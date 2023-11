Ở đêm nhạc thứ 2 trong chuyến lưu diễn lần này, huyền thoại saxophone người Mỹ tiếp tục mê hoặc khán giả bằng những âm thanh quen thuộc. Dù không gian Nhà hát Hồ Gươm nhỏ hơn Trung tâm Hội nghị quốc gia nhưng tiếng kèn của Kenny G vẫn cuốn hút qua từng tác phẩm biểu diễn.



Nghệ sĩ 67 tuổi không thay đổi về nhạc mục so với buổi diễn 3 ngày trước đó nhưng với kỹ thuật chơi kèn đỉnh cao, các nhạc phẩm nổi tiếng: Home, Forever in love, Going home, The Moment, My heart will go on, The Moon Represents My Heart... Kenny G và sự hỗ trợ của ban nhạc đã chinh phục được gần 1000 khán giả có mặt trong đêm diễn. Những tràng pháo tay giòn giã sau mỗi tiết mục nói lên điều đó.

Nghệ sĩ Kenny G.



Điểm mới ở đêm diễn này là các nhạc công của ban nhạc đồng hành với Kenny G có cơ hội thể hiện các màn solo đẳng cấp của mình. Trong đó, nghệ sĩ chơi bộ gõ gây ấn tượng mạnh với khán giả Việt khi màn biểu diễn được cộng hưởng bởi những tràng pháo tay vỗ theo nhịp điệu rất hào hứng.

Màn biểu diễn ấn tượng của nghệ sĩ bộ gõ:



Cũng trong đêm diễn này, Kenny G vẫn nỗ lực giao lưu với khán giả bằng tiếng Việt. Lần này nghệ sĩ phải nhờ đến sự hỗ trợ của nghệ sĩ piano Robert Jerone Damper trong ban nhạc nhắc lời rồi mới ra khu vực micro nói chuyện tiếp với khán giả. Tuy vậy những người có mặt đều thấy thích thú trước nỗ lực kết nối với khán giả Việt Nam cực đáng yêu của Kenny G.



Trước buổi diễn 17/11, quản lý của Kenny G đã đến khảo sát Nhà hát Hồ Gươm và khẳng định địa điểm này đạt đủ điều kiện và quy mô cho một đêm nhạc đẳng cấp thế giới. Dàn thiết bị, âm thanh được đầu tư theo tiêu chuẩn một nhà hát hiện đại và đẳng cấp cũng như đáp ứng đầy đủ những yêu cầu khắt khe về kỹ thuật khiến đêm nhạc Kenny G Live in Ho Guom thoả mãn tai nghe của những khán giả sành nhạc nhất.



Là khán giả có mặt trong đêm diễn thứ hai của Kenny G, NSƯT Bùi Công Duy bày tỏ: ‘’Buổi biểu diễn của Kenny G ở Nhà hát Hồ Gươm là lần hiếm hoi tôi đi xem một chương trình nghệ thuật với tư cách khán giả ngồi xem từ đầu đến cuối. Tôi ngưỡng mộ, yêu mến, suốt tuổi thơ lớn lên cùng âm nhạc của Kenny G.



Có một kỷ niệm với tôi là quãng thời gian học ở Nga thường xuyên mở Going home của Kenny G và hôm nay là mùa đông của Hà Nội nhưng nghe lại ca khúc trực tiếp từ người nghệ sĩ yêu mến với khoảng cách thật gần thấy sự ấm áp lạ kỳ. Tôi nhớ lại quãng thời gian cách đây 30 năm thời sinh viên nghe Going home và xúc động vô cùng.

Kenny G là nghệ sĩ lớn với khả năng hấp dẫn sân khấu khi dẫn dắt cuộc chơi một cách hoàn hảo, chủ động. Ông dù đã 67 tuổi nhưng nếu nắm mắt nghe tiếng kèn tôi nghĩ có lẽ nghệ sĩ chỉ như mới 30 tuổi. Sự khổ luyện, phong cách chơi nhạc trẻ trung, năng lượng vô tận Kenny G đã không trưng trổ kỹ thuật biến cái khó thành nghệ thuật với lối chơi điềm đạm, sang trọng và giữ được nhịp độ buổi biểu diễn.

Nhà hát Hồ Gươm cũng cho thấy khả năng ưu việt của một nhà hát đa năng với hệ thống âm thanh hiện đại nhất thế giới.



Các khán giả không thấy chương trình trùng xuống cho thấy tài biên tập chương trình của ban tổ chức hiểu thói quen khán giả châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Việc Kenny G biểu diễn ở Nhà hát Hồ Gươm cũng cho thấy khả năng ưu việt của một nhà hát đa năng với hệ thống âm thanh hiện đại nhất thế giới với sự đầu tư trang thiết bị mà nhà sản xuất nào khi được giới thiệu và tổ chức chương trình cũng đều ước ao.



Sự thành công của đêm nhạc Kenny G tại Nhà hát Hồ Gươm cho thấy khi chúng ta chuẩn bị tốt, yêu cầu cao nhất, nghệ sĩ thả hồn thể hiện tài năng tuyệt vời thông qua tiếng kèn ma thuật của Kenny G. Đây sẽ là tín hiệu vui để Việt Nam là điểm đến của các huyền thoại và nghệ sĩ hàng đầu thế giới có thể tin tưởng lựa chọn biểu diễn trong tương lai’’.



Kenny G đã khép lại chuyến lưu diễn thứ 2 tại Việt Nam thành công ngoài sức tưởng tượng. Ngoài 2 đêm nhạc tại Hà Nội, nghệ sĩ sẽ có chuyến nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng, Hội An... trước khi về Mỹ tiếp tục các buổi diễn cuối năm vô cùng bận rộn.

Bài: Đỗ Lê

Clip: Anh Phương

Ảnh: Hoà Nguyễn