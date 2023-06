1. Lịch cắt điện ở Hà Nội

Theo thông báo của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội, ngày 16/6, nhiều quận huyện ở Hà Nội sẽ hoãn hoặc có kế hoạch tạm ngừng cấp điện.

Công ty Điện lực Nam Từ Liêm

09:00 - 14:00: Một phần phường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, phường Mỹ Đình 2 (hoãn)

Công ty Điện lực Đông Anh

09:00 - 14:00: Một phần xã Tiên Dương, xã Nguyên Khê, thị trấn Đông Anh (hoãn)

Công ty Điện lực Hoài Đức

08:00 - 16:00: Một phần xã Đức Giang (hoãn)

09:00 - 17:00: Cụm CN Kim Chung, một phần xã Kim Chung (hoãn)

Công ty Điện lực Mỹ Đức

05:00 - 08:00: Một phần thôn 3 và thôn 4, xã Phú Lưu Tế (kế hoạch)

Công ty Điện lực Quốc Oai

06:00 - 08:00: Công ty Nam Thắng, xã Phú Cát (kế hoạch)

09:00 - 11:00: Công ty bia và nước giải khát Quốc Tế, xã Phú Cát (kế hoạch)

Công ty Điện lực Thanh Oai

07:30 - 08:35: Công ty CP bia Hà Nội Kim Bài (TT-KB) (kế hoạch)

08:45 - 10:45: Trại Giam Thanh Xuân (phân trại số 3 - Xuân Dương 320kVA) (kế hoạch)

15:30 - 23:30: Một phần xã Kim An, Kim Thư, Cao Dương, Phương Trung, TBA Bơm Song Khê (hoãn)

Những khu vực nêu trên mới chỉ đang nằm trong kế hoạch cắt điện của EVNHANOI ngày 16/6 và chưa chính thức được duyệt. Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch thay đổi, lịch cắt điện Hà Nội có thể được điều chỉnh ở một số nơi.

2. Lịch cắt điện ở Đắk Lắk

Điện lực Cư Kuin

06:00 - 16:00: T242 ĐD476KNA - Tách T1

Điện lực Krông Ana

07:30 - 15:30: T170_471 KNA2

Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

08:00 - 08:30: T126_474E48 (phường Tân Hoà)

08:00 - 15:00: T188_472E48 công ty cà phê Việt Nam, T189 khu TT EaKmat, T190_472BMT_ xã Hòa Thắng, T341_472E48 (thôn 10, Hoà Thắng), T368_472BMT(thôn 11, Hòa Thắng), T485_472BMT_Hòa Thắng, T504_472BMT-Tân Hoà, T68_472E48, T70_472BMT-Viện KH NLN TN, T01-ĐMT.MB_472BMT_công ty MiBa (trạm KH), T300_472E48(TT Nghiên cứu Tây Nguyên) trạm KH, T443_472E48-Sư đoàn 375 Quân chủng phòng không (trạm KH), T457_472E48-Trần Bình, T461_472BMT_Viện Khoa học KT Nông Lâm Nghiệp TN (trạm KH)

14:30 - 15:00: T126_474E48 (phường Tân Hoà)

Điện lực Buôn Hồ

08:00 - 12:00: Nguyễn Văn Dũng

14:00 - 17:00: Trịnh Duy Nam

Điện lực Buôn Đôn

08:00 - 10:00: T72(ĐD471F16)

10:30 - 12:30: T161(ĐD471F16)

13:30 - 15:30: T25Đ(ĐD475HB2)

Điện lực EaKar

08:00 - 12:00: T12 ĐD373EKA-HTX Quyết Thắng

Điện lực Krông Năng

08:30 - 16:00: T015N(ĐD475EKA), T016N(ĐD475EKA), T017N(ĐD475EKA), T045N(ĐD475EKA), T060N(ĐD475EKA), T065N(ĐD475EKA), T035N(ĐD475EKA)(Nguyễn Văn Đặng) Vinamit

08:30 - 09:00: T018N(ĐD475EKA), T020N(ĐD475EKA), T047N(ĐD475EKA)

10:00 - 13:30: TBA Chuyên Dùng

15:30 - 16:00: T018N(ĐD475EKA), T019N(ĐD475EKA), T020N(ĐD475EKA), T047N(ĐD475EKA)

3. Lịch cắt điện ở Đà Nẵng

Điện lực Sơn Trà

06:30 - 12:00: KDC Bắc XLDD, Mỹ Đa Đông 4, KDC Bắc Mỹ An, KDC Bắc Mỹ An T2, Tổng cục An Ninh

07:30 - 09:30: KCS

07:30 - 14:30: Công ty địa ốc Alphanam, công ty CP địa ốc Alphanam

13:30 - 17:30: Mân Quang 4, Bùi Thế Mỹ

Điện lực Hòa Vang

06:30 - 15:00: Hoà Ninh 3

06:30 - 12:00: Phú Thượng 2, mỏ đá Hố Mùn 2, mỏ đá Hố Mùn 2 T2

Điện lực Hải Châu

07:30 - 17:00: DD khách sạn Hải Vân

13:30 - 17:30: Ngã tư QK5 - 2, Hòa Thuận 3

Điện lực Liên Chiểu

07:30 - 09:30: Hoà Hiệp 2

08:00 - 17:00: CS CCN P.Lý

14:00 - 16:00: Hòa Hiệp Bắc

Điện lực Cẩm Lệ

07:30 - 10:30: Kho Xăng Dầu C2-D6

13:00 - 15:30: TT sát hạch cấp GPLX

15:00 - 17:00: Bêtông Dinco

Điện lực Thanh Khê

15:00 - 16:00: Tôn Đản 9

4. Lịch cắt điện ở Nghệ An

Điện lực Con Cuông

06:00 - 15:00: Tại các TBA Yên Khê 4, 5 ,6 và TBA BQLR Khe Kèm

Điện lực thị xã Cửa Lò

06:30 - 11:30: TBA Phúc Thọ 11

14:30 - 17:00: TBA Nghi Thái 1

Điện lực Diễn Châu

15:00 - 23:00: Diễn Phong, Diễn Mỹ, Diễn Hải, Diễn Kim, Diễn Vạn

Điện lực Nam Đàn

05:30 - 12:00: ĐZ 471 E15.15

07:00 - 09:00: Trạm 3 thị trấn Nam Đàn

09:00 - 11:00: Trạm 5 Nam Thái

14:00 - 16:00: Trạm 6 Nam Hưng

16:00 - 18:00: TBA Giã chiến Nam Thanh 2

Điện lực Nghĩa Đàn - Thái Hòa

07:00 - 09:00: Quỳnh Tam 8

07:00 - 18:00: Đồng Tâm 2

07:00 - 23:59: Tân Sơn, Quỳnh Châu, Tổng đội Yên Thành, Quỳnh Tam

07:30 - 23:59: Thị xã Thái Hoà, xã Quang Tiến, Nghĩa Tiến, Nghĩa Thắng, Nghĩa Liên, Nghĩa Tân, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Hưng, Nghĩa Thuận, Nghĩa Lộc, Đông Hiếu, thị trấn Nghĩa Đàn, Nghĩa Hội, Nghĩa Bình, Nghĩa Thọ, Nghĩa Lợi, Nghĩa Lạc, Quang Phong, Nghĩa Hồng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Mai, Nghĩa Yên, Nghĩa Trung, Nghĩa Bình, Đồng Tâm

09:00 - 12:00: DC Nghĩa Thuận 3

Điện lực Hưng Nguyên

06:00 - 07:00: KH sau TBA DC XOM 6B HUNG DAO, KH sau TBA T3 TTHN

07:30 - 08:30: KH sau TBA T2 TTHN, KH sau TBA CHO LO

10:30 - 11:30: KH sau TBA T5 TTHN

13:30 - 14:30: KH sau TBA BOM CHUYEN 12/9

15:30 - 16:30: KH sau TBA T2 HUNG THONG

Điện lực Nghi Lộc

05:30 - 12:30: TBA Hưng Tây 3 Đz 371E15.43

Điện lực Quỳ Châu

06:00 - 16:00: Xã Châu Bình, Châu Hội, Châu Nga, Hạnh Tiến

07:00 - 17:00: Bản Cõi

Điện lực Quỳ Hợp

05:00 - 21:00: Một số khu vực ở Quỳ Hợp

20:30 - 00:00 (ngày 17/6): Một số khu vực ở Quỳ Hợp

Điện lực Quỳnh Lưu

05:30 - 17:00: Xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Bảng, Quỳnh Minh, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lương, Quỳnh Tiến, Quỳnh Hậu, Quỳnh Hưng, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Thuận, Quỳnh Long, An Hòa

Điện lực Đô Lương

07:00 - 11:00: Khách hàng ĐD 473 E15.4, khách hàng sau LBS 44 Xuân Sơn ĐD 474 E15.4

16:00 - 20:00: Khách hàng sau DPT 472-7/15 TC ĐD 472 E15.4, khách hàng sau ĐD 471 E15.4

Điện lực Tương Dương

06:00 - 22:00: Yên Tịnh, Hữu Khuông

Điện lực Tân Kỳ

6:30 - 23:45: Xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Thái, Nghĩa Thái, Tân Phú, Nghĩa Hoàn, Tân Xuân, Giai Xuân, Tân Long, Nghĩa Hợp, Nghĩa Dũng

Điện lực TP. Vinh

08:00 - 09:30: Nghi Kim

09:00 - 11:00: Nghi Kim

Điện lực Yên Thành

08:00 - 13:00: Tăng Thành, Nhân Thành, Long Thành, Vĩnh Thành, Tây Thành, Quang Thành, Kim Thành, Thịnh Thành

16:00 - 18:00: Tăng Thành, Nhân Thành, Long Thành, Vĩnh Thành, Tây Thành, Quang Thành, Kim Thành, Thịnh Thành

5. Lịch cắt điện ở Bình Dương

Điện lực Thủ Dầu Một

08:00 - 13:30: Khu vực đường Trần Ngọc Lên lưới hạ thế thuộc trạm Y tế Định Hòa, phường Định Hòa; khu vực đường Huỳnh Văn Lũy hẻm 220 lưới hạ thế thuộc trạm khu 7 Phú Lợi 2, phường Phú Lợi

Điện lực Bến Cát

06:00 - 07:00: Dọc bên trái đường Quốc lộ 13 từ UBND phường Tân Định đến ngã 4 Cầu Tây, Ecolaike; dọc bên phải đường Quốc lộ 13 từ UBND phường Tân Định đến cổng KCN Mỹ Phước 3

06:00 - 19:00: Dọc hai bên đường Quốc lộ 13 từ UBND phường Tân Định đến cổng KDL Đại Nam

Điện lực Dầu Tiếng

08:00 - 12:00: TBA Trần Văn Lưu 56 ấp An Phước, Chiến Thắng, xã Định An

13:00 - 17:00: TBA Trần Văn Lưu 67 ấp An Phước, Chiến Thắng, xã Định An

Điện lực Tân Uyên

08:00 - 16:00: Khu vực 1x25kVA NN Hà Hữu Nghĩa, khu vực HKD Phan Văn Mạnh, khu vực cơ sở Nguyễn Đình, khu vực nhà trọ Hoàng Giang, khu vực nhà trọ Thúy Phượng, nhà trọ Bùi Văn Quen, khu vực cơ sở Nguyễn Thị Hạnh, khu vực nhà trọ Lê Văn Tèo, khu vực công ty CP KCN Nam Tân Uyên (Chiếu Sáng KCN T3), khu vực công ty CP Anh Linh

08:00 - 10:00: Khu vực công ty TNHH Hoàng Hùng T1

Điện lực Trung Tâm

08:00 - 20:00: Công ty PROCTER&GAMBLE Đông Dương