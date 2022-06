Nâng cao tiêu chuẩn an toàn trong điều trị nha khoa cùng J. Morita

Chú trọng an toàn cho bác sĩ và bệnh nhân trong điều trị nha khoa

Hiện nay, số lượng các phòng khám nha khoa được thành lập và đi vào hoạt đang tăng lên từng ngày. An toàn trong điều trị nha khoa là vấn đề phải luôn được chú trọng và đề cao ở bất kỳ phòng khám nha khoa nào, ở bất kỳ giai đoạn nào.

Bác sĩ nha khoa là nghề đứng đầu về mức độ nguy hiểm cho sức khỏe nghề nghiệp. Vì vậy, an toàn trong điều trị nha khoa luôn là yêu cầu được nhắc đến trong các hội nghị về an toàn cũng như những hướng dẫn về an toàn của các tổ chức trên thế giới, đặc biệt là Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (Centers for Disease Control and Prevention - CDC).

Ngoài việc đầu tư các trang thiết bị chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cho thiết bị nha khoa, nha sĩ phải chú ý vô trùng đúng cách theo hướng dẫn của CDC. Điều này sẽ giúp kiểm soát nguy cơ lây nhiễm các bệnh như HIV, AIDS, viêm gan siêu vi B, Covid-19… trong suốt quá trình điều trị răng miệng.

Viện Y học (IOM) Hoa Kỳ đã định nghĩa sự an toàn trong điều trị nha khoa vào năm 2000 là “phòng ngừa nguy hại cho người bệnh”, ngoài việc tạo sự an toàn cho chính bác sĩ nha khoa thì việc đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trong quá trình điều trị là vấn đề đặc biệt quan trọng. Việc nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho bệnh nhân có liên quan mật thiết đến việc cải thiện các chỉ số an toàn chung. Để tiếp tục xu hướng nâng cao tiêu chuẩn an toàn trong nha khoa, các bên liên quan phải điều chỉnh tầm nhìn về văn hóa an toàn của tổ chức với việc đào tạo tất cả các nhà cung cấp dịch vụ nha khoa. Các Biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn là các thực hành phòng ngừa nhiễm trùng tối thiểu áp dụng cho tất cả các dịch vụ chăm sóc răng miệng bệnh nhân, bất kể tình trạng nhiễm trùng nghi ngờ hoặc đã được xác nhận bởi bệnh nhân, trong bất kỳ môi trường nào - nơi các thủ thuật nha khoa được tiến hành.

Mặc dù việc nâng cao tiêu chuẩn an toàn trong điều trị nha khoa đã được xem xét nhiều hơn trong những năm gần đây và đang được thực hiện ở nhiều cơ sở nha khoa để cải thiện mạng lưới an toàn trong điều trị, nhưng các lỗi sai quan trọng vẫn tồn tại. Nha khoa ngoài việc tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của các tác hại liên quan đến chăm sóc răng miệng còn phải thiết lập và cải tiến các khuyến nghị, chính sách về chất lượng thực hiện an toàn cho bệnh nhân trong điều trị nha khoa.

J. Morita - Thương hiệu thiết bị nha khoa hàng đầu Nhật Bản với lịch sử hơn 100 năm

Với triết lý kinh doanh “Thinking ahead, focused on life”, J.Morita luôn tâm niệm “Tạo ra giá trị khách hàng chính là cách duy nhất để xây dựng doanh nghiệp phát triển và trường tồn”. Do vậy các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp Morita cung cấp luôn hướng đến sự an toàn, đáng tin cậy và hiệu quả cao. Công ty Anh & Em tự hào là đối tác quan trọng của Morita trong nhiều năm, mang đến các giải pháp công nghệ nha khoa mới, giá trị, góp phần phát triển ngành nha khoa nước nhà.

3 thiết bị điển hình của Morita về tiêu chuẩn an toàn trong nha khoa gồm: Tay khoan - chống hút ngược hiệu quả nhằm tránh lây nhiễm chéo; Thiết bị điều trị nội nha - giải pháp nội nha an toàn với tiêu chí “4 không”: không quá chóp, không gãy file, không tạo khấc và không dịch chuyển ống tủy; Thiết bị X-quang với liều bức xạ thấp bậc nhất thế giới… đều hướng đến sự an toàn cao cho cả bác sĩ điều trị và bệnh nhân. Thêm nữa, trang thiết bị của Morita không chỉ hiện đại mà còn phải được kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên tại Anh & Em để đảm bảo hiệu suất và độ an toàn.

Nhằm hỗ trợ các nha khoa có tư tưởng tiến bộ, tiềm năng phát triển, định hướng chuyên nghiệp, đã chuẩn hóa các hệ thống, quy trình và mong muốn đóng góp giá trị cho cộng đồng, hãng J. Morita Nhật Bản đã đưa ra chính sách “Nâng cao tiêu chuẩn an toàn trong điều trị nha khoa”. Anh & Em một trong ba đại diện khu vực Châu Á nhận chính sách hỗ trợ này.

Hãng Morita đã đưa ra khuyến nghị một “trung tâm điều trị cơ bản, đảm bảo an toàn” bao gồm: 01 Thiết bị điều trị nội nha Tri Auto ZX2 (Model: TRZX2) và 02 Tay khoan nhanh nha khoa TwinPower Basic (Model: TPT-B).

Anh & Em đã tập hợp danh sách các nha khoa nhỏ và vừa, có mong muốn nâng cao an toàn trong quá trình điều trị và gửi cho hãng J.Morita từ trước ngày 31/12/2020, đến nay đã nhận được phê duyệt. Công ty Anh & Em cùng hãng J.Morita hy vọng sự hỗ trợ này sẽ mang lại giá trị cho sự phát triển và trường tồn của ngành nha tại Việt Nam.

Quốc Tuấn