Khoản viện trợ này sẽ được chuyển qua các tổ chức phi chính phủ là đối tác ứng phó thảm họa của New Zealand và các cơ quan của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, tập trung vào ứng phó khẩn cấp và phục hồi sinh kế.

Ngày 16/9, trong thư gửi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại New Zealand Winston Peters viết: “Chính phủ New Zealand xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các nạn nhân của cơn bão Yagi ở miền Bắc Việt Nam.

Toàn thể người dân New Zealand hướng về những người bị ảnh hưởng và lực lượng cứu hộ đang ở tuyến đầu… New Zealand mong muốn tận dụng nhiều khía cạnh khác nhau trong mối quan hệ song phương để tăng cường khả năng phục hồi và chống chịu trong tương lai của Việt Nam trước những thảm họa tàn khốc như vậy”.

Một xã ở ngoại thành Hà Nội ngập nặng. Ảnh: Nguyễn Huế

Còn Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford cho biết, là đối tác chiến lược, New Zealand sát cánh với Chính phủ và người dân Việt Nam trong thời điểm vô cùng khó khăn này.

"Chúng tôi hy vọng sự hỗ trợ của chúng tôi sẽ nhanh chóng đến được với những người cần giúp đỡ, đóng góp vào các nỗ lực khẩn cấp và giúp các cộng đồng bị ảnh hưởng xây dựng lại cuộc sống của họ”, bà Caroline Beresford nhấn mạnh.

Trong một thông điệp cách đây vài ngày, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam bày tỏ vô cùng đau buồn trước những mất mát to lớn về người và tài sản do cơn bão Yagi và tàn dư của nó gây ra.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới tất cả những ai đã và đang chịu ảnh hưởng bởi thảm họa thiên nhiên này. Cầu mong các bạn mạnh mẽ và kiên cường để vượt qua thời điểm vô cùng khó khăn hiện tại.

Chúng tôi cũng vô cùng xúc động trước sự đoàn kết, sức mạnh và sự kiên cường của người dân Việt Nam. Hình ảnh những chiếc ô tô che chắn cho các xe máy lưu thông trên đường trong mưa bão, hay người dân khắp cả nước không ngại gian nguy kịp thời hỗ trợ các vùng bị ảnh hưởng thực sự khiến chúng tôi xúc động.

Chính trong những thời khắc khó khăn này, vẻ đẹp thực sự của đất nước và con người các bạn đã tỏa sáng", thông điệp Đại sứ quán nêu.

35 tấn hàng cứu trợ của Ấn Độ đã đến Hà Nội

Ấn Độ đã khởi động chiến dịch Sadbhav để gửi hàng viện trợ đến các quốc gia nằm trong khối ASEAN, trong đó có Việt Nam. Lô hàng nặng 35 tấn có giá trị 1 triệu USD (gần 25 tỷ đồng), gồm các mặt hàng viện trợ nhân đạo từ Ấn Độ đã được vận chuyển đến Hà Nội bằng chuyên cơ của Ấn Độ vào tối 15/9.

Lô hàng nặng 35 tấn, giá trị 1 triệu USD được vận chuyển bằng chuyên cơ đến Hà Nội vào tối 15/9.

Ngay trong tối 15/9, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya đã trao hàng cứu trợ được chuyển tới Hà Nội bằng máy bay đặc biệt của Ấn Độ. Hàng viện trợ bao gồm máy lọc nước, bộ bếp, chăn, màn chống muỗi, đèn năng lượng mặt trời và bình chứa nước được chuyển giao cho Bộ NN&PTNT và tỉnh Tuyên Quang.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya đã trao hàng cứu trợ cho đại diện Bộ NN&PTNT và tỉnh Tuyên Quang.

Đại sứ Sandeep Arya cũng nhắc đến sự chia sẻ sâu sắc của cộng đồng người Ấn Độ đối với những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi tại Việt Nam. Đại sứ thông tin rằng, các doanh nghiệp và thành viên cộng đồng người Ấn Độ tại Việt Nam đã hỗ trợ và đóng góp ở nhiều cấp độ khác nhau cho những người dân bị ảnh hưởng và cơ quan chức năng sở tại. Chính phủ Ấn Độ khẳng định hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho Việt Nam là minh chứng cho mối quan hệ bền chặt lâu dài giữa hai nước, được đánh dấu bởi quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.