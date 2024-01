Đoạn video từ camera an ninh do hãng truyền thông địa phương đăng tải cho thấy, một nam hành khách lẻn qua cửa cửa thoát hiểm khẩn cấp để chạy ra đường băng, trước khi trèo vào động cơ một chiếc máy bay.

Theo cảnh sát thành phố Salt Lake, bang Utah cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 2/1 vừa qua, tại sân bay Thành phố Salt Lake. Nam hành khách Kyler Efinger, khoảng 30 tuổi, được phát hiện tử vong trong động cơ máy bay hãng Delta Airlines đang chờ cất cánh với 100 người trên chuyến bay.

Hình ảnh trước khi xảy ra tai nạn cho thấy, Kyler Efinger cố gắng mở một số cánh cửa ở cổng đón khách nhưng đều bị khóa. Cuối cùng, anh đã đi theo cửa thoát hiểm khẩn cấp, để tìm cách chạy ra đường băng.

Cảnh sát và nhân viên sân bay sau đó tìm thấy quần áo và giày của Efinger trên đường băng. Vài phút sau, họ phát hiện Efinger đã bị cuốn vào động cơ chiếc Airbus A220 của hãng Delta AirLines đang đậu trên đường băng.

Delta Air Lines cho biết chiếc Airbus A220 khi đó đang chạy động cơ để làm tan băng trước khi cất cánh đi San Francisco.

Theo New York Post, các nhân viên an ninh đã kéo Efinger ra ngoài và thực hiện sơ cứu, nhưng nam hành khách được cho là đã tử vong tại chỗ. Văn phòng giám định y tế vẫn chưa cho biết nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của Efinger.

Gia đình của Efinger tin rằng vụ việc bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần khi anh chuẩn bị bay đến Denver để thăm ông nội đang ốm.

Cảnh sát cùng với Cục Hàng không Liên bang, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Cục An ninh Giao thông Vận tải đang điều tra vụ vi phạm an ninh và nguyên nhân cái chết của nam hành khách.

NBC News đưa tin, chiếc Airbus A220 đã được đưa về bãi đỗ sau sự cố. Toàn bộ 95 hành khách có mặt trên chuyến bay được đưa trở lại nhà ga và được Delta Airlines bố trí lên một máy bay khác.