Nghệ sĩ Trà My khóc vì lá thư của thanh niên chăm mẹ ung thư

Ngày 1/12, NSND Thái Bảo, nghệ sĩ Trà My, MC Thảo Vân, ca sĩ Lê Tâm, ca sĩ Yến Ngọc, ca sĩ Thanh Hương, ca sĩ Trọng Phúc, Vũ đoàn Sen Việt đã có buổi biểu diễn ca nhạc từ thiện Trao yêu thương tại bệnh viên An Việt.

NSND Thái Bảo, nghệ sĩ Trà My, MC Thảo Vân tại chương trình 'Trao yêu thương'.

Chương trình do nghệ sĩ Trà My đứng ra tổ chức như một lời tri ân và cảm ơn những hi sinh của các y, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện An Việt đã tận tâm điều trị và chăm sóc người bệnh. Đặc biệt, 2 năm dịch Covid -19 căng thẳng, những y bác sĩ tại đây luôn đảm bảo an toàn cho người bệnh và trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại thủ đô tuân thủ và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Ngoài ra, chương trình cũng nhằm mục đích mang đến niềm vui, tinh thần động viên, chia sẻ đến người bệnh vượt qua bệnh tật, khó khăn trong cuộc sống.

Ca sĩ Yến Ngọc, Lê Tâm, Trọng Phúc.

Ngoài đem lời ca tiếng hát gửi tới các bệnh nhân và bác sĩ, chương trình còn trao 20 suất quà cho bệnh nhân phẫu thuật u và ung thư tuyến giáp; 20 suất quà cho bệnh nhân người cao tuổi; 20 suất quà cho bệnh nhân nhi đang điều trị các bệnh lý về tai mũi họng đang điều trị tại bệnh viện để động viên người bệnh có một sức khoẻ tốt.

Với nghệ sĩ Trà My, đây là một trong rất nhiều hoạt động mà chị từng thực hiện cho các bệnh nhân ung thư ở Hà Nội. Những lúc làm thiện nguyện, khi bệnh nhân yêu cầu, nghệ sĩ Trà My luôn sẵn sàng hát cho họ nghe. Rất nhiều người trong số đó khi ra viện đã viết tâm thư chia sẻ cảm xúc và sự xúc động trước sự quan tâm của các bác sĩ, điều dưỡng và chương trình thiện nguyện mà nghệ sĩ Trà My dành cho người bệnh.

Các phần quà được trao tới tận tay bệnh nhân.

Nghệ sĩ Trà My chia sẻ, chị đã từng khóc như một đứa trẻ khi đọc dòng tin nhắn của một thanh niên vào một đêm mùa Đông mưa phùn. Nghệ sĩ Trà My kể: "Hôm đó, sau khi đi từng phòng bệnh thăm các bệnh nhân, tới giường bệnh có một thanh niên có vẻ như đang không thoải mái khi chăm mẹ bệnh. Sau khi trò chuyện, người mẹ mong tôi hát một bài. Tôi đã chọn bài Ta còn hạnh phúc để hát cho hai mẹ con nghe.

Bẵng đi một thời gian, thanh niên đó nhắn tin cho tôi, rất dài, cảm ơn vì bài hát như thức tỉnh cậu ấy.

Nghệ sĩ chúng thật sự rất vui mừng khi mang lời ca tiếng hát, giúp ai đó, dù chỉ vui trong phút chốc, cũng là hạnh phúc lắm rồi".

Hai năm dịch bệnh Covid-19, dù không thể thực hiện định kỳ nhưng thỉnh thoảng, nghệ sĩ Trà My vẫn đồng hành cùng các mạnh thường quân đến xóm trọ ở khu "chạy thận" hoặc người vô gia cư để tặng quà, san sẻ một phần khó khăn, thiếu thốn mà họ đang trải qua.