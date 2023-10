Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, thường trú xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản được quy định tại Khoản 4 điều 169 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn bị cảnh sát bắt giữ tại địa bàn tỉnh Đồng Nai vào tối 2/10 vì thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em, đã được di lý về Công an tỉnh Long An để tiếp tục xác minh, điều tra theo thẩm quyền.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn bị khởi tố tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Như đã thông tin, vào khoảng 16h30 chiều 2/10, Công an tỉnh Long An tiếp nhận thông tin một vụ bắt cóc trẻ em trên địa bàn TP Tân An. Gia đình cho biết kẻ bắt cóc là người quen biết và đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An và Đại tá Phạm Thanh Tâm – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp gặp gỡ gia đình bị hại để nắm rõ tình hình, trấn an gia đình.

Đúng 6 giờ sau khi tiếp nhận thông tin vụ án, lực lượng công an đã chặn bắt nghi phạm khi đang trên xe khách P.T đi Lâm Đồng.

Làm việc với công an, Sơn khai nhận có quen biết cha của bé gái, bản thân lại đang nợ nần một số tiền lớn nên đã nảy sinh ý định bắt cóc cháu bé để tống tiền.

Theo đó, khoảng 15h30 chiều 2/10, Sơn thuê tài xế ô tô du lịch chở đến trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát, phường 6, TP. Tân An để đón hai em bé gồm con trai của Sơn và bé gái L.M.C (3 tuổi).

Thay vì đưa L.M.C. về nhà ở phường 2 TP Tân An, Sơn chở bé L.M.C. về ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An). Đến nơi, Sơn đưa bé trai vào nhà rồi quay lại báo với tài xế du lịch là tiếp tục di chuyển lên TP.HCM để đưa bé L.M.C đi Thảo Cầm Viên chơi, chiều mai mới về.

Đến 16h30, sau khi tài xế chở lên Thảo Cầm Viên (quận 1, TP.HCM), Sơn hẹn tài xế chiều mai quay lại vị trí này đón rồi thanh toán hết tiền cho hai chuyến đi.

Sau đó, Sơn đưa bé đến khách sạn ở phường An Phú, TP Thủ Đức (TP.HCM) và nhắn tin cho gia đình bé gái 3 tuổi để yêu cầu chuyển ngay 2 tỷ đồng vào tài khoản. Nếu không chuyển tiền ngay cho hắn thì bé gái có thể gặp nguy hiểm tính mạng.

Lo sợ tính mạng con gái gặp nguy hiểm, gia đình nạn nhân xoay xở khắp nơi và chuyển nhiều lần với số tiền 1 tỷ đồng cho đối tượng.

Sau khi nhận 1 tỷ đồng, nghi phạm gửi bé gái lại khách sạn rồi bắt xe khách bỏ trốn lên Đà Lạt thì bị bắt giữ.

Trong đêm, công an đã đến khách sạn, đưa cháu bé về đoàn tụ với gia đình.