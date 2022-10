Ngân hàng TMCP Quốc dân - NCB (NVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với lợi nhuận sau thuế âm hơn 196 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 64 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, Ngân hàng Quốc dân lỗ gần 181 tỷ đồng, so với mức lãi hơn 164 tỷ đồng cùng kỳ.

Như vậy, NCB là ngân hàng đầu tiên trong hệ thống báo lỗ. Trước đó, nhiều ngân hàng ghi nhận lợi nhuận tăng trong quý III và cả 3 quý, một số tăng mạnh.

Một điểm đáng lưu ý là tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng NCB tăng từ khoảng trên 11% vào cuối quý II/2022 lên trên mức 14,7% vào cuối quý III/2022.

Cụ thể, tính tới cuối quý III/2022, Ngân hàng NCB ghi nhận tổng dư nợ cho vay khách hàng là gần 45.164 tỷ đồng, trong khi đó, nợ 3 nhóm cuối là hơn 6.648 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ lên tới 14,72%.

Đây là tỷ lệ nợ xấu cao hơn nhiều so với mức 3% theo quy định. Hầu hết các ngân hàng trong hệ thống đều duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới mức này.

Tính đến cuối tháng 9, tiền gửi của khách hàng tại Ngân hàng NCB là 64.334 tỷ đồng, giảm 0,3% so với đầu năm. Đây là năm thứ 2 liên tiếp tiền gửi chảy vào hệ thống Ngân hàng NCB ghi nhận chiều hướng đi xuống.

Tính tới cuối quý III/2022, Ngân hàng Quốc dân ghi nhận tiền gửi đạt 64.334 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 63.203 tỷ đồng cuối quý II, nhưng giảm so với mức cuối năm 2021 (ở mức 64.520 tỷ đồng).

Tới cuối Quý II/202, Ngân hàng NCB nằm trong top nợ xấu cao nhất hệ thống. Tới cuối quý III/2022, tỷ lệ nợ xấu còn cao hơn. (Biểu đồ: M.Hà)

Ngân hàng Quốc Dân (trước có tên là Navibank) gắn với tên tuổi của nhiều đại gia như Đặng Thành Tâm, sau này là Nguyễn Tiến Dũng (Dung Gami). Tuy nhiên, ngân hàng này không được giới đầu tư chú ý nhiều cho tới khi có bóng dáng của Tập đoàn Sun Group, gắn liền với tỷ phú kín tiếng Lê Viết Lam.

Hồi giữa tháng 9/2022, Ngân hàng Quốc Dân đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức chấp ghi nhận về việc tăng vốn điều lệ lên hơn 5.600 tỷ đồng. Trước đó, hồi cuối tháng 3/2022, nhà băng này đã phát hành thành công 150 triệu cổ phiếu (giá phát hành 10.000 đồng) cho cổ đông hiện hữu và 2 tổ chức.

Cụ thể, 148,5 triệu cổ phần đã được bán cho cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Số cổ phần chưa phân phối hết, tổng cộng 1,47 triệu đơn vị, được bán cho hai nhà đầu tư tổ chức là Công ty Chứng khoán Everest (EVS) và Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt Trời.

Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt Trời là một doanh nghiệp có liên quan tới Tập đoàn Sun Group.

Tại ĐHĐCĐ bất thường hồi giữa 2021, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc dân đã bầu bà Bùi Thị Thanh Hương nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Tiến Dũng đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch HĐQT.

Ngân hàng NCB và SunGroup đẩy mạnh hợp tác. (Nguồn: SunGroup)

Bà Bùi Thị Thanh Hương (1980) được biết đến với vai trò là CEO của SunGroup.

Hồi giữa tháng 10/2021, Sun Group và Ngân hàng NCB đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, đánh dấu khởi đầu mới trong mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên. Theo đó, Ngân hàng NCB và Sungroup sẽ ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ của nhau nhằm khai thác tối đa tiềm năng, tạo ra hiệu quả kinh doanh, tăng cường vị thế và sức cạnh tranh của mỗi bên.

Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Sun Group - khi đó cho biết, việc hợp tác toàn diện giữa Tập đoàn Sungroup và NCB là một dấu mốc quan trọng, một bước tiến đưa quan hệ hợp tác giữa hai thương hiệu thành công trong các lĩnh vực của mình lên một tầm cao mới.

Sungroup là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản và đầu tư hạ tầng.

Gần đây, nhiều ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý III/2022 với lợi nhuận tăng mạnh. Trong 9 tháng, Ngân hàng VPBank của ông Ngô Chí Dũng có lãi trước thuế hơn 19.800 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ. Techcombank của ông Hồ Hùng Anh đạt 20.800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 22%. SHB của ông Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển) báo lợi nhuận 9 tháng đạt hơn 9.000 tỷ dồng, tăng 79% so với cùng kỳ. VIB của ông Đặng Khắc Vỹ báo 7.800 tỷ đồng, tăng 46%. TPBank của ông Đỗ Minh Phú báo lãi trước thuế 9 tháng là 6.000 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ…