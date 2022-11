Bộ Y tế sẽ có 41 cuộc thanh tra loạt vấn đề 'nóng' trong năm 2023

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký quyết định 3155/QĐ-BYT ban hành kế hoạch thanh tra năm 2023 nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực y tế để kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm.

Thanh tra Bộ Y tế sẽ tiến hành 7 cuộc thanh tra lĩnh vực dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế trong năm 2023.

Trong tổng số 41 cuộc thanh tra được thực hiện năm 2023, Thanh tra Bộ Y tế có 23 cuộc; các đơn vị được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thực hiện 18 cuộc.

Cụ thể, 23 cuộc do Thanh tra Bộ Y tế tiến hành gồm:

Lĩnh vực y tế dự phòng sẽ có 4 cuộc thanh tra công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực y tế dự phòng và an toàn thực phẩm; thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Với lĩnh vực khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế (có 6 cuộc): Thanh tra trách nhiệm thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; công tác quản lý Nhà nước về khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh đối với những đối tượng bị bắt buộc chữa bệnh; thanh tra toàn diện công tác bệnh viện.

Với lĩnh vực dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế (có 7 cuộc): Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về việc quản lý chất lượng thuốc, quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt và đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế; kinh doanh dược liệu; công tác quản lý Nhà nước về việc tiếp nhận, thẩm định, cấp chứng chỉ hành nghề dược;...

Với thanh tra hành chính, phòng chống tham nhũng và tiếp dân, xử lý đơn thư (có 6 cuộc): Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tài chính, ngân sách; việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư một số đơn vị thuộc Bộ Y tế.

Đối với các đơn vị được giao thanh tra chuyên ngành, kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Y tế nêu rõ, tại Cục Y tế dự phòng sẽ thực hiện 2 cuộc thanh tra chuyên ngành việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng vắc xin.

Cục Quản lý Dược sẽ thực hiện 2 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc và việc tuân thủ các tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc (GPs).

Cục Quản lý Môi trường Y tế thực hiện 4 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật bảo đảm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế...

Cục Quản lý khám, chữa bệnh có 4 cuộc: Thanh tra quản lý Nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động; thanh tra việc tổ chức thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh và chấp hành pháp luật về khám chữa bệnh.

Tại Cục An toàn thực phẩm có 2 cuộc: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khoẻ; thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Tại Tổng cục Dân số có 4 cuộc: Thanh tra việc triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật về chương trình mục tiêu quốc gia, đề án, dự án, mô hình về dân số - kế hoạch hoá gia đình...

Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu các cuộc thanh tra bảo đảm tính chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời, đúng pháp luật trong việc tiến hành thanh tra, sự tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định pháp luật về y tế.

Đồng thời lưu ý các đơn vị tiến hành thanh tra không cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.