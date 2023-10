Mới đây, nhà phân phối thương hiệu MG mới là SAIC Motor Vietnam (SMV) đã chính thức giới thiệu 2 mẫu xe mới dành cho thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý là sự xuất hiện của một mẫu xe New MG5 được chào bán giá rẻ ở mức 399 triệu đồng cho bản số sàn MT và 2 bản số tự động lần lượt là CVT STD (459 triệu đồng) và CVT DEL (499 triệu đồng).

Thế nhưng ngay khi vừa ra mắt, đã có nhiều nguồn thông tin cho rằng New MG5 này giống hệt mẫu xe Trung Quốc Roewe i5.

Theo tìm hiểu, New MG5 thực chất là tên gọi khác của mẫu Roewe i5, một thương hiệu con của SAIC tại thị trường nội địa dành cho xe xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài.

SAIC Motor Việt Nam chọn giá rẻ làm chiến lược mở rộng thị trường cho thương hiệu MG. (Ảnh: Toàn Hùng)

Kiểu dáng thiết kế của New MG5 cũng giống hệt với chiếc Roewe i5 thế hệ cũ được bán trong giai đoạn 2017-2020 tại Trung Quốc. Trong khi trên thực tế, xe Roewe i5 đã được nâng cấp 2 lần và đang được bán tại Trung Quốc ở thế hệ mới.

Thay vì mang xe thế hệ mới về, MG lại giới thiệu tới người dùng Việt Nam xe thế hệ cũ ở Trung Quốc? Điều này đã khiến nhiều chuyên gia và người dùng không khỏi băn khoăn về chiến lược xe mới tại Việt Nam của nhà phân phối SAIC Motor Việt Nam.

Chiến lược giá rẻ: "Xe mới mà cũ"

Dưới góc nhìn kinh doanh, ông Ngô Kỳ Lam, Admin của diễn đàn Ô tô Sài Gòn nhận xét: "Trong ngành công nghiệp xe hơi, việc lấy một mẫu xe đã có sẵn ở một thị trường rồi đổi tên và bán sang một thị trường khác là việc hết sức phổ biến. Ví dụ MG Philippines có kinh doanh mẫu xe này với tên MG 5, còn mẫu MG 5 được gọi là MG GT".

"Với trường hợp New MG5 vừa được ra mắt tại thị trường Việt Nam vốn là mẫu Roewe i5 đã ra mắt từ 2017, tôi cho rằng đây là một quyết định thuần túy kinh doanh của hãng với mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận và bán được xe", ông Ngô Kỳ Lam nói.

Trên thực tế, xét về kích thước, New MG5 là mẫu xe thuộc phân khúc sedan cỡ C tương tự như mẫu MG5 hiện tại đang bán. Đây là phân khúc xe bình dân cỡ trung, có không gian rộng rãi hơn và giá cũng đắt hơn xe cỡ B, tức phân khúc xe bình dân cỡ nhỏ.

Khi so sánh với các mẫu xe trong cùng phân khúc sedan cỡ C như KIA K3 (549-739 triệu đồng), Hyundai Elantra (599-799 triệu đồng), Mazda3 (579-729 triệu đồng)... thì New MG5 chỉ có giá 399-499 triệu dồng, được đánh giá là rẻ nhất phân khúc xe sedan cỡ C ở thời điểm hiện tại.

Có thể thấy, giống như nhà phân phối cũ TanChong, SAIC Motor Việt Nam chỉ đề ra mục tiêu khiêm tốn là New MG5 cạnh tranh với các đối thủ ở phân khúc thấp hơn là sedan cỡ B bằng lợi thế giá ở Việt Nam.

Hiện, bản số sàn New MG5 có giá tương đương với bản tiêu chuẩn của một số mẫu xe sedan cỡ B như Mitsubishi Attrage MT (380 triệu đồng) và KIA Soluto MT (385 triệu đồng).

Thậm chí, giá mẫu xe này còn thấp hơn cả một số mẫu xe sedan cỡ B.

Với giá 399 triệu đồng, New MG5 MT hướng tới khách hàng chạy xe dịch vụ. (Ảnh: SMV)

Theo chia sẻ SAIC Motor Việt Nam, New MG5 hướng tới các khách hàng gia đình, mua xe lần đầu, đang tìm kiếm một mẫu sedan mới, rộng rãi với giá rẻ nhất có thể. Đặc biệt, bản số sàn của mẫu xe này sẽ tập trung vào các đối tượng khách hàng mua xe chạy dịch vụ.

Với giá rẻ, tham vọng của MG là lọt Top 3 tại thị trường ô tô Việt trong vòng 3-5 năm tới dưới sự hậu thuẫn của tập đoàn SAIC.

"Tuy nhiên, tuy nhiên gọi mẫu xe Roewe i5 này là New MG5 có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng rằng đây là mẫu xe MG hoàn toàn mới", ông Ngô Kỳ Lam đánh giá.

Biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ xe tồn?

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Admin cộng đồng xe OTO+, kiêm Tổng Giám đốc Whatcar Việt Nam cho biết: "Thương hiệu MG đang chinh phục các thị trường Đông Nam Á và chọn Thái Lan làm bàn đạp. Tại đây, MG đang cung cấp cho khách hàng hầu hết là các mẫu xe mới, đặc biệt đẩy mạnh các dòng xe điện khí hoá".

"Nhưng tại Việt Nam, hãng chỉ đưa về New MG5 được cho là giống với một mẫu xe cũ đã bán tại Trung Quốc cách đây 6 năm với trang bị tối thiểu và dùng chính sách giá thấp để xâm chiếm thị trường, chứ không cạnh tranh sòng phẳng với các thương hiệu Nhật, Hàn bằng các sản phẩm chất lượng cao. Điều này chẳng khác gì việc muốn biến thị trường Việt Nam thành nơi tiêu thụ các sản phẩm tồn kho của hãng", ông Nguyễn Mạnh Thắng nhấn mạnh.

Chiến lược giá rẻ khiến chiếc New MG5 không có được các trang bị tiện nghi và an toàn hiện đại.

Là một người đang kinh doanh xe cũ tại Hà Nội, anh Trần Văn An chia sẻ: "Với 450 triệu đồng trong tay, khách hàng hoàn toàn có thể tìm được một chiếc xe sedan cỡ C đời 2017 đã qua sử dụng của thương hiệu uy tín, trang bị số tự động và chất lượng xe còn tốt. Nếu mua New MG5 cũng với tầm giá đó, họ sẽ được sử dụng một chiếc xe mới về tên gọi nhưng thiết kế và công nghệ thì không phải là mới. Chưa kể sau này muốn bán lại những chiếc xe như thế này cũng rất khó."

Nhiều khách hàng tỏ ra hoài nghi với một chiếc xe bị nghi là "xe cũ" được SAIC Motor Việt Nam giới thiệu là mẫu xe mới.

Về phía nhà phân phối, SAIC Motor Việt Nam cho biết họ đang lên kế hoạch thay đổi cách gọi tên của mẫu MG5 hiện tại đang được nhập khẩu từ Thái Lan để tránh nhầm lẫn với mẫu New MG5 vừa ra mắt, được nhập khẩu từ Trung Quốc.

Có thể dễ dàng nhận ra trong những năm gần đây, loại trừ vấn đề xe điện, thị trường ô tô ở Việt Nam đang đi cùng nhịp với thế giới. Hầu hết, các hãng xe đều giới thiệu các mẫu mới ngày một sớm hơn, chỉ sau vài tháng được các hãng giới thiệu ra thị trường toàn cầu.

Đặc biệt, cũng có hãng xe chọn Việt Nam là điểm ra mắt toàn cầu cho một mẫu xe mới. Điều này cho thấy, Việt Nam đang trở thành thị trường chiến lược quan trọng của nhiều hãng xe và của ngành công nghiệp ô tô tại Đông Nam Á.

Người tiêu dùng Việt Nam không chỉ mong muốn có một chiếc xe giá rẻ, chi phí vận hành hợp lý mà kiểu dáng và trang bị tiện nghi an toàn cũng phải "bắt trend" theo xu thế chung của thị trường xe. Đây là bài toán khó cho các thương hiệu ô tô mới vào Việt Nam.

Cách đi khác lạ, hay có thể nói là ngược quy luật, giới thiệu xe "bình mới rượu cũ" của MG ở Việt Nam không tránh khỏi những nghi ngại ban đầu từ người dùng. Điều đó sẽ càng khiến thương hiệu xe Anh quốc nhưng đã thuộc sở hữu của Tập đoàn Trung Quốc khó bứt phá về doanh số như tình hình 5 năm qua hãng chính thức vào Việt Nam.

Bạn có bình luận thế nào về việc đưa xe cũ về bán cho khách hàng Việt? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!