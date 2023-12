Có 4 cao tốc do Bộ GTVT là cơ quan chủ quản sẽ được khởi công trong năm 2024 gồm: Dầu Giây- Tân Phú, Chợ Mới- Bắc Kạn, Lộ Tẻ- Rạch Sỏi, Mỹ An- Cao Lãnh giai đoạn 1.

Cao tốc Dầu Giây- Tân Phú

Dự án đầu tư xây dựng đường Cao tốc Dầu Giây-Tân Phú có điểm đầu giao với Quốc lộ 1 tại Km1829+500 thuộc địa phận thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; điểm cuối Km60+243.83 thuộc địa phận xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 8.776 tỷ đồng.

Cao tốc Dầu Giây- Tân Phú dự kiến sẽ được khởi công trong năm 2024

Tổng chiều dài cao tốc khoảng 60,24km, đi qua địa bàn các huyện: Thống Nhất, Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Trong giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến Cao tốc Dầu Giây-Tân Phú được đầu tư theo quy mô 4 làn xe cao tốc, bề rộng nền đường 24,75m, vận tốc thiết kế 100km/h, có làn dừng khẩn cấp.

Phân kỳ giai đoạn 1, tuyến có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, tốc độ khai thác 80km/h, khoảng 4-5km bố trí một vị trí dừng xe khẩn cấp (theo chiều xe chạy).

Cao tốc Chợ Mới- Bắc Kạn

Cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) có chiều dài toàn tuyến 28,8 km với điểm đầu kết nối với tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới, tại xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới; điểm cuối giao với quốc lộ 3B, kết nối với dự án đường Bắc Kạn - hồ Ba Bể, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Bộ Giao thông Vận tải đề xuất đầu tư tuyến cao tốc này quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 22 m, mặt đường rộng 20,5m, tốc độ thiết kế 80 km/h, một số đoạn có điều kiện địa hình thuận lợi có tốc độ 100 km/h.

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 5.750 tỷ đồng. Trong đó chi phí xây dựng hơn 4.140 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng 490 tỷ đồng, còn lại chi phí tư vấn, dự phòng.

Cao tốc Lộ Tẻ- Rạch Sỏi

Dự án nâng cấp tuyến đường trục dọc phía tây đồng bằng sông Cửu Long từ Cao Lãnh (Đồng Tháp) đến Rạch Sỏi (Kiên Giang) theo quy mô cao tốc.

Trong đó, đoạn Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (Kiên Giang) có tổng mức đầu tư 750 tỷ đồng. Tuyến đường dài 51,5 km, hiện tại quy mô 4 làn xe, sẽ được thảm tăng cường mặt đường bằng bê tông nhựa, mở rộng các đoạn dừng xe khẩn cấp hiện có, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông để khai thác theo tiêu chuẩn cao tốc.

Cao tốc Mỹ An- Cao Lãnh giai đoạn 1

Dự án cao tốc Mỹ An- Cao Lãnh có chiều dài khoảng 26,6 km, điểm đầu kết nối với tuyến N2 tại khu vực thị trấn Mỹ An (Đồng Tháp), điểm cuối kết nối với nút giao An Bình thuộc Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 6.209,77 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA của EDCF hơn 4.462 tỷ đồng (tương đương 188,12 triệu USD). Vốn đối ứng hơn 1.747 tỷ đồng.

Giai đoạn 1, dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến cao tốc sẽ được nâng lên quy mô 6 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp với tốc độ 100km/h. Theo kế hoạch, dự án sẽ được khởi công vào năm 2024 và dự kiến hoàn thành trước năm 2025.

Ngoài các tuyến cao tốc do Bộ GTVT là cơ quan chủ quản, trong năm 2024 thêm một số tuyến cao tốc khác cũng được khởi công nhưng giao cho các địa phương là các cơ quan có thẩm quyền.

Cụ thể:

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh:

Dự án đi qua 2 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng dài 93km sẽ khởi công ngày mai (1/1/2024). Tỉnh Cao Bằng được giao là cơ quan có thẩm quyền.

Giai đoạn 1, dự án có tổng mức đầu tư 14.300 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP). Trong đó, ngân sách trung ương 5.720 tỷ đồng, ngân sách địa phương 4.080 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu và huy động hơn 4.360 tỷ đồng.

Phối cảnh hầm Bản Giốc trên tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Điểm đầu tuyến đường tại nút giao cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; điểm cuối tại nút giao quốc lộ 3, xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Giai đoạn 1, cao tốc được thiết kế 80 km/h, mặt đường rộng 17m; đoạn địa hình khó khăn, mặt đường rộng 13,5m. Trên tuyến bố trí 7 nút giao, 4 trạm dừng nghỉ, 7 trạm thu phí, hệ thống giao thông thông minh (ITS) đồng bộ. Dự án dự kiến hoàn thành năm 2026, thời gian hoàn vốn 24 năm 10 tháng.

Cao tốc Cao Lãnh – An Hữu giai đoạn 1

Dự án đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu dài khoảng 27,43km có điểm đầu giao với tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và điểm cuối giao với tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Giai đoạn 1, tuyến cao tốc này được đầu tư quy mô 4 làn xe hạn chế, nền đường rộng 17m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu được chia thành 2 dự án thành phần: dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Đồng Tháp làm cơ quan chủ quản thực hiện; dự án thành phần 2 do UBND tỉnh Tiền Giang làm cơ quan chủ quản thực hiện. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến hết năm 2027.