hàng đầu Việt Nam. Cô từng chia sẻ nhiều câu chuyện xúc động về cộng đồng FC.

Năm 2022, một cô gái hâm mộ Mỹ Tâm nhiều năm ấp ủ kế hoạch đi xem liveshow Tri âm đột ngột qua đời chỉ 8 ngày trước thềm chương trình diễn ra.

Hay tin, Mỹ Tâm đã viết: "Chị thương và xúc động quá! Chị gửi cái ôm nồng ấm yêu thương đến em ấy và tất cả bạn FC chúng ta vì những tình cảm không thể đong đếm" đồng thời bày tỏ nguyện vọng gửi quà cho người hâm mộ quá cố thay lời tri ân tình cảm.

'Họa mi tóc nâu' nổi tiếng yêu thương, quan tâm người hâm mộ. Trong phim tài liệu Người giữ thời gian, Mỹ Tâm dặn dò đội ngũ an ninh liveshow Tri âm chú ý khâu ứng xử với khán giả. Với cô, họ là "người thân trong gia đình, nếu có sai cũng vì không biết, không được cư xử lạnh lùng, đừng nói là mạnh tay".

Mỹ Lê