Xuất thân trong một gia đình thuần nông, Nguyễn Anh Quân đã ấp ủ những ước vọng vượt qua ranh giới truyền thống ngay từ bé. Chàng trai sinh năm 2002 chia sẻ về quyết định theo đuổi ngành công an: “Ngay từ nhỏ, hình ảnh màu áo an ninh, công an nhân dân (CAND) đã in đậm trong tâm trí mình. Mình muốn cống hiến, bảo vệ đất nước và muốn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an đến mọi người”.

Nguyễn Anh Quân đang là một gương mặt nổi bật trong lực lượng sinh viên khối Công an Nhân dân ở cả lĩnh vực học thuật và rèn luyện.

Chàng trai xứ Đoài cảm thấy may mắn vì luôn nhận được sự ủng hộ từ cha mẹ. Mỗi bước “chập chững” bước vào ngành là một trải nghiệm đầy thách thức nhưng chính tình yêu thương và sự động viên từ gia đình luôn là hậu phương vững chắc để Anh Quân đạt được những thành tựu mới.

Thi đỗ chuyên ngành Trinh sát An ninh của Học viện An ninh Nhân dân, Nguyễn Anh Quân là học viên Giỏi năm học 2020-2021, học viên Xuất sắc năm học 2021 – 2022, 2022 – 2023 và đạt giải thưởng Sinh viên 5 Tốt cấp Trung ương, cấp Bộ Công an, cấp Học viện trong 2 năm liên tiếp.

Đồng thời, điểm số học tập và rèn luyện của Anh Quân luôn được duy trì ở mức 9.0-9.2/10. Chàng trung đội phó cũng đam mê nghiên cứu khoa học, đạt giải Nhất cá nhân giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp học viện trong 2 năm liên tiếp và có 2 bài báo quốc tế được xuất bản cùng nhiều giải thưởng khác.

Tháng 12/2023, Nguyễn Anh Quân là một trong 11 đại diện của lực lượng CAND được Bộ Công an triệu tập tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ XI giai đoạn 2023 – 2028 và là thành viên duy nhất đại diện sinh viên lực lượng Công an nhân dân làm việc trong Đoàn Chủ tịch của Đại hội.

Quân cũng được thầy chủ nhiệm, cô giáo hướng dẫn NCKH, cùng nhiều thầy cô, các đồng chí, đồng đội nhận xét là một học viên nghiêm túc, kỷ luật, luôn sáng tạo trong công việc và có uy tín trong tập thể. Một khi chàng trai đã đặt mục tiêu là sẽ lên kế hoạch và quyết tâm thực hiện bằng được.

Chiến lược quản lý thời gian hiệu quả là mấu chốt

Thành tích học tập ấn tượng của Anh Quân bắt nguồn từ sự kết hợp giữa nỗ lực chăm chỉ và chiến lược quản lý thời gian hiệu quả. Mặc dù phải đối mặt với áp lực "chạy deadline" và sự "vẫy gọi" của sở thích cá nhân, Anh Quân luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ưu tiên trách nhiệm và lập kế hoạch khoa học.

Nam sinh xây dựng cách tiếp cận có phương pháp, luôn sắp xếp trong đầu các nhiệm vụ ưu tiên và tính cấp bách, đảm bảo rằng những vấn đề quan trọng nhất được giải quyết kịp thời.

Ngoài ra, Quân cũng phân bổ thời gian học tập hiệu quả, duy trì sự tập trung cao độ trong giờ học, chấp hành kỷ luật của lực lượng công an nhân dân và Học viện An ninh nhân dân, đồng thời tham gia các hoạt động ngoại khóa như thể dục, thể thao để duy trì lối sống cân bằng.

Anh Quân cùng giảng viên hướng dẫn - người đã giúp nam sinh chinh phục con đường nghiên cứu khoa học.

Việc quản trị thời gian hiệu quả giúp chàng trai không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ở trường học, mà còn “dư dả” thời gian cuối tuần cho gia đình và bạn bè.

Nam sinh dành thời gian rảnh để chơi game: “Với mình, chơi game giúp khơi dậy tư duy chiến lược, khả năng quan sát để đưa ra những chiến thuật tốt nhất, tạo sự nhạy bén, khôn khéo trong từng bước đi. Đồng thời, mình cũng xả được ‘stress’ sau những giờ học tập và làm việc”.

Nhìn lại khoảng thời gian trước và sau khi theo học tại Học viện An ninh, Anh Quân nhận thấy bản thân đã có những khác biệt rõ rệt.

“Mình đã rèn luyện được ý thức kỷ luật và trách nhiệm cao hơn, đồng thời nâng cao hiểu biết về nghiệp vụ và đạo đức của lực lượng công an nhân dân. ‘Kỷ luật thép’, chế độ tập luyện nghiêm ngặt đã góp phần quan trọng vào hành trình hoàn thiện bản thân của mình”.

Chàng trung đội phó đang tiếp tục tích cực rèn luyện để có thể đáp ứng được mọi yêu cầu và điều động sau khi tốt nghiệp.

Chia sẻ với VietNamNet, Anh Quân cho biết mong muốn sau khi ra trường sẽ có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho ngành.

Nhắn nhủ với các học sinh chuẩn bị thi đại học nói chung và những bạn muốn khoác trên mình bộ đồng phục của Học viện An ninh, nam sinh quê ở xứ Đoài nói: “Chúng ta không cho phép bản thân mình tự ti, ngại khó, ngại khổ, không được nản chí. Bạn cũng đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được, bạn lại có thêm lí do để cố gắng thực hiện điều đó”.

Tử Huy