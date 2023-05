Chiều 17/5, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1997, ở xã Thụy An, huyện Ba Vì) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng bị cơ quan công an bắt. Ảnh CACC.

Công an xác định, Nguyễn Thị Thanh Hương là chủ cửa hàng bán quần áo online nên nắm rõ sơ hở trong giao dịch mua bán hàng qua mạng xã hội Facebook, từ đó lập kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi, Hương tạo nhiều tài khoản Facebook "ảo" rồi nhắn tin đến các Fanpage bán hàng. Vào ngày 11/1/2022, Hương dùng tài khoản “Ly Mai” nhắn cho một cửa hàng bán điện thoại di động trên địa bàn TP Hà Nội, hỏi mua điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 14 Promax màu tím có giá tiền 33,5 triệu đồng.

Sau đó, Hương dùng tên “Ly Mai” đặt mua chiếc điện thoại trên và xin số tài khoản của cửa hàng, dùng thủ đoạn tạo các hình ảnh giả mạo đã chuyển tiền thành công qua dịch vụ Internet Banking gửi cho chủ shop để chứng minh đã thanh toán số tiền mua điện thoại.

Sau khi nhận được hình ảnh đã chuyển khoản mà Hương gửi tới, do đông khách nên chủ shop nghĩ rằng Hương đã chuyển khoản thành công số tiền mua điện thoại nên đã đóng gói, gửi đến địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được đối tượng thuê để nhận hàng trước đó.

Với thủ đoạn trên, vào 27/2, Hương tiếp tục sử dụng tài khoản có tên “Su Hiền” để mua quần áo tại một shop có địa chỉ ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Tổng số tiền hàng mà đối tượng đặt mua là hơn 3,8 triệu đồng.

Đối tượng tiếp tục làm giả hình ảnh giao dịch chuyển tiền thành công, rồi gửi cho chủ shop quần áo. Tin tưởng khách mua, chủ cửa hàng cũng không kiểm tra lại tài khoản, lập tức giao hàng cho người mà Hương thuê nhận giúp.

Tiếp đó, trong các ngày 8, 10, 14 và 19/4, Hương tiếp tục dùng nhiều tài khoản có tên “Mai Ly”, “Hương Ly”, “Nguyen Thi Ly” để đặt mua bàn là hơi nước và nhiều sản phẩm khác từ một Fanpage bán hàng online.

Toàn bộ giao dịch đều được Hương làm giả và gửi hình ảnh cho shop rồi chiếm đoạt tài sản. Khi phát hiện bị lừa, các bị hại đã làm đơn trình báo Công an huyện Ba Vì. Từ đơn tố giác của các nạn nhân, Công an huyện Ba Vì đã xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.