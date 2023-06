1. Lịch cắt điện ở Quảng Ninh:

Điện Lực thị xã Đông Triều

00:30 - 05:30: Phường Mạo Khê

09:30 - 14:30: Xã Bình Khê, xã Tràng Lương, phường Kim Sơn, phường Hồng Phong, xã Bình Dương, xã Nguyễn Huệ, phường Mạo Khê

16:00 - 21:00: Phường Mạo Khê, Yên Thọ, Yên Đức, Kim Sơn

20:30 - 00:30 (ngày 12/6): Phường Mạo Hưng Đạo, Hồng Phong, Đông Triều, Đức Chính, Tân Việt, Việt Dân, Kim Sơn, xã An Sinh, xã Tân Việt

Điện lực Vân Đồn

00:00 - 04:00: Xã Đoàn Kết, Đài Xuyên, Vạn Yên, Đông Xá, một phần xã Hạ Long, thị trấn Cái Rồng, 5 xã đảo (huyện Vân Đồn)

Điện lực Thị xã Quảng Yên

07:00 - 16:30: Phường Cộng Hòa

2. Lịch cắt điện ở Nghệ An:

Điện lực Nam Đàn

00:00 - 06:00: ĐZ 475 E15.15, ĐZ 373 E15.43

06:00 - 19:00: ĐZ 373E15.15, ĐZ 471E15.15

19:00 - 23:59: ĐZ 371 E15.15

Điện lực Nghĩa Đàn - Thái Hòa

07:00 - 23:59: Thái Hoà, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Long, Nghĩa Lộc, Nghĩa Thuận, Đông Hiếu, KCN Nghĩa Long, Nghĩa Hoà, Đại Châu, Long Sơn, Nghĩa Tiến, Nghĩa Đức, Tây Hiếu, Làng Nung, Làng Ráng, Nghĩa Mai, Quang Phong, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Yên, Nghĩa Hồng, Nghĩa Thuận, Nghĩa Lộc, Nghĩa Hội, Nghĩa Bình, Nghĩa Chính, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phú, Lỡ Đoàn 16, Quỳnh Châu, Quỳnh Tam, Tân Sơn





Điện Lực Hưng Nguyên

07:00 - 13:00: Hưng Lợi, Hưng Thịnh, Hưng Phúc, Hưng Châu, Hưng Nhân

07:00 - 14:00: Hưng Lợi, Hưng Thịnh, Hưng Phúc, Hưng Châu, Hưng Nhân, Khối 13 Cửa Nam, Hưng Chính, Hưng Mỹ, Hưng Tân, Hưng Lợi, Hưng Thông, Nam Cát, TTHN, Hưng Long, Hưng Lĩnh, Xuân Lâm

Điện lực Nghi Lộc

08:00 - 17:00: Nghi Trung, Quán Hành, Nghi Vạn, Nghi Liên, Nghi Hoa, Nghi Thuận

17:00 - 23:00: Nghi Hưng, Nghi Đồng, Nghi Lâm, Nghi Mỹ, Nghi Phương

Điện lực Đô Lương

04:30 - 20:30: Đ D472E15.4, Đ D474E15.4, Đ D471E15.4, Đ D473E15.4

Điện lực Tương Dương

06:00 - 17:00: Thị trấn Thạch Giám, các xã Xá Lượng, Lượng Minh, Yên Na

16:00 - 23:59: Khối Hoà Nam - thị trấn Thạch Giám, bản Thạch Dương, Cửa Rào 1, Thuỷ Điện Bản Vẽ, các xã Yên Na, Yên Tĩnh, Hữu Khuông, Yên Hoà, Yên Thắng, Tam Đình, Xiềng My, Nga My

Điện lực Tân Kỳ

04:45 - 21:00: Huyện Tân Kỳ và các xã thuộc huyện Đô Lương và huyện Yên Thành

3. Lịch cắt điện ở Hải Phòng:

Điện lực Hồng Bàng

10:30 - 17:30: Hùng Vương, Quán Toan, Lâm Sản, An Dương

17:30 - 22:30: Hùng Vương, Quán Toan

Điện lực Lê Chân

09:00 - 14:00: Đường Lạch Tray

14:00 - 19:00: Đường Thiên Lôi, Trại Lẻ

17:00 - 22:00: Đường Nguyễn Văn Linh, Chợ Hàng, Đông Trà, Dân Lập, Đình Đông

Điện lực Ngô Quyền

16:00 - 23:00: Đường Lương Khánh Thiện

Nguồn cung điện ở miền Bắc sẽ tạm bớt căng thẳng.

Điện lực Thủy Nguyên

06:00 - 11:00: Đông Sơn, Hoà Bình

06:00 - 06:15: Núi Đèo, Hoà Bình, Thuỷ Tú

10:50 - 11:05: Núi Đèo, Hoà Bình, Thuỷ Tú

Điện lực Kiến An

09:30 - 16:00: Phường Trần Thành Ngọ, Đồng Hòa, khu trường ĐHHP, Ngọc Sơn

09:30 - 17:00: Trạm khách hàng

16:00 - 22:30: Phường Trần Thành Ngọ, Phù Liễn, Ngọc Sơn

Điện lực Đồ Sơn

15:00 - 20:00: KCN 96 Đồ sơn

Điện lực Kiến Thụy

Một số khu vực mất điện vào các khung giờ: 10:00 - 16:00, 16:00 - 20:00, 20:00 - 23:00

Điện lực Tiên Lãng

09:00 - 17:00: Các xã Tiên Thanh, Quyết Tiến, Khởi Nghĩa, Tự Cường, Tiên Cường, thị trấn Tiên Lãng

16:00 - 22:00: Các xã Tiên Minh, Toàn Thắng, Tiên Thắng, Bạch Đằng, Nam Hưng, Bắc Hưng, Tây Hưng, Đông Hưng, Vinh Quang, Hùng Thắng, thị trấn Tiên Lãng

Điện lực An Lão

08:00 - 16:00: Khu Hoàng Xá, xã Bát Trang; thị trấn Trường Sơn, xã Tân Dân, An Thắng, thị trấn An Lão, xã An Tiến

16:00 - 23:30: Xã Quang Trung, Quang Hưng, Chiến Thắng

Điện lực Vĩnh Bảo

05:30 - 10:30: KH TBA Lý Học 3

09:30 - 14:00: Xã Tân Liên, Vĩnh An, Giang Biên

14:00 - 18:00: Xã Vĩnh An, Dũng Tiến, Việt Tiến, Giang Biên

Điện lực Hải An

09:00 - 19:00: Lê Thánh Tông, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bùi Thị Tự Nhiên, Phủ Thượng Đoạn, Phương Lưu, Phương Lưu Đông Hải, Nhất Phương

Điện lực Dương Kinh

08:00 - 15:00: Hải Thành

15:00 - 22:00: Anh Dũng

4. Lịch cắt điện ở Phú Thọ:

Điện Lực Cẩm Khê

07:30 - 16:00: Xã Văn Bán, Tam Sơn, Phượng Vỹ (Huyện Cẩm Khê); xã Mỹ Lương, Lương Sơn, Trung Sơn, Xuân An (huyện Yên Lập)

07:30 - 16:00: Xã Phú Khê, Yên Tập, Phú Lạc, Hùng Việt, thị trấn Cẩm Khê (huyện Cẩm Khê).

16:00 - 23:59: Xã Hương Lung (Huyện Cẩm Khê), xã Đồng Lạc, Minh Hòa, Đồng Thịnh, Phúc Khánh, Ngọc Lập, Ngọc Đồng, Xuân Thủy, Hưng Long, Nga Hoàng, Thượng Long (huyện Yên Lập)

Điện Lực Đoan Hùng

07:30 - 16:00: Xã Yên Kiện, Tiêu Sơn, Minh Tiến, Chân Mộng, Minh Phú, Vụ Quang

Điện Lực Phù Ninh

07:00 - 23:59: KCN Tử Đà, một phần xã Phù Ninh

07:30 - 16:00: Công ty CP Đông Á, một phần thị trấn Phong Châu, xã Phú Lộc, Bảo Thanh, Trung Giáp, Lệ Mỹ

08:00 - 16:00: Một phần xã Phù Ninh, An Đạo, Tiên Du, Hạ Giáp, Gia Thanh, Trị Quận, Phú Nham

16:00 - 23:59: Một phần xã An Đạo, Bình Phú, Phù Ninh, thị trấn Phong Châu, xã Tiên Kiên và huyện Lâm Thao, thị xã Phú Thọ

Điện Lực thị xã Phú Thọ

07:30 - 16:00: Một phần phường Thanh Vinh, xã Võ Lao, Sơn Cương, Đông Thành, Khải Xuân

08:00 - 16:00: Một phần phường Hùng Vương, Phong Châu, xã Hà Thạch, Hà Lộc - thị xã Phú Thọ, một phần huyện Phù Ninh

16:00 - 23:59: Một phần phường Hùng Vương, Âu Cơ, Phong Châu, xã Hà Lộc – thị xã Phú Thọ, một phần xã Khải Xuân - Than Ba, một phần huyện Phù Ninh.

Điện lực Thanh Ba

07:30 - 16:00: Một phần huyện Thanh Ba và một phần huyện Hạ Hòa, xã Ninh Dân, Đông Thành

08:00 - 16:00: Một phần huyện Thanh Ba và một phần huyện Phù Ninh

08:00 - 16:00: Xã Đồn Lĩnh, Đại An, Vân Lĩnh, Yên Kỳ, Hương Xạ, Hoàng Cương, Chí Tiên và một phần xã Quảng Yên

16:00 - 23:59: Một phần thị trấn Thanh Ba, một phần huyện Hạ Hòa

Điện lực Tam Nông

07:30 - 16:00: Một số khu vực ở Tam Nông

Điện Lực Thanh Sơn

07:30 - 16:00: Xã Thục Luyện, Tinh Nhuệ, Cự Thăng, Cự Đồng, Thắng Sơn, Hương Cần, Yên Lương, Yên Sơn, Yên Lãng

08:00 - 16:00: Xã Sơn Hùng

16:00 - 23:59: Thị trấn Thanh Sơn, xã Giap Lai, Sơn Hùng, Thạch Khoán, Thục Luyện, Địch Quả (huyện Thanh Sơn) và toàn bộ huyện Tân Sơn.

6:00 - 23:59: Xã Võ Miếu, Văn Miếu, Tân Minh, Tân Lập, Tam Thanh, Long Cốc, Vinh Tiền, Đông Cửu, Khả Cửu, Thượng Cửu, một phần xã Hương Cần (huyện Thanh Sơn)

Điện Lực Thanh Thuỷ

16:00 - 23:59: Phụ tải khu vực xã Đào Xá, Bảo Yên, Sơn Thủy, thị trấn Thanh Thủy và một phần xã Tân Phương, Đoan Hạ

Điện lực TP. Việt Trì

07:00 - 23:59: Một phần khu công nghiệp Thuỵ Vân

07:30 - 12:00: Một phần phường Bến Gót, xã Sông Lô, phường Tiên Cát, Thanh Miếu, xã Vân Phú

5. Lịch cắt điện ở Bắc Giang:

Điện lực Lạng Giang

07:30 - 14:00: Xã Tân Dĩnh, Mỹ Thái, thị trấn Vôi, xã Dương Đức, Thái Đào, Mỹ Thái, Xuân Hương, Tân Thanh

07:30 - 17:00: Thôn 9, xã Tiên Lục

07:30 - 17:30: Một phần xã Hương Lạc, Tân Thịnh, An Hà, Quang Thịnh, Nghĩa hòa

08:00 - 09:30: Công ty Hùng Vương

09:30 - 16:30: Một phần xã Tân Dĩnh, Xương Lâm, thị trấn Vôi

09:40 - 11:00: Công ty Hùng Giang

13:00 - 19:00: Xã Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng, An Hà, Tiên Lục, Đào Mỹ, Tân Thịnh, Hương Sơn, Tân Hưng, công ty Long Đằng, xã Hương Lạc, Yên Mỹ, Quang Thịnh, thị trấn Kép

15:00 - 19:00: Xã Thái Đào, Đại Lâm

Điện lực Việt Yên

07:30 - 12:00: Một phần thị trấn Bích Động, xã Minh Đức, Quang Châu

07:30 - 16:30: Một phần Huyện Việt Yên

08:00 - 16:00: Một phần thôn Me Điền

08:00 - 16:00: Một phần xã Vân Trung, Việt Tiến, Tự Lạn, Thượng Lan, Việt Tiến, Hương Mai

09:00 - 16:30: Một phần thị trấn Nếnh, xã Quảng Minh, Ninh Sơn, Tiên Sơn, Quang Châu, thị trấn Bích Động, xã Trung Sơn, Hồng Thái, Nghĩa Trung

14:30 - 18:00: Một phần xã Hồng Thái, Nghĩa Trung, Quang Châu, thị trấn Nếnh, xã Quảng Minh, Ninh Sơn, Tiên Sơn, thị trấn Bích Động, xã Trung Sơn, Minh Đức

Điện lực Yên Thế

07:45 - 16:15: Xã Hồng Kỳ, Đồng Vương, thị trấn Phồn Xương, xã Đồng Kỳ

12:00 - 18:00: Thị trấn Phồn Xương, Tam Hiệp, Đồng Lạc, Tân Sỏi, Tân Hiệp, Xuân Lương, Tam Tiến

15:00 - 19:00: Đồng Lạc, Hồng Kỳ, Phồn Xương, Bố Hạ

Điện lực TP. Bắc Giang

07:30 - 16:30: Xã Xuân Phú, thị trấn Tân An, xã Lãng Sơn, Trí Yên, phường Ngô Quyền, Trần Phú

Điện lực Lục Ngạn

08:00 - 16:00: Một Phần TDP Cơ Khí, Minh Khai TT Chũ; TDP Minh Lập, Trường Chinh TT Chũ; TDP Lê Duẩn TT Chũ; TDP Lâm Trường, thôn Mới TT Chũ; TBA Hợp Thành Palace; TDP Trần Phú TT Chũ; một phần Phố Kép, xã Hồng Giang

Điện lực Hiệp Hoà

13:00 - 19:00: Xã Hợp Thịnh

17:00 - 19:00: Khu công nghiệp Hợp Thịnh

Điện lực Lục Nam

09:00 - 12:00: Xã Tiên Nha

12:00 - 18:00: Xã Vô Tranh, Bình Sơn, Trường Sơn, Lục Sơn

13:00 - 19:00: Xã Huyền Sơn, Khám Lạng và một phần TT Đồi Ngô, xã Yên Sơn, thôn rừng Thân, TBA Công Minh, xã Chu Điện, Lân Mẫu, Phương Sơn, Đông Hưng, Tam Dị, Đông Phú, Cương Sơn, Nghĩa Phương, Thanh Lâm, Bảo Sơn, Bảo Đài