Chương trình sẽ diễn ra từ 8h-18h ngày 7/3 (ngày 27/1 năm Giáp Thìn), do đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai chủ trì với sự tham gia của các chư, tôn, đức hòa thượng: Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu - Uỷ viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN - Phó Chủ tịch Thường Trực Hội đồng trị sự GHPGVN; Hoà thượng Thích Thanh Điện - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai; Thượng toạ Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự - Tổng Thư ký Hội đồng trị sự GHPGVN; Thượng toạ Thích Phanh Phong - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự - Trưởng Ban Kinh tế tài chính Trung ương GHPGVN.

Đại lễ cầu quốc thái dân an là sự kiện thường niên được tổ chức tại quần thể văn hóa tâm linh Fansipan, nguyện cầu cho nhân loại bình an, may mắn, đất nước hưng thịnh, phát triển, người dân có một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, an lành, no ấm, hạnh phúc.

Đại lễ năm nay sẽ diễn ra với nhiều hoạt động tâm linh ý nghĩa và các nghi thức Phật giáo truyền thống như Lễ Phật và ban chữ tại Kim Sơn Bảo Thắng Tự; Thiền hành dọc theo đường La Hán; nguyện hương và nhiễu quanh Đại tượng Phật A di Đà… Lễ dâng hương cầu quốc thái dân an sẽ được tổ chức trang trọng trong lòng Đại tượng Phật A Di Đà vào buổi sáng 7/3 và được đặc biệt chủ trì bởi Hòa thượng Thích Lệ Trang - Uỷ viên Thường trực Hội đồng trị sự - Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN - Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Huê Nghiêm (TP.HCM). Sau đó là các nghi lễ cầu an, tụng kinh, niệm Phật, hướng dẫn chúng Phật tử cùng tụng trì, cầu quả phúc lành. Đại lễ sẽ kết thúc với nghi thức trồng cây tại Bảo An Thiền Tự, khu vực Ga đi cáp treo Fansipan.

Dịp này, quần thể văn hóa tâm linh Fansipan cũng được bài trí trang trọng và thiêng liêng với cờ hoa và những tiểu cảnh mang chủ đề Phật giáo. Ấn tượng nhất là mô hình hai con công khổng lồ được kết bằng hoa tươi, cùng dòng chữ “Quốc thái dân an” được kết bằng hàng nghìn bông hoa tươi tại khu vực chân Đại tượng Phật.

Dự đại lễ lần này, người dân, phật tử, du khách không chỉ có cơ hội được tham dự các nghi lễ linh thiêng cùng các cao tăng đến từ GHPGVN, mà còn được chiêm ngưỡng những công trình tâm linh kỳ vĩ trên đỉnh Fansipan - nơi được xem là chốn linh thiêng hội tụ, cùng nguyện cầu may mắn, bình an, tài lộc và niềm vui cho người thân và gia đình. Chiêm bái, đảnh lễ trước Đại Tượng Phật A Di Đà ở độ cao 3075m, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát giữa mây ngàn hay hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú trên Nóc nhà Đông Dương tựa chốn bồng lai sẽ đem đến cho Phật tử và du khách những giây phút an yên, thư thái trong dịp đầu xuân năm mới.

Sau những giây phút lắng đọng với những hoạt động tâm linh ý nghĩa, du khách, Phật tử còn có cơ hội tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa thấm đẫm màu sắc bản địa đặc sắc tại bản Mây, trong khuôn viên Khu du lịch Sun World Fansipan Legend. Ngay trong những ngày đầu tháng 3 này, lễ hội Quét Làng độc đáo của dân tộc Xa Phó hay lễ hội Roong Pooc của dân tộc Giáy sẽ lần lượt được tái hiện sinh động tại bản Mây. Du khách sẽ được thưởng thức những điệu hát giao duyên, hát đồng dao do chính các nghệ nhân Xa Phó biểu diễn, thưởng thức các điệu múa xòe duyên dáng, tham gia hoạt động nhuộm trứng của dân tộc Giáy hay hòa mình vào các trò chơi sôi động, náo nhiệt tại bản Mây.

Bản Mây hiện có hàng chục ngôi nhà của các dân tộc Giáy, Mông Xanh Điện Biên, Thái và nhà Trình Tường của dân tộc Hà Nhì được tái hiện, phục dựng công phu, mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa bản địa độc đáo. Với những du khách yêu hoa thì đừng bỏ lỡ cơ hội check-in với thảm hoa cải vàng rực trải dài trước cổng khu du lịch.

Điều hấp dẫn hơn cả là Sun World Fansipan Legend đang triển khai chính sách miễn phí vé vào cổng khu du lịch cho tất cả du khách, người dân từ ngày 12/2 đến 19/3/2024 nhằm tạo điều kiện cho đông đảo bà con, du khách thập phương tham gia trải nghiệm các lễ hội đầu xuân. Cũng trong thời gian này, du khách đến từ 5 tỉnh Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh còn được hưởng ưu đãi miễn phí vé tàu hỏa leo núi Mường Hoa khi mua vé cáp treo và combo bao gồm vé cáp treo.

Doãn Phong