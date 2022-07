New Zealand thiết kế giường nằm cho khách bay rẻ tiền

Hãng hàng không Air New Zealand vừa công bố sẽ cho ra mắt dịch vụ SkyNest vào năm 2024. Dịch vụ này cung cấp cho khách hàng những chiếc giường hoàn toàn bằng phẳng, được làm bằng nệm thật cộng với gối và các thiết bị khác được bố trí ở ngay phía sau khoang phổ thông cao cấp.

SkyNests là một sản phẩm riêng biệt, mỗi chiếc giường sẽ gồm 3 tầng và khoảng thời gian mà hãng hàng không xác định để cho phép hành khách ngủ là khoảng 90 phút mỗi lượt. Sau đó, các tiếp viên sẽ có 30 phút để vệ sinh giường và đổi lượt cho hành khách khác bởi vì mỗi máy bay chỉ có 6 giường.

Các khoang ngủ SkyNest của Air New Zealand sẽ sẵn sàng đi vào hoạt động từ năm 2024.

Chi phí bổ sung của ghế nằm thẳng SkyNest vẫn chưa được xác định, nhưng nó sẽ phục vụ cả hạng phổ thông và hạng phổ thông cao cấp. Giá sẽ giống nhau với bất kể hạng vé nào.

Leanne Geraghty, giám đốc kinh doanh của hãng hàng không cho biết: “Chúng tôi đã tốn 170.000 giờ để thiết kế, liên tục phát triển, tinh chỉnh và chau chuốt về mặt kỹ thuật để đạt được một sản phẩm hoàn hảo. Khách hàng trải nghiệm thử đã nói cho chúng tôi biết nên cải thiện những gì”, cô giải thích. Giai đoạn tiếp theo, hãng sẽ nghiên cứu về chi phí mà hành khách sẵn sàng trả thêm cho dịch vụ này.

Trên thực tế, Air New Zealand đã áp dụng một dịch vụ có tên là SkyCouch cho hạng phổ thông. Dịch vụ này cho phép khách hàng được sử dụng cả 3 ghế trong một hàng để nằm và biến khu vực này thành một chiếc giường tạm. Nó phổ biến với các gia đình, những người có thể nằm ngang trên một hàng mà họ đã đặt cùng nhau.

SkyNests sẽ được phục vụ trên các chuyến bay thẳng đường dài của Air New Zealand.

Tùy chọn này cũng có thể được sử dụng cho khách du lịch. Ví dụ, hành khách có thể đặt 3 ghế hạng phổ thông từ New York hoặc Chicago, Mỹ đến Auckland, New Zealand với giá khoảng 3.000 USD, so với khoảng 5.000 USD cho 1 ghế ở hạng thương gia.

So với SkyCouch, SkyNest sẽ không có khoảng trống dưới chân gây khó chịu và không có tay vịn nâng lên giữa các ghế. Ngoài ra, nệm sẽ dày hơn vì nó được thiết kế như một chiếc giường.

Trong thiết kế hiện tại của những chiếc Boeing 787-9 của Air New Zealand, có 248 chỗ ngồi trong khoang hạng phổ thông và hạng phổ thông cao cấp, vì vậy không phải tất cả hành khách sẽ được ngủ trên 18 chiếc giường này.

Mỗi giường chỉ dành cho 1 người không giới hạn trọng lượng và không giống như SkyCouch, cha mẹ sẽ không thể ngủ chung giường với con cái.

SkyNests sẽ đi vào hoạt động vào năm 2024 trên các chuyến bay thẳng đường dài của Air New Zealand, chẳng hạn như Chicago hoặc New York, Mỹ đến Auckland, New Zealand. Các đường bay thẳng từ New Zealand đến New York, bắt đầu từ tháng 9 này, sẽ là một trong những đường bay dài nhất thế giới với 17,5 giờ. Các chuyến bay kéo dài 15 giờ từ Chicago cũng sẽ bắt đầu vào tháng 10/2022.

Trước đó, Air New Zealand đã cung cấp dịch vụ “duỗi chân” cho hạng phổ thông hay còn được gọi là SkyCouch.

Tất cả những nỗ lực này nhằm thu hút khách du lịch tới New Zealand. Quốc gia này đã cố gắng mở cửa biên giới muộn hơn hầu hết các quốc gia khác và đang nhắm mục tiêu đến những người tiêu dùng giàu có.

Hiện tại, hãng cũng đang nghiên cứu các tiện nghi trong cabin, từ hạng thương gia đến hạng phổ thông, với các thiết kế trọng lượng nhẹ hơn nhằm giảm lượng khí thải carbon. Họ đã nghĩ đến việc sử dụng ghế bọc vải thay vì ghế da, hoặc sử dụng các món ăn nhẹ hơn. Đó có thể không phải là những nâng cấp hấp dẫn, nhưng chúng phản ánh thực tế của môi trường hàng không ngày nay, trong đó việc giảm chi phí (chủ yếu là nhiên liệu) phải là ưu tiên hàng đầu.

Theo SCMP