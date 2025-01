Xuống tiền đầu tư chứng khoán hay bất động sản?

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU), phân tích, thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều khả năng sẽ được nâng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trong năm 2025. Điều này sẽ thu hút dòng vốn ngoại đổ vào mạnh mẽ, cải thiện thanh khoản và tăng giá trị giao dịch.

Trong đó, nhóm cổ phiếu thuộc các ngành công nghệ, bất động sản, năng lượng và hạ tầng sẽ hưởng lợi lớn nhờ xu hướng phát triển kinh tế, nhu cầu đô thị hóa và đầu tư công.

“Nếu chọn đúng cổ phiếu hoặc ngành dẫn đầu, chứng khoán có thể mang lại lợi suất vượt trội. Tính linh hoạt của chứng khoán cho phép nhà đầu tư mua bán dễ dàng. Song, giá cổ phiếu có thể chịu ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý và tình hình kinh tế”, ông Huy lưu ý.

Do đó, theo chuyên gia, nhà đầu tư cần hiểu rõ phân tích kỹ thuật và cơ bản để giảm thiểu rủi ro. Tăng tỷ trọng đầu tư vào các cổ phiếu blue-chip trong nhóm ngành công nghệ, bất động sản và năng lượng. Các quỹ ETF hoặc quỹ đầu tư chỉ số cũng là lựa chọn hợp lý nếu muốn đa dạng hóa và giảm rủi ro.

Năm 2025, nên ‘xuống tiền’ đầu tư chứng khoán, bất động sản, vàng hay gửi tiết kiệm?

Đối với bất động sản, ông Huy cho rằng, với mức giá sản phẩm từ 2-5 tỷ đồng, phân khúc nhà ở bình dân và trung cấp sẽ dẫn dắt thị trường nhờ nhu cầu lớn từ nhóm người có thu nhập trung bình.

“Nếu lãi suất cho vay tiếp tục giảm và các gói kích thích kinh tế được triển khai, bất động sản sẽ trở thành kênh đầu tư hấp dẫn hơn. Các dự án hạ tầng trọng điểm, đường cao tốc và khu công nghiệp sẽ nâng giá trị bất động sản ở những khu vực phát triển mạnh. Bất động sản mang lại sự an toàn lâu dài, ít bị ảnh hưởng bởi lạm phát. Cho thuê bất động sản có thể tạo ra nguồn thu ổn định”, ông Huy nói.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cho rằng, việc mua - bán bất động sản cần thời gian và chi phí cao. Thị trường dễ bị ảnh hưởng bởi quy định pháp lý và biến động tín dụng.

Do vậy, cần đầu tư vào các khu vực có hạ tầng tốt, vị trí chiến lược hoặc đang phát triển mạnh. Trong đó, ưu tiên các sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu thực, tránh đầu cơ ở phân khúc cao cấp hoặc xa trung tâm.

Còn theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế, thị trường chứng khoán 2025 tại Mỹ và thế giới sẽ có biến động mạnh do chính sách của ông Donald Trump. Từ đó, sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam.

“Thị trường chứng khoán sẽ rất bấp bênh trong năm 2025, có thể có tỷ lệ sinh lời cao nhưng không ổn định”, ông Hiếu nhận định.

Trong khi đó, ông đánh giá thị trường bất động sản sẽ hồi phục tốt hơn so với năm 2024 do việc sửa đổi về các Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Nhà ở và Luật Đất đai sẽ thẩm thấu dần. Từ đó, tạo sự ổn định, phát triển cho thị trường. Tuy nhiên, chưa thể có sự đột phá do giá bất động sản ở Việt Nam đang quá cao.

Chọn đầu tư vàng hay gửi tiết kiệm?

Với kênh đầu tư vàng, ông Huy cho hay trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn hoặc xung đột địa chính trị kéo dài, đây là kênh giữ giá trị và bảo toàn tài sản.

“Vàng dễ mua - bán, có thị trường rộng lớn. Giá vàng thường tăng khi lãi suất giảm hoặc đồng USD suy yếu. Giá vàng phụ thuộc nhiều vào yếu tố bên ngoài như USD, chính sách của Fed và cung cầu thị trường. Nhưng đây là kênh đầu tư không tạo ra lợi nhuận định kỳ như cổ tức hay tiền lãi. Do vậy, có thể phân bổ một phần nhỏ danh mục, khoảng 10% vào vàng để phòng ngừa rủi ro”, ông Huy khuyến cáo.

Cũng đánh giá gửi tiết kiệm là kênh đầu tư an toàn, có thể rút vốn nhanh khi cần, nhưng vị chuyên gia nhận định, lợi nhuận không hấp dẫn so với các kênh đầu tư khác. Năm 2025, lãi suất tiết kiệm dự kiến dao động từ 5-7%/năm, đủ để duy trì lãi suất thực dương trong bối cảnh lạm phát được kiểm soát.

Do vậy, theo ông Huy, gửi tiết kiệm nên là kênh bổ sung để duy trì tính thanh khoản, không nên là kênh đầu tư chính.

“Năm 2025, các kênh đầu tư đều có tiềm năng nhất định, tùy thuộc vào khẩu vị rủi ro và mục tiêu tài chính của từng nhà đầu tư. Việc phân bổ danh mục cân đối và theo dõi sát sao diễn biến kinh tế sẽ là yếu tố then chốt để đạt hiệu quả tối ưu”, ông Huy lưu ý.

Cũng chia sẻ với VietNamNet, TS. Nguyễn Trí Hiếu phân tích, năm 2024, vàng nhẫn đã tăng khoảng 30%, vàng miếng cũng tăng khoảng 15%. Vì thế, sang năm 2025, tại Việt Nam, khi vàng miếng đang bị kiểm soát, vàng nhẫn sẽ có tỷ lệ sinh lời cao.

“Nếu nhà đầu tư quan tâm nhiều đến tỷ lệ sinh lời, có thể lưu ý đến vàng, đặc biệt là vàng nhẫn. Sau đó mới đến chứng khoán, bất động sản, ngoại tệ và tiền gửi ngân hàng”, ông Hiếu gợi ý.