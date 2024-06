Nhu cầu lớn về nhân lực ngành xây dựng

Kỹ thuật xây dựng (civil engineering) là lĩnh vực kỹ thuật liên quan đến việc thiết kế, thi công và quản lý hoạt động xây dựng các công trình như đường cao tốc, cầu, sân bay, cảng biển, đường sắt, hầm, cao ốc, công trình thủy lợi, công trình trên biển.... Ngành này có phạm vi rộng, bao gồm nhiều chuyên ngành như xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông và đô thị, kinh tế và quản lý xây dựng, tin học xây dựng, địa kỹ thuật, kỹ thuật vận tải, kỹ thuật môi trường, kỹ thuật thủy lợi, vật liệu xây dựng.

Kỹ sư xây dựng thường là người đảm nhận những vai trò như khảo sát địa chất công trình, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, thi công và kiểm soát chất lượng và tiến độ công trình, cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế, thẩm định hồ sơ thiết kế, giám sát độc lập... Vì vậy, họ cần rất vững chuyên môn, am hiểu về quản trị, pháp lý... (kỹ năng cứng), cũng như cần có kỹ năng tốt trong đàm phán, thương lượng, giao tiếp, và kết nối (kỹ năng mềm).

Theo Báo cáo Triển vọng Cơ sở hạ tầng Toàn cầu do G20 công bố thì từ nay cho đến 2040, Việt Nam cần chi trung bình 25 - 30 tỷ USD/mỗi năm cho xây dựng cơ sở hạ tầng để đảm bảo tăng trưởng kinh tế. Vì thế, nhu cầu về nhân sự trong ngành này, nhất là đối với các kỹ sư xây dựng chất lượng cao, chắc chắn sẽ rất lớn. Cũng theo chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2020 - 2030 do Bộ Xây dựng ban hành, Việt Nam phấn đấu tới năm 2030 sẽ có khoảng 80% lao động trong ngành xây dựng đã qua đào tạo, trong đó 32% đạt trình độ trung cấp trở lên, 48% tham gia đào tạo nghề tối thiểu 3 tháng.

Nắm bắt rõ xu thế trên và để thực hiện sứ mệnh tạo ra những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế Việt Nam, Trường Đại học Việt Nhật (VJU) - thành viên thứ 7 của Đại học Quốc gia (VNU) Hà Nội - đã thành lập chương trình đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng (ECE).

Thế mạnh của chương trình

Chương trình ECE tại VJU được xây dựng và bắt đầu tuyển sinh từ năm 2022 dựa trên nền tảng thành công của chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng (MCE) mà trường đang vận hành. Chương trình do GS. TSKH Nguyễn Đình Đức (ĐH Quốc gia Hà Nội) và GS. TS. Hironori Kato (ĐH Tokyo), hai nhà khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này, điều phối.

Bên cạnh đó, ECE còn nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Đại học Tokyo, ngôi trường số 1 Nhật Bản và thường xuyên lọt top 30 thế giới (theo bảng xếp hạng THE, QS). Với chương trình MCE, khoảng 50% số môn học được giảng dạy trực tiếp bởi các giáo sư ĐH Tokyo và sinh viên được tham gia chuyến thực tập (khoảng 2 tuần) tại Nhật Bản. Tương tự như vậy, một số môn học của ECE sẽ do các giáo sư của ĐH Tokyo trực tiếp giảng dạy và các sinh viên đạt thành tích xuất sắc (tối đa 10 sinh viên một khoá) sẽ được gửi đi Nhật Bản học tập, trải nghiệm ngắn ngày tại ĐH Tokyo. Ngoài ra, VJU cũng đang xúc tiến ký MOU với ĐH Takusoku và Bộ đất đai, hạ tầng, giao thông & du lịch Nhật Bản (MLIT) về việc nhận sinh viên ECE đến tham quan, học tập trong thời gian ở Nhật Bản.

Học viên MCE khóa 2 (ảnh trên) và khóa 3 (ảnh dưới) tham dự chương trình thực tập tại ĐH Tokyo

Nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa lý thuyết và thực hành trong nội dung đào tạo, bên cạnh giờ học trên giảng đường và nghiên cứu trong phòng lab, chương trình ECE luôn chú trọng tổ chức các chuyến đi thực địa tới doanh nghiệp và những dự án xây dựng lớn ở Việt Nam, nhằm trang bị cho sinh viên hiểu biết thực tế và khả năng tự định hướng trong tương lai.

Sinh viên ECE (khóa 2) tham quan công trình xây dựng cảng Lạch Huyện, Hải Phòng (ảnh trên) và học viên MCE (khóa 3) tham quan đường hầm thoát nước ở Tokyo, Nhật Bản (ảnh dưới)

Triển vọng nghề nghiệp

Ngay trong thời gian đào tạo, các sinh viên ECE (và MCE) đã có cơ hội được nhận vào thực tập tại các doanh nghiệp Nhật Bản ở Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể lựa chọn ứng tuyển vào những doanh nghiệp này hoặc sang Nhật làm việc. Hiện tại, một số đối tác của chương trình như Công ty Cadian Vietnam Co. Ltd, Yasui Archetect, Becamex Tokyu Co. Ltd, Okasan Livic Vietnam Co. Ltd, Willer Vietnam Co. Ltd, Brother Industries (Vietnam) Ltd cam kết sẽ tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp từ chương trình ECE và MCE của VJU.

Ngoài đi làm, khoảng 1/3 số sinh viên MCE sau khi tốt nghiệp còn giành được học bổng học tiến sĩ ở nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Ireland, Canada... Vì vậy, sinh viên ECE cũng có thể lựa chọn học ECE-MCE kết hợp để nhận bằng kỹ sư và thạc sĩ sau 5,5 năm tại VJU, trước khi đi làm hoặc tiếp tục học lên tiến sĩ tại các quốc gia phát triển.

Anh Vũ Đình Quang, cựu sinh viên MCE, đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại ĐH Cork (Cộng hòa Ireland)

