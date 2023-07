Trong 'Mission: Impossible 7', Hayley Atwell vào vai nữ chính Grace bên cạnh tài tử Tom Cruise. Dù lần đầu tham gia loạt phim đình đám với đàn anh hơn 20 tuổi nhưng nữ diễn viên sinh năm 1982 đã tỏa sáng trong nhiều phân đoạn. Cô cũng là tâm điểm của các báo lá cải trong quá trình quay phim 'Mission: Impossible 7' và bị đồn hẹn hò rồi chia tay Tom Cruise.

Bên cạnh Rebecca Ferguson, Hayley Atwell là mỹ nhân mới của loạt 'Nhiệm vụ bất khả thi' được quan tâm đặc biệt. Dù kém Tom Cruise 20 tuổi và ít kinh nghiệm hơn đàn anh nhưng nữ diễn viên diễn xuất ăn ý.

Đặc biệt, cô cũng nỗ lực tập luyện để tự thực hiện các cảnh nguy hiểm với Tom Cruise vốn cực kỳ kỹ tính và đòi hỏi cao với tất cả ê kíp. "Bạn không thể đóng nữ chính bên cạnh Tom Cruise trong Mission: Impossible nếu bạn không muốn tự thực hiện các pha nguy hiểm hoặc bỏ qua cảnh đó", Hayley Atwell nói.

Tom Cruise ôm eo Hayley Atwell khi xuất hiện cùng ê kíp trong sự kiện ra mắt 'Mission: Impossible 7' tại New York, Mỹ ngày 11/7 - 1 ngày trước khi phim công chiếu toàn cầu.

Trả lời phỏng vấn tờ The Independent mới đây, Hayley Atwell lần đầu lên tiếng về tin đồn hẹn hò với Tom Cruise. Nữ diễn viên nói cô coi Tom Cruise và đạo diễn Christopher McQuarrie như hai người chú của mình. Hayley Atwell gọi những tin đồn cô và Tom Cruise hẹn hò là "bẩn thỉu" bởi đơn thuần đó là mối quan hệ đồng nghiệp.

Hayley Atwell vốn đã đính hôn với nhà sản xuất âm nhạc Ned Wolfgang Kelly nên cô nói những tin đồn không có căn cứ đã ảnh hưởng không hay tới cuộc sống riêng của mình.

Trong 'Mission: Impossible 7', Hayley Atwell ăn mặc đơn giản nhưng vẫn được đánh giá cao về tạo hình. Nhân vật siêu trộm Grace do cô đảm nhiệm rõ ràng không thể cuốn hút bằng nữ diễn viên ngoài đời vốn sở hữu nhan sắc gợi cảm.

Mỹ nhân sinh năm 1982 luôn biết chọn những chiếc đầm sexy nổi bật trong quá trình quảng bá 'Mission: Impossible 7' khắp nơi trên thế giới.

Không chỉ là ngôi sao có sức hút trên màn ảnh, Hayley Atwell còn là gương mặt được các tạp chí săn đón.

Hayley Atwell sinh ngày 5/4/1982 tại London và hiện mang hai quốc tịch Anh, Mỹ. Sau khi được đào tạo bài bản về diễn xuất, cô tham gia một số phim truyền hình và bắt đầu được chú ý khi vào vai đặc vụ người Anh Peggy Carter trong bom tấn Marvel Captain America: The First Avenger (2011). Cũng trong năm này, cô được đề cử Quả cầu vàng nhờ phim The Pillars of the Earth.

Hayley Atwell trong 'Mission: Impossible 7':