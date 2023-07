Bộ Thương mại Nga cho biết từ ngày 17/7 sẽ cấm dùng iPhone cho mục đích công việc. Bộ phát triển kỹ thuật số cũng như Rostec, một công ty quốc doanh, cho biết họ đã hoặc sẽ ban hành lệnh cấm tương tự.

Lệnh cấm iPhone, iPad và các thiết bị Apple khác tại các bộ, tổ chức hàng đầu phản ánh lo ngại ngày một lớn tại Kremlin và Tổng cục An ninh liên bang Nga (FSB) trước hoạt động theo dõi tăng mạnh. Theo nguồn tin của Financial Times, quan chức an ninh tại các bộ tuyên bố iPhone không còn được xem là an toàn và nên tìm phương án thay thế.

FSB thông báo phát hiện chiến dịch theo dõi thông qua các thiết bị Apple. (Ảnh: The Moscow Times)

Một tháng sau khi Nga tấn công Ukraine năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh yêu cầu các tổ chức liên quan đến “hạ tầng thông tin thiết yếu” như y tế, khoa học, tài chính chuyển sang các phần mềm nội vào năm 2025. Động thái cho thấy Moscow mong muốn các tổ chức trong nước dần loại bỏ công nghệ nước ngoài.

Theo nguồn tin, lệnh cấm iPhone đã hoặc sẽ được thực thi tại Bộ Tài chính và Bộ Năng lượng, cũng như các cơ quan chính phủ khác.

Theo Thứ trưởng Bộ Thương mại Vasily Osmakov, lệnh cấm bao gồm trao đổi email công việc. Một nguồn tin thân cận với bộ này tiết lộ, nhân viên của phòng công nghệ thông tin sẽ báo cáo khi có ai đó mở email công việc trên iPhone.

Đại diện Rostec cho biết lệnh cấm áp dụng với mọi thiết bị Apple, song vẫn cho phép dùng với mục đích cá nhân. Vì quy định mới, mọi người sẽ phải mang theo một máy tính bảng hoặc điện thoại khác.

Moscow ban lệnh cấm sau khi FSB thông báo phát hiện “chiến dịch theo dõi của cơ quan tình báo Mỹ thông qua thiết bị Apple” vào ngày 1/6. Tháng trước, người phát ngôn của Tổng thống Putin, Dmitry Peskov, cho hay việc sử dụng iPhone cho mục đích công việc là “không chấp nhận được và bị cấm”.

Theo FSB, hàng nghìn iPhone – bao gồm cả máy dùng SIM của Nga hay của những nhân viên ngoại giao làm việc tại các nước NATO, Israel, Syria, Trung Quốc – đã bị nhiễm phần mềm giám sát. Apple phủ nhận cáo buộc và khẳng định chưa bao giờ hợp tác với bất kỳ chính phủ nào để phát triển cửa hậu trên sản phẩm và sẽ không bao giờ làm như vậy.

(Theo FT)