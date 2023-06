1. Lịch cắt điện ở Quảng Ninh:

Ngày 9/6, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nhiều khu vực bị cắt điện luân phiên hoặc kéo dài trong ngày. Trong đó, TP. Hạ Long có nhiều nơi bị cắt điện từ 0h30 đến 5h30.

Điện lực TX Quảng Yên

09:00 14:00 Trại Thành

09:30 14:30 Xã Liên Hoà, Liên Vị, Tiền Phong; phường Cộng Hòa: khu Đường Ngang; xã Tiền An: xóm Chợ Rộc, xã Hiệp Hoà, Yên Giang; một phần phường Quảng Yên; xã Sông Khoai: Thôn 8, 9, 10; phường Cộng Hòa: khu Khe Nước, Cổng Bấc

09:30 14:30 Phường (xã) Nam Hòa, Phong Cốc, Phong Hải, Cẩm La, Yên Hải; phường Quảng Yên: khu Giếng Chanh, Xóm Bãi, Rặng Thông, Cửa Khâu; phường Cộng Hòa: khu Kim Lăng

13:30 18:30 Các xã phường Hà An, Tân An, Tiền An, Hoàng Tân

13:30 18:30 Khu Lâm Sinh, Tân Mai phường Đông Mai; Xóm Cỏ Khê xã Tiền An; khu Đống Lủi phường Cộng Hòa

13:30 18:30 Khu Biểu Nghi

16:00 21:00 Phường Minh Thành: khu Động Linh, Cát Thành, Yên Lập, Quỳnh Mai; phường Đông Mai: khu Trại Tháp

16:00 21:00 Xã Sông Khoai; Khu Trại Cau, Trại Trang phường Cộng Hòa

Điện Lực TP Uông Bí

00:00 05:00 Phương Nam, Phương Đông

06:00 10:00 Nam Mẫu, Thượng Yên Công

06:00 16:00 Nam Mẫu, Thượng Yên Công

09:00 14:00 Phương Đông, Phương Nam

09:30 14:30 Quang Trung

09:30 14:30 Trưng Vương, Nam Khê

13:30 18:30 Quang Trung, Thanh Sơn, Phương Đông

14:20 15:00 Nam Mẫu

15:40 17:00 Nam Mẫu

16:00 21:00 Quang Trung, Thanh Sơn

20:30 00:30 (10/6) Quang Trung, Thanh Sơn

20:30 00:30 (10/6) Quang Trung, Thanh Sơn

Điện lực TP Hạ Long

00:30 05:30 Khu vực xã Đồng Sơn, Quảng La, Tân Dân

00:30 05:30 Khu vực phường Hà Khảu

00:30 05:30 Khu vực phường Giếng Đáy

00:30 05:30 TBA gạch Tiêu Giao

05:30 10:30 Một phần phường Hà Khẩu, Hùng Thắng, Bãi Cháy

05:30 10:30 Một phần phường Hùng Thắng, Bãi Cháy

05:30 10:30 Một phần phường Bãi Cháy

05:30 10:30 Một phần phường Bãi Cháy

05:30 10:30 Một phần phường Bãi Cháy

05:30 10:30 Một phần phường Hà Khẩu, Hùng Thắng, Giếng Đáy

06:00 11:00 Một phần phường Bãi Cháy

06:00 11:00 Một phần phường Bãi Cháy

06:00 11:00 Một phần phường Bãi Cháy, Tuần Châu

08:00 13:00 Một phần phường Hồng Hà, Hồng Hải

08:00 11:30 Một phần phường Cao Thắng

08:30 13:30 Một phần phường Hà Tu, Hà Trung, Hà Phong

08:30 13:30 Một phần phường Bãi Cháy, Hùng Thắng

09:30 14:30 Một phần phường Bãi Cháy

10:00 15:00 Một phần phường Hưng Đạo, Hà Khánh, Cao Thấng

12:00 17:00 Một phần phường Hồng Hà, Hồng Hải

13:30 18:30 Một phần xã Lê Lợi, Thống Nhất, Vũ Oai, Hoà Bình, Đồng Lâm, Sơn Dương

13:30 18:30 Một phần xã Lê Lợi

13:30 18:30 Một phần phường Hà Tu

14:00 15:30 Một phần phường Hồng Hải

Điện lực Hải Hà

08:20 10:30 Một phần Xã Đường Hoa

09:00 14:01 Xã Quảng Lâm, Quảng An, Quảng Tân, Phố Trần phú-TT Đầm Hà

09:00 14:01 Xã Đông Hải, Đông Ngũ, Đại Dực- huyện Tiên yên, xã Dực Yên, xã Đại Bình, một phần xã Tân lập

09:00 14:01 Phố Bắc Sơn-TT Đầm Hà, xã Đầm Hà, một phần xã Tân lập

11:00 11:30 Một phần Xã Đường Hoa

13:30 14:10 Một phần Xã Đầm Hà

14:30 15:11 Một phần Xã Tân Lập

15:40 16:30 Một phần Xã Quảng An

Điện lực thị xã Đông Triều

07:00 14:00 Thôn Bắc Mã Xã Bình Dương

07:30 08:30 khu Thọ Sơn- phườn Yên Thọ

07:30 08:30 khu Vĩnh Tuy 2- phường Mạo Khê

09:00 10:00 khu Yên Sơn- phường Yên Thọ

09:00 10:00 khu Vĩnh Tuy 2- phường Mạo Khê

10:30 11:30 khu Yên Sơn- phường Yên Thọ

10:30 11:30 khu Vĩnh Thông - phường Mạo Khê

13:30 14:30 khu Vĩnh Tuy 1 - phường Mạo Khê

13:30 14:30 khu Vĩnh Hải - phường Mạo Khê

15:00 16:00 khu Đoàn Kết - phường Mạo Khê

15:00 16:00 khu Vĩnh quang - phường Mạo Khê

Điện lực TP. Cẩm Phả

00:30 07:30 Cẩm Phả

09:00 16:00 Cẩm Phả

12:00 19:00 Cẩm Phả

13:30 20:30 Cẩm Phả

16:00 23:00 Cẩm Phả

Điện Lực Bình Liêu - Công ty Điện lực Quảng Ninh

09:30 14:30 Từ Húc đến Đồng Văn

09:30 14:30 khu: Co Nhan, Nà Làng, thôn khe Và

09:30 14:30 Thôn: cao sơn, Lòong Vài- xã Hoành Mô; Thôn: Ngàn Kheo, Ngàn Vàng Trên, Ngàn Vàng Dưới, Co Sàu, Phá Lạn- xã Đồng Tâm; Thôn: Ngàn pạt, Khe O- xã Lục Hồn

09:30 14:30 Một phần xã Đồng Tâm; Pắc Pền, Nà Đang

09:30 14:30 Một phần xã Hoành Mô; Nà Sa, Pắc Cương, Trình Tường

19:00 22:00 khu vực: Pắc Liềng, Nà Kẻ, Khe Cóoc, Khe Lạc, Nà Lợ; toàn bộ khu vực xã Húc Động

Điện Lực Ba Chẽ

12:00 17:00 Thôn Bằng Lau, Cái Gian, Sơn Hải, Nam Kim, Nước Đừng, Làng Mới xã Nam Sơn

2. Lịch cắt điện ở Bắc Ninh:

Tỉnh Bắc Ninh chủ yếu cắt điện ở các khu vực có KCN, trong đó KCN Đại Đồng Hoàn Sơn mất điện từ 8h ngày 9/6 đến 8h ngày 10/6.

Điện lực TP. Bắc Ninh

05:30 12:00 Một phần KH phường Suối Hoa

07:00 12:00 Một phần KH phường Đại Phúc

07:30 10:00 Một phần KH phường Nam Sơn

08:00 09:00 (10/6) Một phần KH phường Khắc Niệm; Hạp Lĩnh

14:00 16:30 Một phần KH phường Phong Khê

Điện lực Gia Bình

05:30 12:00 Một phần Thôn Xuân Dương Xã Vạn Ninh

06:00 12:00 Một phần Thôn Cao Thọ Xã Vạn Ninh

14:00 16:30 Một phần Thôn Tiểu Than Xã Vạn Ninh

Điện lực Quế Võ

05:00 06:30 Thôn Liễn Hạ

05:30 11:30 Thôn Nga Hoàng, thôn Thất Gian

06:30 08:00 Thống Thượng

07:30 09:00 Thôn Thống Hạ

Điện lực Thuận Thành

05:30 10:30 Thôn Đại Mão xã Hoài Thượng

08:00 08:00 (10/6) Khu CNTT3

08:00 17:00 Cụm CN Xuân Lâm, Khu phố Đức Hiệp phường Xuân Lâm

Điện lực Từ Sơn

05:30 11:00 Một phần P.Phù Chẩn - TP Từ Sơn

07:20 08:30 Một phần P.Đình Bảng - TP Từ Sơn

07:45 16:30 Một phần KCN Châu Khê - TP Từ Sơn

08:40 09:50 Một phần P.Đình Bảng - TP Từ Sơn

14:00 15:10 Một phần P.Phù Chẩn - TP Từ Sơn

15:20 16:30 Một phần P.Tân Hồng - TP Từ Sơn

Điện lực Yên Phong

06:00 10:30 Một phần xã Đông Tiến

08:00 08:00 (10/6) CCN Đông Thọ

10:30 10:45 Một phần Xã Đông Tiến

11:00 15:00 Xã Hoà Tiến, Yên Phụ

11:00 15:00 Một phần xã Đông Tiến, TTC, Đông Thọ, Trung Nghĩa, Dũng Liệt, Tam Đa, Đông Phong, Yên Trung, Tam Đa, Thuỵ Hoà

Điện lực Tiên Du

08:00 08:00 (10/6) Một phần KCN Đại Đồng Hoàn Sơn

11:00 15:00 Một phần Thôn Núi Móng

11:00 15:00 Một phần Xã Đại Đồng, Phật Tích, Liên Bão

3. Lịch cắt điện tỉnh Nghệ An:

Nghệ An tiếp tục là điểm nóng cắt điện ở miền Bắc. Đáng chú ý, huyện Diễn Châu mất điện diện rộng.

Điện lực Con Cuông

06:00 20:00 Tại các TBA thuộc Khu vực xã Bông Khê (TBA Tân Dân; Bồng Khê; Vình Hoàn; Vĩnh Hoàn 1; 2/9 Bồng Khê) và khu vực xã Yên Khê; Lục Dạ; Môn Sơn và khu vực xã Tam Sơn (TBA Tam Sơn 1; tam Sơn 2; Tam Sơn 3; Tam Sơn 5)

20:00 01:00(10/6) Tại các TBA thuộc Khu vực xã Chi Khê; Châu Khê; Cam Lâm; Lạng Khê

20:00 01:00(10/6) Khu vực xã Mâu Đức (TBA Mậu Đức 5; Mậu Đức 3; Mậu Đức 4; Kẻ Trằng); xã Thạch Ngàn

Điện lực Thị Xã Cửa Lò

06:30 11:00 TBA Tiên Động, TBA Xuân Phúc

08:00 12:00 Xã Nghi Thái, Nghi Phong

09:00 13:00 Khu CN Nam Cấm

09:00 12:00 Xã Phúc Thọ, Nghi Xuân

10:00 14:00 Xã Nghi Khánh

11:00 16:00 Phường Nghi hải, Nghi Hoà

14:30 17:00 TBA Hải Triều

16:00 22:00 Phường Nghi Thu, Nghi Hương; Xã Nghi Thạch, Nghi Xuân

17:00 22:00 Khu CN Nam Cấm

Điện lực Diễn Châu

05:30 20:00 Diễn Phong, Diễn Hồng, Diễn Vạn, Diễn Kỷ, Diễn yên, Diễn Hoàng

05:30 23:30 Diễn Phúc, Diễn Tân, Diễn Thọ, diễn Lộc, Diễn Lợi, diễn An

05:30 20:00 Diễn Phong, Diễn Mỹ, Diễn Kim, Diễn Hải, Diễn Vạn

05:30 20:00 Diễn Cát, Minh Châu

09:00 23:00 Diễn Thành, Thị Trấn, Diễn Kim

18:00 02:00 (10/6) Diễn Cát, Diễn Phúc, Diễn Nguyên, Diễn Quảng, Diễn Hạnh, Diễn Kỷ, Diễn Vạn, Diễn Ngọc, Diễn Bích, Diễn Lộc, Diễn Phú, Diễn An, Diễn Xuân, Diễn Liên, Diễn Đồng, Diễn Quảng, Diễn Hạnh, Diễn Thái, Diễn Thành, Diễn Thịnh, Diễn Trung, Diễn An, Diễn Lộc, Diễn Ngọc, Diễn Hoa, Diễn Kỷ

Điện lực Thành phố Vinh

07:00 08:00 Hưng Đông, Đội Cung, Lê Lợi, Cửa Nam, Quang Trung, Đông Vĩnh,Cửa Nam, Quang Trung, Vinh Tân

07:30 10:30 Hưng Lộc

08:00 10:00 Lê Lợi, Quán Bàu, Hà Huy Tập, Lê Lợi, Hưng Bình

10:00 11:30 Nghi Phú, Hà Huy Tập, Nghi Ân, Nghi Kim

10:00 11:00 Bến Thủy

11:30 13:30 Trung Đô, Hưng Dũng, Hưng Lộc, Hồng Sơn, Hưng Bình, Hưng Bình, Hưng Hòa

13:30 15:00 Trung Đô, Trường Thi, Hồng Sơn, Lê Mao, Hưng Bình

16:00 17:00 Hưng Bình, Hưng Phúc, Trường Thi

17:00 18:00 Hưng Phúc, Hà Huy Tập, Hưng Bình

18:00 19:00 Trung Đô, Bến Thủy, Hưng Dũng, Trường Thi, Hưng Hòa

19:00 20:00 Trung Đô, Vinh Tân, Hồng Sơn, Cửa Nam

20:00 21:00 Cửa Nam, Đội Cung, Trung Đô

21:00 22:00 Đông Vĩnh, Lê Mao, Quang Trung, Hưng Bình, Hưng Phúc, Trường Thi, Hưng Dũng

Điện lực Nghi Lộc

05:00 09:00 TBA Nghi Vạn 10 Đz 373E15.1, TBA Nghi Hoa 2 Đz 380E15.1

05:30 13:00 TBA Trung Đông 1 Đz 373E15.1, TBA Nghi Hoa 5 Đz 373E15.1

08:00 17:00 Nghi Thịnh, Nghi Trung, Nghi Hợp, Nghi Trường, Nghi Tân, Nghi Quang, TBA Nghi Thịnh 11 Đz 478E15.8, Nghi Tiến, Nghi Yên, Nghi Thiết, Nghi Hưng, Nghi Đồng, TBA Nghi Đồng 2 Đz 373E15.8, TBA Nghi Đồng 5 Đz 373E15.8

09:00 13:00 TBA Hưng Trung 8 Đz 373E15.1

17:00 23:00 Hưng Đông, Nghi Liên, Nghi Thuận, Nghi Kim, Quán Hành, Nghi Trung, Nghi Diên, Nghi Vạn, Nghi Long

4. Lịch cắt điện ở Hà Nội:

Các khu vực trung tâm của Hà Nội không bị cắt điện vào ngày mai 9/6, chỉ một số khu vực ngoại thành như Thanh Oai hay thị xã Sơn Tây bị tạm ngừng cấp điện.