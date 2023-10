Các tài sản này có địa chỉ tại thành phố Hội An (Quảng Nam), trong đó có những căn nhà cổ liền kề nhau thuộc vùng lõi di sản phố cổ Hội An.

Trong số đó, có tài sản diện tích lên tới hơn 340m2. Giá đấu khởi điểm của các tài sản này thấp nhất là 8,5 tỷ đồng và cao nhất lên tới 71,179 tỷ đồng. Tổng giá trị của 11 tài sản đảm bảo nói trên (tính theo giá khởi điểm) lên tới hơn 252 tỷ đồng.

Agribank AMC cho biết, đây đều là tài sản thế chấp cho các khoản vay tại Agribank chi nhánh Bắc TP.HCM trong thời gian 3 năm từ 2016 – 2018.

STT DIỆN TÍCH (m2) ĐỊA CHỈ GIÁ KHỞI ĐIỂM (đồng) 1 220,1 Số 15 đường Trần Hưng Đạo, phường Minh An, TP. Hội An 26.615.000.000

2 Khối 5A, phường Cẩm Phô, Tp. Hội An

8.500.000.000

3 245,5

45/21 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, TP. Hội An

23.100.000.000

4 188

45/23 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, TP. Hội An

17.600.000.000 5 124,5 2A Nguyễn Huệ, phường Minh An, Tp. Hội An

10.900.000.000

6 341,25

45/39 kiệt Trần Hưng Đạo, phường Minh An, Tp. Hội An

31.260.000.000

7 139,2 45/39 Trần Hưng Đạo, phường Minh An

14.110.000.000

8 161,5 H23/11 kiệt 49 Trần Hưng Đạo, phường Minh An

13.560.000.000

9 38 Thoại Ngọc Hầu, phường Cẩm Phô, Tp. Hội An)

71.179.000.000 10 45/25 Trần Hưng Đạo, phương Minh An, TP. Hội An

22.420.000.000

11 Tổ 8 - Khối 3, phường Minh An, Tp. Hội An

13.220.000.000

252.464.000.000

Cũng tại TP. Hội An, Ngân hàng VietinBank chi nhánh Bắc Thăng Long (Hà Nội) vừa thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có diện tích 623,9 m2 thuộc Dự án khu du lịch sinh thái thể thao biển Hội An, tại phường Cẩm An, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Dự án Khu du lịch sinh thái thể thao biển Hội An do UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho CTCP Tri Việt Hội An vào ngày 27/7/2017.

Giá khởi điểm của tài sản là 49,940 tỷ đồng, chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật (do người mua chịu).

Được biết, Công ty Cổ phần Tri Việt Hội An là chủ đầu tư Dự án Khu du lịch thể thao sinh thái biển Hội An (Dự án The Pearl Hoi An - A Festa Hotel & Resort). Quá trình triển khai dự án, Tri Việt Hội An đã từng không ít lần bị Thanh tra tỉnh Quảng Nam, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam xử phạt, nhắc nhở vì các vi phạm.

Ngoài ra, thời gian qua một số khách hàng mua căn hộ tại dự án trên của Công ty Tri Việt Hội An liên tục phản ánh chậm bàn giao căn hộ cho các khách hàng, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ quy định tại hợp đồng.