Rao bán hai khách sạn Le Pavillon Hoi An

Trong loạt tài sản được VietinBank Hội An rao bán, có khách sạn Le Pavillon Hoi An Central Luxury Hotel & Spa.

Khách sạn nằm trên khu đất diện tích 847,1m2, tại khối Ngọc Thành, phường Cẩm Phô, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đây là tài sản đảm bảo của Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ du lịch Hoàng Hùng Phát, do ông Đỗ Như Hoàng (sinh năm 1988, làm người đại diện theo pháp luật).

Khách sạn Le Pavillon Hoi An Central Luxury Hotel & Spa gồm 6 tầng, tổng diện tích xây dựng 3.841m2, mật động xây dựng 60%.

Đây là khu nghỉ dưỡng quy mô 84 phòng, có vị trí đắc địa ngay bên rừng dừa Bảy Mẫu, chỉ cách phố cổ Hội An hơn 1km và cách Bãi biển An Bàng 3km. Giá khởi điểm 92 tỷ đồng.

VietinBank Hội An cũng thông báo bán đấu giá một tài sản khác mang thương hiệu Le Pavillon Hoi An, đó là Khách sạn Le Pavillon Hoi An Square Luxury Hotel.

Đây là tài sản đảm bảo của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Hoàng Liên Phát, một doanh nghiệp cũng do ông Đỗ Như Hoàng làm đại diện.

Le Pavillon Hoi An Square Luxury Hotel nằm trên khu đất có diện tích 613,8m2, tại khối Ngọc Thành, phường Cẩm Phô, TP. Hội An. Đây là một toà khách sạn cao 7 tầng, diện tích xây dựng 3.231m2, mật độ xây dựng 60%. Mức giá khởi điểm cho tài sản này là 97,424 tỷ đồng.

Được biết, cả hai khách sạn nói trên đều được quản lý bởi Công ty TNHH Hoàng Như. Doanh nghiệp này đang quản lý một loạt khách sạn tại Hội An.

Le Pavillon Luxury Resort & Spa đang được ngân hàng rao bán. (ảnh: Le Pavillon).

Công ty TNHH Hoàng Như do ông Đỗ Như Châu (sinh năm 1982) làm Chủ tịch HĐQT và sáng lập từ năm 2008, trong khi ông Đỗ Như Hoàng làm người đại diện theo pháp luật.

Công ty Hoàng Như ban đầu được thành lập với chức năng thi công cầu đường và các công trình dân dụng. Đến năm 2017 bắt đầu chuyển sang làm du lịch và khách sạn với việc đầu tư vào chuỗi các khách sạn mang thương hiệu Le Pavillon Hoi An.

Tuy nhiên, giai đoạn 2020 – 2021, do ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19 nên Hoàng Như thua lỗ hơn 120 tỷ đồng, buộc tập đoàn phải bán bớt tài sản để duy trì hoạt động.

Một tài sản khác của đại gia Đỗ Như Hoàng đang được ngân hàng rao bán là lô đất diện tích 290,6m2 tại khối Thanh Nam, phường Cẩm Châu, TP. Hội An. Đây là tài sản đảm bảo của công ty TNHH Du lịch Bảo Trí (doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Hoàng Như). Giá khởi điểm cho tài sản này là 23,216 tỷ đồng.

Loạt tài sản của đại gia du lịch bị đem bán

Ngoài các tài sản nói trên, VietinBank Hội An cũng đang rao bán một loạt tài sản là bất động sản nghỉ dưỡng khác.

Có thể kể đến như khu biệt thự du lịch quy mô 3 tầng (22 phòng ngủ) trên khu đất có diện tích 405m2 thuộc sở hữu của Công ty TNHH An Bàng Hidden Beach. Tổng diện tích sàn xây dựng (bao gồm hồ bơi) là 1.166,65m2. Giá khởi điểm của tài sản này là 35,118 tỷ đồng.

Công ty TNHH An Bàng Hidden Beach do ông Nguyễn Hoài Sơn sáng lập, ông Sơn cũng là chủ của Công ty TNHH Sea Front Onne, doanh nghiệp sở hữu khách sạn cũng đang được VietinBank Hội An rao bán.

Đó là một khách sạn cao 7 tầng, quy mô 40 phòng ngủ trên diện tích đất 408m2 tại khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP. Hội An, với giá khởi điểm 36,5 tỷ đồng.

Cũng tại TP. Hội An, Ngân hàng Agribank mới đây cũng rao bán 11 căn nhà cổ thuộc vùng lõi phố cổ Hội An. Giá đấu khởi điểm của các tài sản này thấp nhất là 8,5 tỷ đồng và cao nhất lên tới 71,179 tỷ đồng. Tổng giá trị của 11 tài sản đảm bảo này (tính theo giá khởi điểm) lên tới hơn 252 tỷ đồng.