Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Hội An vừa thông báo bán tài sản đảm bảo của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàng Ngọc Phát, gồm quyền sử dụng 636,6m2 đất, khách sạn và toàn bộ trang thiết bị gắn liền với đất tại phường Tân An, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Được biết, đây chính là Khách sạn Le Pavillon Paradise Hoi An Hotel & Spa do Công ty Hoàng Ngọc Phát sở hữu. Khách sạn này được xây dựng trên diện tích 381,2m2, tổng diện tích mặt sàn 2.657m2, bể bơi 120,7m2.

Giá khởi điểm cho tài sản này là 110 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có). Để chuyển quyền sở hữu tài sản trên theo quy định của pháp luật, người mua tài sản phải thanh toán các khoản này.

Được biết, khách sạn trên là một trong ba tài sản đảm bảo được công ty này thế chấp cho khoản vay tại VietinBank Hội An.

Hai tài sản đảm bảo còn lại cho khoản vay của Hoàng Ngọc Phát gồm toàn bộ trang thiết bị gắn liền với Khách sạn Le Pavillon Paradise Hoi An Hotel & Spa và quyền sử dụng đất (100m2) và tài sản gắn liền với đất tại khối Trảng Sỏi, phường Thanh Hà, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Khách sạn đang được ngân hàng rao bán. Ảnh: Le Pavillon

Công ty Hoàng Ngọc Phát do ông Đỗ Như Hoàng làm người đại diện theo pháp luật. Ông Hoàng đồng thời là đại diện tại Công ty TNHH Hoàng Như, Công ty THHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Hoàng Hùng Phát.

Trong một thông báo bán nợ được ngân hàng này phát đi vào tháng 9 năm ngoái, tổng giá trị nợ tạm tính của Hoàng Ngọc Phát đến 11/9/2023 là 141 tỷ đồng, trong đó nợ gốc 108 tỷ đồng, nợ lãi 32,37 tỷ đồng, lãi phạt 134 triệu đồng.

Tháng 11/2023, VietinBank từng rao bán một tài sản khác của doanh nghiệp có liên quan là Khách sạn Le Pavillon Hoi An Central Luxury Hotel & Spa.

Khách sạn nằm trên khu đất diện tích 847,1m2, tại khối Ngọc Thành, phường Cẩm Phô, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đây là tài sản đảm bảo của Công ty Hoàng Hùng Phát. Khách sạn này gồm 6 tầng, tổng diện tích xây dựng 3.841m2, mật độ xây dựng 60%. Đây là khu nghỉ dưỡng quy mô 84 phòng, có vị trí đắc địa ngay bên rừng dừa Bảy Mẫu, chỉ cách phố cổ Hội An hơn 1km và cách bãi biển An Bàng 3km. Giá khởi điểm khi đó là 92 tỷ đồng.

Ngoài ra, VietinBank Hội An cũng thông báo bán đấu giá một tài sản khác mang thương hiệu Le Pavillon Hoi An, đó là Khách sạn Le Pavillon Hoi An Square Luxury Hotel.

Đây là tài sản đảm bảo của một doanh nghiệp cùng hệ sinh thái là Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Hoàng Liên Phát, một doanh nghiệp cũng do ông Đỗ Như Hoàng làm đại diện.

Le Pavillon Hoi An Square Luxury Hotel nằm trên khu đất có diện tích 613,8m2, tại khối Ngọc Thành, phường Cẩm Phô, TP. Hội An. Đây là một toà khách sạn cao 7 tầng, diện tích xây dựng 3.231m2, mật độ xây dựng 60%. Mức giá khởi điểm cho tài sản này trong thông báo bán đấu giá tháng 11/2023 là 97,424 tỷ đồng.