New Zealand và Việt Nam xây dựng nền kinh tế nông nghiệp bền vững, năng động

Đối thoại được tổ chức trực tuyến giữa Giám đốc điều hành Bộ các ngành Cơ bản New Zealand (MPI) Ray Smith và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Quốc Doanh.

Đối thoại Nông nghiệp cấp cao New Zealand- Việt Nam lần thứ hai

Giám đốc điều hành Ray Smith và Thứ trưởng Lê Quốc Doanh khẳng định việc đẩy mạnh hợp tác và mở rộng các kết nối trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai nước là chìa khóa then chốt nhằm hiện thức hóa mục tiêu phấn đấu đưa tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỷ USD vào năm 2024. Mục tiêu này đã được đề ra trong bản Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược New Zealand – Việt Nam giai đoạn 2021 – 2024.

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Ray Smith nhấn mạnh đây là cơ hội tốt để cả hai nước thảo luận về khả năng hợp tác để xây dựng một nền kinh tế nông nghiệp bền vững và năng động sau những tác động của đại dịch Covid-19. Lãnh đạo ngành nông nghiệp hai nước cam kết tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác chung, bao gồm đẩy mạnh thương mại song phương, giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, tận dụng công nghệ và nghiên cứu phát triển nông nghiệp, và đẩy mạnh phát triển nông thôn.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh phát biểu: “Nông nghiệp có vai trò thiết yếu cho phúc lợi kinh tế của hai quốc gia. New Zealand và Việt Nam đều là những nước sản xuất và xuất khẩu nông nghiệp lớn, với nhiều mặt hàng bổ trợ cho nhau. Đối thoại Nông nghiệp cấp cao New Zealand – Việt Nam sẽ tạo động lực cho các chương trình hợp tác sẵn có, góp phần tăng trưởng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước, phù hợp với những mục tiêu mà Thủ tướng hai nước đã đề ra trong bản Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược New Zealand - Việt Nam”.

Bộ các ngành Cơ bản New Zealand đang hỗ trợ một số dự án cho Bộ NN&PTNT trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật, dịch tễ học thú y và thành lập hệ thống chứng nhận điện tử dành cho các sản phẩm thực phẩm và nông- lâm nghiệp.

Ông Ray Smith cho hay, New Zealand đã phát triển một nền nông nghiệp hiệu quả bậc nhất trên thế giới, với những chương trình nghiên cứu và công nghệ hiện đại, các quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp hoàn thiện và an toàn, cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn sẽ sớm hoàn tất thủ tục cấp phép nhập khẩu cho một số loại hoa quả của hai nước để người tiêu dùng Việt Nam sẽ sớm được thưởng thức trái dâu và bí của New Zealand, đồng thời người dân New Zealand sẽ sớm được thấy quả chanh và bưởi của Việt Nam trên các kệ hàng tại nước chúng tôi”.

Tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa New Zealand và Việt Nam đạt mức 1,56 tỉ USD vào cuối năm 2021, tăng 14% so với năm 2020. Tính đến tháng 12/2021, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 15 của New Zealand.

Bảo Đức