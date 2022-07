New Zealand quyên góp 10 tấn trái cây cho trẻ em, phụ nữ  Việt Nam

Bảy công ty xuất khẩu trái cây hàng đầu của New Zealand đã chung tay quyên góp gần 10 tấn trái cây cho các tổ chức từ thiện vì trẻ em và phụ nữ tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong tháng này.

Ông Joe Nelson, Tổng lãnh sự New Zealand tặng hoa quả cho trẻ em Làng may mắn

Các tổ chức nhận được quyên góp bao gồm:

Tổ chức Operation Smile tại TP.HCM và Hà Nội; Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục và hòa nhập quận Tân Bình, nơi chăm sóc cho khoảng 150 em là các trẻ chậm phát triển trí tuệ và trẻ khuyết tật (tự kỷ, ADHD, Down), đồng thời dạy các em về những kỹ năng sống và đào tạo nghề.

Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM, nơi quản lý bảy mái ấm, nhà mở trực thuộc và chăm sóc cho hơn 150 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong độ tuổi từ 5-18 tuổi, đa số là các em gái và bao gồm các em gái người dân tộc thiểu số.

Tổ chức Rồng Xanh, một tổ chức phi chính phủ tại Hà Nội, nơi giải cứu các em là nạn nhân của buôn người, lao động trẻ em, vô gia cư, và từ đó hỗ trợ nơi ở, giáo dục và việc làm cho các em.

Làng May Mắn là nơi cung cấp nơi ở, chăm sóc y tế, giáo dục và đào tạo nghề cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh kém may mắn. Làng May Mắn có ba trung tâm tại TP. HCM và một tại tỉnh Đắk Nông.

“Thật tuyệt vời khi chứng kiến các công ty xuất khẩu trái cây lớn nhất của New Zealand tìm kiếm phương thức sáng tạo để giúp đỡ người dân Việt Nam, đặc biệt là các trẻ em và phụ nữ yếu thế”, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Tredene Dobson phát biểu. “ Đại sứ quán New Zealand luôn sẵn lòng giúp đỡ Việt Nam bằng cách trợ giúp các công ty xuất khẩu của New Zealand đóng góp những quả táo và quả kiwi tươi ngon, đầy đủ dinh dưỡng như một đóng góp nhỏ bé của chúng tôi trong việc cải thiện sức khỏe cho cộng đồng của chúng ta. Đây là một nghĩa cử nhỏ, nhưng thể hiện rõ tình bạn sâu sắc giữa hai nước chúng ta”.

“Các doanh nghiệp New Zealand không muốn đơn giản chỉ là bán các sản phẩm vào Việt Nam, họ cũng muốn thể hiện trách nhiệm xã hội và thật là tuyệt vời khi thấy bảy công ty trái cây này đóng góp một cách tích cực cho người dân Việt Nam thông qua việc quyên tặng những quả kiwi và táo đầy dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Đây là một nghĩa cử mà tôi tin rằng sẽ mang lại niềm vui cho các trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn”, ông Joe Nelson, Tổng lãnh sự kiêm Tham tán thương mại New Zealand nói.

Vào năm 2021, các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây hàng đầu của New Zealand đã quyên tặng táo và trái kiwi cho tám bệnh viện, nhân viên y tế và bệnh nhân Việt Nam trong thời gian đỉnh điểm của giãn cách xã hội.

Bảo Đức