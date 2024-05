“Tôi tức tốc quay lên sân bay với hy vọng mong manh là mong các nhân viên sân bay nhặt được, còn không thì chấp nhận mất vì nơi tôi để quên là khu vực công cộng, lại vào nửa đêm…”, anh N.V.N kể lại.

May mắn là vào khoảng 23h45 ngày 11/5, anh Nguyễn Anh Tú, đội An ninh sân đỗ ô tô,Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã nhặt được chiếc ví.

Nam hành khách nhận lại chiếc ví bỏ quên. Ảnh: Nhữ Hà

Ngay lập tức anh đã báo cho lực lượng An ninh cơ động để soi chiếu, kiểm tra và lập biên bản vụ việc. Chiếc ví chứa toàn tiền mặt có tổng giá trị hơn 162 triệu đồng.

Anh N.V.N lúc trở lại sân bay, đã nhanh chóng thực hiện các thủ tục xác minh và nhận lại chiếc ví.

“Tôi thật biết ơn anh em an ninh hàng không Nội Bài. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn để tránh rơi vào tình huống “đau tim” như thế này và để các anh đỡ vất vả”, anh N.V.N chia sẻ.

Để tránh làm thất lạc đồ, sân bay Nội Bài khuyến cáo hành khách trước khi di chuyển nên kiểm tra lại tư trang. Trường hợp bỏ quên hành lý trong 24 giờ, sân bay Nội Bài khuyến cáo hành khách gọi đến số hotline của Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài. Sau 24 giờ kể từ thời điểm bỏ quên, hành khách liên hệ phòng hành lý thất lạc để được trợ giúp.