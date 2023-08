Sáng 4/8, Công an TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông làm bảo vệ ngân hàng bị đồng nghiệp dùng kéo đâm nhiều nhát, thương tích nặng.

Vụ việc xảy ra trước cửa ngân hàng V. trên đường Dương Bạch Mai, phường Phước Trung, TP Bà Rịa.

Người đâm ông G. được bàn giao cho công an. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8h cùng ngày, trong quá trình giao ca, giữa ông Trần Văn G. (55 tuổi, trú xã Hoà Long, TP Bà Rịa) và một đồng nghiệp nam xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Sau lời qua tiếng lại, nam đồng nghiệp bất ngờ dùng kéo đâm ông G. nhiều nhát vào người, khiến nạn nhân gục xuống nền đường trước cửa ngân hàng.

Chứng kiến vụ việc, một số nhân viên bảo vệ ngân hàng khác gần đó đã can ngăn, khống chế đối tượng đâm ông G., sau đó bàn giao cho Công an phường Phước Trung và Công an TP Bà Rịa.

Ông G. được nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa, với chẩn đoán ban đầu gồm vết thương hở vùng ngực, tràn khí, tràn máu màng phổi.

Theo đồng nghiệp của nạn nhân, trước khi xảy ra sự việc, giữa ông G. và nam đồng nghiệp đã mâu thuẫn kéo dài.

Vụ việc đang được Công an TP Bà Rịa tiếp tục điều tra, làm rõ.