New MG5 là mẫu sedan hạng C mới nhất được hãng MG trình làng tới người tiêu dùng Việt Nam hôm 23/9. Mức giá khởi điểm chỉ 399 triệu đồng của nó đã tạo ra một cú sốc lớn về giá khi sedan hạng C có mức giá chỉ ngang ngửa với những mẫu xe hạng A khác đang có mặt trên thị trường.

New MG5 được MG mang tới Việt Nam là mẫu xe Roewe i5 đời cũ (Ảnh: Toàn Hùng)

Dù cho có mức giá cực thấp, song New MG5 lại là chiêu “bình mới, rượu cũ” không hề lạ lẫm gì của ngành ô tô Trung Quốc nhằm tạo ra các đột phá về doanh số dựa trên những mẫu xe cũ, thiếu hấp dẫn mang một thương hiệu mới sang trọng hơn.

Trên thực tế, New MG5 được MG mang tới Việt Nam lần này, là mẫu xe Roewe i5 đời cũ, vốn có doanh số ế ẩm tại thị trường nội địa Trung Quốc, dù cho mẫu xe này cũng có mức giá cực rẻ, chỉ khoảng 10.000 đô la, tương đương 240 triệu đồng khi bán trong nước.

Chiêu “bình mới, rượu cũ” quen thuộc của SAIC

SAIC là một trong số các hãng xe Trung Quốc thường xuyên áp dụng hình thức một mẫu xe nhưng mang nhiều tên khác nhau và nhiều hãng khác nhau để bán ở những thị trường khác nhau, tùy thuộc vào độ nổi tiếng của hãng đó tại quốc gia được phân phối.

Ví dụ, mẫu Baojun 530 sẽ mang tên Wuling Almaz tại các thị trường châu Á và mang tên MG Hector ở thị trường Ấn Độ. Hay mẫu Baojun 630 bán ở thị trường Trung Đông và châu Phi sẽ mang tên Chevrolet Optra. Tất cả các hãng xe này đều là công ty con của SAIC hoặc công ty con của liên doanh giữa SAIC và GM.

Mẫu xe Baojun 530 được mang thương hiệu MG và tên mới Hector tại thị trường Ấn Độ. Ảnh: MG

Roewe là một hãng xe sang khá ít tiếng tăm trong “đàn con" của SAIC, với những hỗ trợ lớn về công nghệ từ tập đoàn MG Rover những ngày đầu MG về tay SAIC những năm đầu thập niên 2000.

Mẫu xe Roewe i5 chính thức được tung ra tại thị trường Trung Quốc từ năm 2017, là biến thể sedan hóa của Roewe Ei5 Wagon trước đó mà SAIC phát triển dựa trên mẫu Buick Execelle GX, một công ty con khác của liên doanh SAIC – GM.

Doanh số ế ẩm tại Trung Quốc của xe Roewe i5

Theo Car Figures báo cáo, trong năm 2018, Roewe i5 chỉ bán được tổng cộng 32.174 xe. Sang đến năm 2019, doanh số vụt sáng lên 128.395 xe và tới năm 2020 giảm sâu xuống chỉ còn 63.593 xe. Tổng doanh số 3 năm của Roewe i5 là hơn 220.000 xe, vô cùng thấp đối với mức tiêu thụ gần 100 triệu xe của thị trường ô tô Trung Quốc giai đoạn 2018 – 2020 và gần như không để lại ấn tượng đối với người tiêu dùng nội địa.

Giữa năm 2020, Roewe tung ra thế hệ thứ 2 của i5 với sự đột phá về nội, ngoại thất, tạo nên một mẫu xe sang trọng, hiện đại và hầm hố nhưng vẫn giữ nguyên động cơ 1,5 lít hút khí tự nhiên như trước đây.

Mẫu Roewe i5 phiên bản mới tại thị trường Trung Quốc.

Dựa trên sự thay đổi đáng kể này, Roewe i5 phiên bản mới đã tạo đột phá ở mức doanh số 144.000 chiếc trong năm 2021, theo tổ chức Good Car Bad Car tổng hợp. Dẫu vậy, năm 2022 lại đánh dấu sự sụt giảm về dưới mức doanh số 100.000 chiếc.

Điều thú vị là tại Trung Quốc hiện nay, họ phân phối song song tới 3 phiên bản Roewe i5 là Roewe i5 mẫu cũ 2018, i5 mẫu mới 2021 và Roewe i5 phiên bản GT thể thao dựa trên mẫu cũ 2018. Cả 3 mẫu xe cùng đều sử dụng động cơ cũ là 1,5 lít hút khí tự nhiên, công suất 120 mã lực.

Tại Việt Nam, SAIC đã giới thiệu tới người tiêu dùng mẫu Roewe i5 phiên bản cũ đời 2018 với tên gọi mới là New MG5, phiên bản vẫn còn được bán tại nội địa Trung Quốc nhưng vốn đã là thiết kế ô tô 5 năm tuổi, với các công nghệ đơn giản, không nổi bật.

MG là thương hiệu con duy nhất của SAIC tại thị trường Việt Nam, do Chevrolet đã “tạm biệt” Đông Nam Á từ trước đó, dẫn tới việc Roewe i5 phải mang “nhãn hiệu” MG để tăng thêm độ tin cậy. Ngược lại, New MG5 cũng đang là một mẫu sedan nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng nước ta, dù cho chiếc New MG5 này chẳng có liên quan gì tới mẫu MG5 nổi tiếng. Tất cả nhằm tạo những cú huých lớn để Roewe i5 có thể đạt những mức doanh số ấn tượng hơn trong mắt người tiêu dùng quốc tế.

Nội thất bên trong New MG5. Ảnh: MG

Cách “hô biến” này cũng đã được SAIC áp dụng tại thị trường Philippines khi tung ra mẫu MG5 Core 1.5 tương tự như MG5 tại Việt Nam kể từ năm 2022. Dẫu vậy, doanh số của mẫu xe này cũng đầy sự ảm đạm như tại chính quê nhà.

Với lịch sự bán hàng không mấy sáng sủa cộng tâm lý chung của người tiêu dùng Việt Nam về vấn đề xe Trung Quốc, chiêu "bình mới rượu cũ" Roewe i5- New MG5 sẽ khó thành công ở Việt Nam.

Hùng Dũng

Tin bài cộng tác gửi về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!