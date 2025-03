Tuổi thơ đầy biến cố và con đường nghệ thuật

Park Bo Gum sinh năm 1993 và mồ côi mẹ khi mới 10 tuổi. Năm 15 tuổi, bố anh vay một khoản tiền lớn để kinh doanh và lấy tên con trai làm người chịu trách nhiệm, khi làm ăn thua lỗ, số nợ lên đến 800 triệu won (khoảng 16 tỷ đồng). Là diễn viên mới vào nghề, Park Bo Gum không thể thanh toán được khoản nợ này nên đã nộp đơn xin phá sản. Vì còn là trẻ vị thành niên và không biết về khoản nợ, tòa án chỉ xử phạt anh 30 triệu won (khoảng 600 triệu đồng).

Ít ai biết ước mơ ban đầu của Park Bo Gum là trở thành ca sĩ. Anh có niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ, bắt đầu học piano từ năm 5 tuổi. Năm học lớp 11, Park Bo Gum bắt đầu đi thử giọng và được cả 3 ông lớn SM, JYP và YG đưa ra lời mời trở thành thực tập sinh.

Tuy nhiên, anh lại ký hợp đồng với SidusHQ - một công ty chuyên quản lý diễn viên. Tại đây, Park Bo Gum khám phá năng khiếu diễn xuất và chuyển hướng sự nghiệp.

Nam diễn viên ra mắt vào năm 2011 với vai Min Dong Hyun trong bộ phim Blind. Sau đó, anh góp mặt trong nhiều dự án nhưng 4 năm chỉ đóng vai phụ.

Bước ngoặt sự nghiệp và tài năng âm nhạc

Quyết định rời Sidus HQ để đầu quân vào Blossom Entertainment đã giúp sự nghiệp của Park Bo Gum nở rộ. Dấu ấn thực sự khiến khán giả nhớ đến anh chính là Reply 1988 với vai diễn Choi Taek hiền lành, trầm tính.

Sự nghiệp của anh tiếp tục sang trang với bộ phim cổ trang Mây họa ánh trăng. Bộ phim tạo nên cơn sốt Park Bo Gum khắp châu Á, giúp anh dành được nhiều giải thưởng danh giá.

Dù được biết đến là diễn viên, Park Bo Gum còn sở hữu giọng hát "ngọt như rót mật vào tai". Anh thể hiện ca khúc nhạc phim My person trong Mây họa ánh trăng, nhanh chóng tạo nên cơn sốt và thống trị hàng loạt bảng xếp hạng âm nhạc lớn.

Năm 2020, anh cho ra mắt album đầu tay Blue Bird gồm 11 ca khúc tiếng Nhật, trong đó bài hát Sora wo miagetegoran do anh tự viết lời. Park Bo Gum còn phát hành All my love để tri ân người hâm mộ trước khi nhập ngũ.

Sau khi hết hợp đồng với công ty cũ, Park Bo Gum ký kết với The Black Label - công ty thuần về âm nhạc. Tại đây, anh có nhiều cơ hội với âm nhạc hơn, nổi bật là màn đệm đàn cho Taeyang (BIGBANG) trong ca khúc Seed.

Thị phi và thành công mới nhất

Mặc dù không có scandal nghiêm trọng, Park Bo Gum vẫn bị lôi vào nhiều tin đồn. Sau Reply 1988, anh dính tin đồn "phim giả tình thật" với bạn diễn Hyeri. Sau đó, Park Bo Gum lại vướng tin đồn tình cảm với đàn chị Jang Na Ra.

Drama lớn nhất sự nghiệp xảy đến khi cặp đôi Song Hye Kyo - Song Joong Ki ly hôn. Park Bo Gum bị đồn là người thứ 3 phá vỡ hạnh phúc gia đình họ sau khi đóng chung phim Encounter với Song Hye Kyo. Dù cả hai diễn viên đã phủ nhận nhưng sau đó Song Joong Ki rời khỏi Blossom Entertainment - công ty chung với Park Bo Gum sau 7 năm gắn bó.

Park Bo Gum vướng vào nhiều tin đồn tình cảm với các mỹ nhân Hàn.

Trong phim When life gives you tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt 2025), Park Bo Gum đóng vai Gwan Sik - chàng trai trầm lặng, chân thành dành tình cảm cho Ae Sun (IU). Nam diễn viên gây ấn tượng trong vai người chồng tảo tần, nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Sự kết hợp của Park Bo Gum và IU còn mở rộng sang âm nhạc khi cả hai song ca A country boy's love story khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc phát sốt và leo lên top 2 trending YouTube Hàn Quốc.

Park Bo Gum trong phim "Khi cuộc đời cho bạn trái quýt".

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Elle, anh chia sẻ: "Sự tích cực là điều tôi sinh ra đã có. Tôi luôn muốn làm mọi việc hết khả năng của mình".

Tài tử Gong Yoo từng khen ngợi: "Bề ngoài cậu ấy luôn tươi cười thoải mái nhưng tính cách vô cùng có trách nhiệm. Dù có trăn trở hay lo lắng, cậu ấy luôn cố gắng không thể hiện ra cho người khác biết mà tự mình nỗ lực".

Park Bo Gum sở hữu khối tài sản ước tính 15 triệu USD (khoảng 375 tỷ đồng) với tổng thu nhập quảng cáo khoảng 8,5 tỷ won (khoảng 170 tỷ đồng) một năm, 500 triệu won (khoảng 10 tỷ đồng) mỗi hợp đồng.

Nhìn lại hành trình của Park Bo Gum, khó để định nghĩa anh là diễn viên biết hát hay ca sĩ diễn xuất giỏi. Chỉ biết rằng, dù ở lĩnh vực nào, Park Bo Gum cũng tỏa sáng theo cách riêng.

Trailer phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt":