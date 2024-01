Đoạn video dài khoảng 1 phút do Ủy ban Điều tra Nga công bố hôm qua (26/1) cho thấy một vài xe tải đang tiến tới một chiếc máy bay vận tải đậu trên đường băng đầy tuyết. Các nhà điều tra mô tả đoạn phim là tù binh Ukraine lên chiếc Il-76 bị rơi ở vùng Belgorod do một hành động khủng bố.

Theo RT, chiếc máy bay Il-76 của Nga rơi gần làng Yablonovo, làm 74 người thiệt mạng, trong số đó có 65 tù binh Ukraine dự kiến được đưa đi trao đổi.

Nhà chức trách Nga cáo buộc quân đội Ukraine bắn rơi máy bay trên bằng tên lửa đất đối không. Kiev không đưa ra thông tin chi tiết về vụ việc nhưng xác nhận lực lượng của nước này coi máy bay Il-76 và các máy bay quân sự khác của Nga là mục tiêu hợp pháp.

Trước đó, Ukraine tuyên bố chiếc máy bay Il-76 của Nga bị bắn rơi khi đang chở vũ khí thay vì quân nhân nước này. Theo báo The New Voice of Ukraine, phát ngôn viên cơ quan tình báo quân đội Ukraine, ông Andriy Yusov ngày 26/1 tuyên bố trên truyền hình như sau: "Chúng tôi có thể nói rằng đây là một máy bay quân sự đã nhiều lần được sử dụng để vận chuyển vũ khí của Nga và Moscow đã không thông báo cho Kiev rằng các tù nhân chiến tranh Ukraine sẽ được vận chuyển bằng máy bay này".

Các hộp đen của máy bay rơi đã được tìm thấy tại hiện trường và được đưa tới một phòng thí nghiệm quân sự tại Moscow.