Ngày 9/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can gồm: Nguyễn Khắc Việt (47 tuổi) và Trần Cẩm Tú (51 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức) về tội “Vận chuyển tiền giả" quy định tại Khoản 3 Điều 207 Bộ luật Hình Sự.

Theo kết luận điều tra, tháng 9/2021 Việt mua 12 cọc tiền tẩm màu đen, gồm mỗi cọc 100 tờ, mệnh giá 100 USD của 1 người tên Hùng (chưa rõ lai lịch) tại quán cà phê ở đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5 với giá 30 triệu đồng. Việt mang về nhà ngâm nước, tẩy trắng nhưng không được và biết tiền USD giả nên cất giữ.

Tang vật 1 triệu USD giả bị phát hiện, thu giữ khi 2 đối tượng làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: CA

Chừng 1 tháng sau, khi người bạn là Tú đến nhà chơi thì Việt có cho xem lượng tiền USD giả nói trên. Khi Việt hỏi thì Tú nói, không biết ai mua loại tiền này.

Tháng 5/2022 Tú sang Campuchia thì tình cờ quen biết 1 người phụ nữ Thái Lan, khoảng 60 tuổi, tên Kim Hen.

Tháng 8/2022 Kim Hen sang Việt Nam chơi, hẹn gặp Tú uống cà phê tại quận 1. Kim Hen có đưa 1 tờ 100 USD giả, tẩm hoá chất đen cho Tú xem và hỏi là, có biết ai tại Việt Nam bán loại tiền này không?

Kim Hen nhờ Tú tìm mua lượng lớn USD giả, với giá khoảng 5 ngàn USD thật cho 1.000 tờ USD giả (tức 100 ngàn USD). Kim Hen không nói cho Tú biết mua USD giả với mục đích làm gì?. Tú trả lời, có biết người bán và nói sẽ báo lại cho Kim Hen sau.

Tú sau đó đã tìm lại Việt hỏi có còn cất giữ số lượng USD giả không? Khi Việt cho xem 12 cọc USD giả thì Tú thông báo, có người ở Thái Lan muốn mua giá cao, nhưng không nói rõ giá cụ thể và sẽ giao dịch tại Thái Lan.

Việt và Tú thống nhất mang số USD giả sang Thái Lan bán, tiền lời chia đôi. Tú liên lạc với Kim Hen để thông báo đã có hàng. Kim Hen dặn Tú khi nào đến sân bay Bangkok thì điện thoại cho Kim Hen, sẽ có người ra đón.

Đến ngày 15/9/2022, khi Việt và Tú mang 2 valy tiền USD giả để đi Thái Lan giao dịch thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tang vật thu giữ là 10.518 tờ USD giả, mệnh giá 100 USD/tờ, tức tổng cộng hơn 1 triệu USD.