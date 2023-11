Kenny G với 'Forever In Love'

Lần thứ 2 trở lại Việt Nam biểu diễn sau 8 năm, Kenny G vẫn giữ phong độ đỉnh cao cùng khả năng mê hoặc khán giả bằng những giai điệu đầy cảm xúc đến từ trái tim. Ở tuổi 67, Kenny G một lần nữa khiến người nghe kinh ngạc vì sức diễn và khả năng lấy hơi cũng như thổi một nốt dài nhiều phút, lặp đi lặp lại nhiều lần trên khấu Trung tâm Hội nghị Quốc gia tối 14/11.

Khán giả nhiều thế hệ, độ tuổi rất khác nhau, cùng tới đêm nhạc Kenny G Live in Vietnam mở màn cho chương trình Good Morning Vietnam do Báo Nhân Dân và IB Group Vietnam tổ chức vì mê tiếng kèn của Kenny G và những giai điệu tuyệt vời của ông đã chinh phục hàng triệu khán giả trên giới thế nhiều năm qua.

Huyền thoại saxophone Kenny G.

Huyền thoại saxophone xuất hiện trên sân khấu với dáng vẻ nhỏ nhắn trong bộ vest xanh navy giản dị và lịch lãm cùng mái tóc xoăn đã thành thương hiệu. Kenny G vẫn vậy, không màu mè trên sân khấu, không chọn cách chơi quá phô trương, không hoa mỹ, tất cả để làm nổi bật tiếng kèn tuyệt hảo đi thẳng vào lòng người.

Hơn 4.000 khán giả ở Hà Nội, trong đó có rất nhiều khán giả nước ngoài được Kenny G dắt qua hành trình âm nhạc của cảm xúc, của kỷ niệm qua những bản nhạc nổi tiếng gắn liền với lãng tử tóc xoăn chơi saxophone như: Forever in love, Going home, The moment và My heart will go on - ca khúc chủ đề trong bộ phim Titanic đình đám năm 1997 đã mê hoặc hàng triệu khán giả gần 3 thập kỷ qua.

Kenny G chơi nhiều loại saxophone nhưng không thay đổi về phong cách, chinh phục người nghe bằng kỹ thuật điêu luyện với khả năng hiếm có khi có thể duy trì 1 nốt dài nhiều phút đã từng giúp ông được ghi danh vào sách Kỷ lục Guinness.

Ở tuổi gần 70, Kenny G khiến khán giả thán phục vì có thể thổi saxophone liên tục với gần 20 tác phẩm trong đêm diễn cùng làn hơi dày và khoẻ của một nghệ sĩ dày dặn kinh nghiệm. Để giữ được phong độ tuyệt vời như vậy, chắc chắn người nghệ sĩ ấy đã phải tập luyện liên tục và cực kỳ nghiêm túc để cống hiến cho người nghe những màn trình diễn trực tiếp cực chất lượng.

Dĩ nhiên, góp vào thành công của Kenny G còn phải kể đến ban nhạc của ông với những thành viên đã gắn bó với huyền thoại saxophone hơn 30 năm qua. Họ quá hiểu nhau và phối hợp ăn ý, cùng kỹ thuật đáng nể đã tạo nên những tác phẩm ấn tượng. Dù là nhân vật chính của đêm nhạc nhưng Kenny G nhiều lần nhường lại sân khấu cho từng thành viên ban nhạc chơi solo và giới thiệu tên từng người.

Cũng trong chương trình, ngoài những giai điệu bất hủ, Kenny G khéo léo đưa hình ảnh vịnh Hạ Long, Hồ Gươm lên màn hình lớn trên sân khấu và chìm đắm vào âm thanh kỳ diệu của saxophone qua: Forever In Love, The Moment.

Các khán giả nước ngoài chụp ảnh cùng Kenny G.

Đêm nhạc kết thúc với giai điệu quen thuộc của ca khúc My heart will go on nhưng Kenny G và ban nhạc chưa thể ra về. Tiếng vỗ tay của khán giả buộc các nghệ sĩ phải trở lại sân khấu, đáp lễ bằng nhạc phẩm The Moment như níu kéo mãi khoảnh khắc âm nhạc tuyệt vời.

Dù đã khá muộn nhưng người hâm mộ vẫn chưa muốn chia tay Kenny G. Họ kiên nhẫn xếp hàng dài ở sảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia để chờ được thần tượng ký tặng đĩa và lưu lại nhưng bức ảnh quý giá với Kenny G. Lúc này không còn khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả, Kenny G kiên nhẫn ký tặng và thân thiện nở nụ cười tươi với bất kỳ khán giả nào muốn lưu lại kỷ niệm với mình sau một đêm nhạc khó quên.

Kenny G với nhạc phẩm 'The Moment' khép lại đêm diễn tại Việt Nam

Ảnh: Hoà Nguyễn