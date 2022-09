Ngân hàng Bắc Á phân phối bảo hiểm MB Ageas Life

Thương vụ đầy triển vọng của thị trường Bancassurance

Chính thức triển khai hợp tác, MB Ageas Life và Ngân hàng Bắc Á sẽ kết hợp ưu thế về cơ sở dữ liệu khách hàng và mạng lưới phân phối của Ngân hàng Bắc Á cùng các giải pháp bảo hiểm nhân thọ toàn diện, cạnh tranh từ MB Ageas Life. Theo đó, 100% các sản phẩm của MB Ageas Life như bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp, bảo hiểm liên kết…cùng với dòng sản phẩm bổ trợ sẽ từng bước được giới thiệu và cung cấp cho các khách hàng của Ngân hàng Bắc Á. Điều này mang tới sự đa dạng trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với năng lực tài chính cũng như nhu cầu bảo vệ theo từng giai đoạn cuộc sống của khách hàng.

Đại diện MB Ageas Life và Ngân hàng Bắc Á ký kết

Ông Đỗ Tuấn Anh - Chủ tịch Ủy ban điều hành MB Ageas Life cho biết: “Chúng tôi rất kỳ vọng vào mối quan hệ hợp tác giữa MB Ageas Life và Ngân hàng Bắc Á. Sự hợp tác này một lần nữa khẳng định tham vọng của MB Ageas Life trong 5 năm tới - trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ được tin yêu nhất, sở hữu thị phần khai thác mới đứng thứ 5 toàn thị trường. Chính vì vậy, chúng tôi cam kết sẽ mang tới những sản phẩm đột phá, con người ưu tú và trong tương lai là những mô hình bán hàng mới để phục vụ cho khách hàng của Ngân hàng Bắc Á.”

Ông Đỗ Tuấn Anh - Chủ tịch Ủy ban điều hành MB Ageas Life phát biểu

Ông Nguyễn Việt Hanh - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á chia sẻ: “Theo đuổi triết lý kinh doanh bền vững “Vì con người” với tôn chỉ phục vụ khách hàng tốt để phát triển, Ngân hàng Bắc Á luôn chủ động kiện toàn các sản phẩm, dịch vụ đa dạng, hiện đại, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Trong đó nhu cầu được bảo vệ sức khỏe, an tâm tận hưởng cuộc sống với các sản phẩm bảo hiểm uy tín đang rất được khách hàng quan tâm. Ngân hàng Bắc Á luôn nỗ lực đồng hành cùng các đối tác bảo hiểm có tâm, có tầm, nhằm tạo thêm cho khách hàng kênh tiếp cận các sản phẩm dịch vụ chất lượng trên thị trường”.

Theo ông Nguyễn Việt Hanh, với sự hợp tác chiến lược giữa Ngân hàng Bắc Á và MB Ageas Life, khách hàng sẽ có thêm lựa chọn về các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ với nhiều ưu đãi nổi bật, từ đó tăng thêm sự hài lòng và tin cậy đối với ngân hàng. Đặc biệt, trên cơ sở dữ liệu đánh giá đặc điểm khách hàng, Ngân hàng Bắc Á sẽ phối hợp xây dựng, cung cấp giải pháp tài chính trọn gói giúp khách hàng hoạch định tương lai.

Ông Nguyễn Việt Hanh - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á phát biểu tại sự kiện

Tiềm năng thị trường lớn

Theo thống kê từ Yuanta, mô hình liên kết bảo hiểm - ngân hàng (Bancassurance) chiếm trung bình 37% trong tổng thu nhập phí năm 2021 của các ngân hàng niêm yết. Con số này cho thấy tiềm năng phát triển vượt bậc của mô hình phân phối bảo hiểm qua ngân hàng.

Với riêng Ngân hàng Bắc Á, hiện tại, nhà băng này sở hữu mạng lưới gần 300.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, trong đó, chỉ có khoảng 15.000 khách hàng sở hữu hợp đồng bảo hiểm, tương đương với gần 6% trên tổng số khách hàng. Đây chính là dư địa khai thác đầy tiềm năng cho MB Ageas Life trong thời gian tới.

Lãnh đạo của MB Ageas Life và Ngân hàng Bắc Á

Bên cạnh đó, thị trường bảo hiểm Việt Nam nói chung và thị trường Bancassurance nói riêng trong những năm qua đã chứng kiến những sự sôi động vượt bậc do ý thức bảo vệ bản thân của người dân tăng cao. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 118.252 tỷ đồng, tăng trưởng 15,2% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 84.467 tỷ đồng, tăng trưởng 15,6% so với cùng kỳ năm 2021. Thương vụ hợp tác của MB Ageas Life và Ngân hàng Bắc Á được xem như một sự kết hợp điển hình, tận dụng thế mạnh của nhà băng với bề dày kinh nghiệm và thương hiệu bảo hiểm trẻ trung, chuyên nghiệp.

Doãn Phong