Justin Timberlake. Ảnh: Instagram

Nam ca sĩ sinh năm 1981 bị bắt vì lái xe khi đang trong tình trạng say xỉn ở Long Island, New York. Người đại diện của Sở cảnh sát Sag Harbor xác nhận với tờ PEOPLE thông tin trên vào sáng 18/6 (tức tối 18/6 giờ Việt Nam).

Cựu thành viên nhóm nhạc N'SYNC đình đám một thời hiện vẫn đang bị cảnh sát giam giữ. Cơ quan chức năng sẽ có thông báo chính thức sớm nhất. PEOPLE đã liên hệ với người đại diện của tình cũ Britney Spears nhưng chưa nhận được phản hồi.

Trong khi đó, một nguồn tin cho hay Justin Timberlake đã bị bắt vì tội lái xe trong tình trạng say xỉn sau khi ăn tối tại khách sạn American ở Sag Harbor. Nam ca sĩ bị cảnh sát chặn lại khi từ khách sạn lái xe đến nhà một người bạn thân. Tuy nhiên rất may Justin Timberlake chưa khiến ai bị thương.

Justin Timberlake có 72,6 triệu người theo dõi trên Instagram.

Cuối năm ngoái, Justin Timberlake gây ồn ào khi bất ngờ bị nhắc tới trong hồi ký The Woman in Me của Britney Spears. Nữ ca sĩ tiết lộ cô từng mang thai trong thời gian hẹn hò Justin Timberlake nhưng sau đó phải bỏ thai vì nam ca sĩ không muốn làm bố do còn quá trẻ. Cặp đôi chia tay vào năm 2002. Justin Timberlake sau đó kết hôn với nữ diễn viên Jessica Biel vào năm 2012.

Justin Timberlake với ca khúc "Can't Stop The Feeling!" từ phim "Trolls":