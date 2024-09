Ảnh minh họa: Korea Times

Chuseok là ngày tết Trung thu của Hàn Quốc, là một trong những dịp lễ lớn nhất ở nước này. Tuy nhiên, với nhiều người phụ nữ đã lập gia đình, đây lại là khoảng thời gian tồi tệ.

Trong những ngày nghỉ lễ, đa phần nàng dâu phải đảm nhận việc nấu nướng, chuẩn bị đồ ăn, thức uống,... Nhiều giờ nấu nướng, dọn dẹp và phục vụ khiến không ít người thấy kiệt sức.

Kim, nhân viên văn phòng, cho biết đã quá quen với những căng thẳng mà phụ nữ đã kết hôn phải trải qua trong những ngày nghỉ lễ, vì mẹ cô cũng từng chịu đựng cảnh đó.

Từ nhỏ, cô đã cảm nhận được sự vất vả của mẹ mỗi khi dịp lễ Chuseok đến gần.

"Tôi được biết Chuseok là dịp bày tỏ lòng kính trọng với tổ tiên và chia sẻ các giá trị gia đình. Nhưng các giá trị gia đình cũng có thể được chia sẻ trong nhà hàng, thay vì ở nhà".

Một bàn cỗ truyền thống dịp lễ Trung thu ở Hàn Quốc. Ảnh: Korea Times

Dịp nghỉ lễ Trung thu được cho là là nguồn gốc gây ra những áp lực, căng thẳng giữa mẹ chồng và nàng dâu ở Hàn Quốc.

Kết quả một cuộc khảo sát mới đây cho thấy, các cô con dâu ở xứ sở kim chi bị ám ảnh nhất bởi câu hỏi "bao giờ con về nghỉ lễ Trung thu?" của các bà mẹ chồng.

Khảo sát do hai công ty mai mối Only You và Bien Aller thực hiện từ ngày 2 - 7/9, với 264 phụ nữ ly hôn từ 33 - 65 tuổi và 264 nam giới ly hôn từ 35 - 75 tuổi.

Theo kết quả khảo sát, 28% nữ giới cảm thấy căng thẳng nhất khi bị mẹ chồng hỏi về kế hoạch lễ Trung thu.

Các nguyên nhân khác gây căng thẳng cho phụ nữ dịp lễ này là "lên kế hoạch Chuseok với chồng" (24,2%), "chuẩn bị đồ ăn cho Chuseok" (22%) và "nghe tin về Chuseok" (18,6%).

Khi được hỏi về những mối quan hệ gia đình khó khăn nhất trong dịp Chuseok, phụ nữ tham gia khảo sát thường nhắc đến "mẹ chồng" (30,7%) và "chị/em dâu" (27,7%).

Trong khi đó, nam giới cho biết mối quan hệ khó xử nhất là với "cha vợ" (31,1%) và "mẹ vợ" (24,6%).

Tuy nhiên, không phải tất cả trải nghiệm trong kỳ nghỉ đều tiêu cực. Hơn 30% phụ nữ cho biết khoảnh khắc hạnh phúc nhất của họ là "được gia đình chồng cho phép về nhà ngoại".

Bên cạnh đó, 24,6% phụ nữ cảm thấy hài lòng khi "gia đình chồng giảm bớt gánh nặng" và 17% hài lòng khi "nhận được sự quan tâm đặc biệt".

Ngược lại, 32,6% nam giới cảm thấy hạnh phúc nhất khi "được nhà vợ công nhận năng lực", tiếp theo là "nhận được sự quan tâm đặc biệt" (26,1%) và "được bày tỏ lòng biết ơn" (23,1%).

Bình luận về kết quả khảo sát, ông Son Dong-gyu, CEO của Only You, cho biết: "Trung thu là một trong những kỳ nghỉ lễ truyền thống lớn nhất tại Hàn Quốc.

Trong khi người lớn tuổi ưu tiên giữ truyền thống, thế hệ trẻ lại ít quan tâm hơn. Chúng ta cần tôn trọng quan điểm của nhau để kỳ nghỉ không trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai".