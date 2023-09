Bàn giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Thời gian qua dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của lãnh đạo Bộ, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc xuyên suốt, hiệu quả 04 cấp trong công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Kết quả, từ ngày 01/01/2022 đến 15/8/2023, toàn quốc đã vận động thu hồi 27.929 khẩu súng các loại; 2.965,8 kg pháo; phát hiện, bắt giữ 4.084 vụ, 7.934 đối tượng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thu 2.368 khẩu súng các loại; bắt giữ 4.950 vụ, 6.051 đối tượng vi phạm về pháo, thu 46.844 kg pháo.

Hội thảo bàn giải pháp phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, các tham luận được các đại biểu chia sẻ đã đánh giá, bổ sung tình hình, kết quả thực hiện; đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại đơn vị, địa phương mình với những chủ đề như: Thực trạng tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về pháo; giải pháp đấu tranh, ngăn chặn nguồn pháo thẩm lậu qua biên giới vào Việt Nam; Đánh giá thực trạng tình hình mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo trên tuyến biên giới, từ đó rút ra giải pháp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả với loại tội phạm này…

Phát biểu tại Hội thảo, Thiếu tướng Phùng Đức Thắng khẳng định những ý kiến tham luận tại Hội thảo đã đưa ra nhiều bài học kinh nghiệm, nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong thời gian tới.

Thiếu tướng Phùng Đức Thắng đề nghị, ngay sau Hội thảo này, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng ngoài ngành Công an tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đồng thời, chủ động tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến biên giới, các cửa khẩu, cảng biển… để kịp thời phát hiện đấu tranh, xử lý đối với các đối tượng, đường dây, nhóm tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo vào Việt Nam…

Sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Qua 05 năm tổ chức triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ Công an đã tham mưu với Chính phủ chỉ đạo, triển khai Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tiến hành rộng rãi, hiệu quả, qua đó đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã có những chuyển biến rõ rệt, tình trạng tội phạm chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã được kiềm chế.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai, thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã phát sinh một số khó khăn, bất cập, chưa đảm bảo, phù hợp với các Luật liên quan. Do đó, cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định trong Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong tình hình mới.

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm đáp ứng các mục tiêu: phục vụ cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các giấy tờ thủ tục không cần thiết và cung cấp dịch vụ công trực tuyến để cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng xác thực, chia sẻ trong giải quyết thủ tục hành chính về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; tạo hành lang pháp lý vững chắc cho cơ quan điều tra khi trang bị, quản lý, sử dụng Ghế thẩm vấn đối tượng đặc biệt phục vụ khống chế, làm giảm khả năng kháng cự của đối tượng, đảm bảo an toàn cho lực lượng thi hành nhiệm vụ trong quá trình thẩm vấn những đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm; tận dụng nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài hỗ trợ Việt Nam trong nghiên cứu, sản xuất, trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tạo cơ sở pháp lý cho các tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu, phế phẩm vũ khí, công cụ hỗ trợ làm hiện vật trưng bày, triển lãm; quy định thống nhất cách thức quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ theo hướng cấp giấy phép sử dụng và không quy định thời hạn giấy phép; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

