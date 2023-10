Ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức cho biết, đang mở rộng điều tra về vụ cưỡng đoạt tài sản do Đoàn Thái An (22 tuổi, quê Sóc Trăng, là sinh viên một trường đại học ở TP.HCM) thực hiện.

Đối tượng Đoàn Thái An. Ảnh: CA

Theo điều tra, giai đoạn từ giữa đến cuối năm 2022, An tạo Facebook ảo “Lương Thùy”, có hình đại diện là nữ để kết bạn với nhiều cô gái khác thông qua mạng xã hội. An dụ dỗ các cô này tham gia chương trình "tặng son đổi quà".

Từ trò chuyện Facebook, An kết bạn qua tài khoản Zalo của hàng loạt cô gái. An gửi cho các cô gái bảng hướng dẫn chi tiết tham gia chương trình, trong đó có mục "quét cơ địa trong tình trạng khỏa thân".

An ngon ngọt rằng, đây là quy định của chương trình, chứ không lưu trữ lại; nếu ai bỏ ngang thì phải bồi thường tiền.

Một số cô gái đã đồng ý tham gia, gọi video trong tình trạng khỏa thân. Có một số khác đã gửi hình ảnh, clip nóng. Tất cả đều được An lưu trữ lại trong máy tính, điện thoại.

Sau đó, An liên hệ tống tiền các cô gái, đe dọa nếu không đáp ứng thì sẽ tung các hình ảnh, clip đó lên mạng xã hội hoặc gửi cho người thân, bạn bè.

Khi các cô gái chấp nhận chuyển tiền, An gửi cho họ số tài khoản ví điện tử Momo của 2 người phụ nữ mang tên Nguyễn Thị Phương Uyên và Cao Thị Xuân Hồng để yêu cầu chuyển tiền vào.

Quá trình điều tra, công an xác định, Nguyễn Thị Phương Uyên và Cao Thị Xuân Hồng, ngụ tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý đối tượng, Công an TP.Thủ Đức đề nghị 2 người là Nguyễn Thị Phương Uyên và Cao Thị Xuân Hồng, sớm liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự (Công an TP.Thủ Đức) để làm việc. Những ai là nạn nhân của Đoàn Thái An cũng sớm trình báo, tố giác hành vi vi phạm.