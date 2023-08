Ngày 21/8, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin nam diễn viên, MC Từ Văn Hạo có hành vi thân mật quá mức với một cô gái xinh đẹp. Đoạn video bị quay lại và tung lên mạng xã hội.

Ban đầu, Từ Văn Hạo phủ nhận có liên quan đến video này. Nhưng sau đó nam diễn viên thừa nhận mình chính là người trong clip, đồng thời cho biết giữa anh và cô gái đang trong giai đoạn phát triển tình cảm.

Những hình ảnh thân mật quá mức của Từ Văn Hạo và cô gái trẻ.

Trong video, có thể thấy Từ Văn Hạo và cô gái rất thân thiết. Cô ăn mặc khá thoải mái và cả hai cười đùa vui vẻ. Thậm chí, có lúc cô gái còn ngồi hẳn lên đùi của nam diễn viên.

Từ Văn Hạo cho biết ngày hôm đó anh cùng bạn bè ra ngoài chơi và uống say. Sau đó, do cô gái không còn tỉnh táo nên Từ Văn Hạo đã đưa về trước, sau đó về nhà mình.

Lùm xùm này khiến hình ảnh của Từ Văn Hạo bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, giải thích của Từ Văn Hạo không làm dịu được sự giận dữ của người hâm mộ. Vốn là một nam thần được yêu thích nhờ vẻ ngoài điển trai cùng lối sống lành mạnh, việc lộ video nhạy cảm khiến hình tượng của anh bị ảnh hưởng không nhỏ.

Nhiều người cho rằng hành động của Từ Văn Hạo không đúng mực. Trái lại, cũng có nhiều ý kiến bênh vực bởi họ cho rằng đây là đời sống cá nhân của nam diễn viên và những người đăng tải video riêng tư mới đáng bị lên án.

Từ Văn Hạo gia nhập Đài TVB vào năm 2018 và được khán giả chú ý sau khi làm MC cho chương trình giải trí Young and Restless. Anh còn lấn sân sang diễn xuất và góp mặt trong nhiều bộ phim như Love Stories, Romeo and his butterfly lover…

Truyền thông Trung Quốc đưa tin về vụ việc:

Hà Vy