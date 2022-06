Nghi can khai do bị tuyệt tình nên phóng hoả thiêu chết hai người ở TP Thủ Đức

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức đã làm rõ chi tiết vụ phóng hoả thiêu chết hai người xảy ra tại ngôi nhà ở đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tân, TP.Thủ Đức khiến hai người tử vong.

Nghi can Lê Công Hậu (49 tuổi, quê Bến Tre) đã thừa nhận hành vi.

Nghi can Lê Công Hậu khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Hiện thi thể hai nạn nhân là Nguyễn Thị Tuyết N (23 tuổi), Nguyễn Thị Thanh X (19 tuổi) được cơ quan công an chuyển giao cho gia đình lo hậu sự.

Nghi can Hậu khai, đã có vợ con ở quê nhưng nhiều năm nay có mối quan hệ tình cảm “ngoài luồng” với bà Kiều Tị Tuyết L (49 tuổi).

Hậu thi thoảng chu cấp và có giai đoạn nhiều tháng ở tại nhà của bà L tại đường Nguyễn Tư Nghiêm.

Gần đây, mối quan hệ “ngoài luồng” của Hậu bị vợ con phát hiện nên người vợ tìm đến nhà của bà L nói chuyện, dẫn đến lời qua tiếng lại chuyện ghen tuông.

Hai con của bà L không chấp nhận mối quan hệ này của mẹ. Do đó, giữa bà L và Hậu xảy ra mâu thuẫn và bà L quyết định chấp dứt mối quan hệ.

Hậu đã tìm mọi cách đe doạ, nhằm níu kéo tình cảm nhưng bà L cự tuyệt. Hậu nghĩ đến chuyện phóng hoả, đốt nhà của bà L.

Tối 24/6 Hậu di chuyển từ quê lên TP.HCM, dọc đường có ghé mua xăng để chuẩn bị cho kế hoạch.

2h ngày 25/6, Hậu tìm đến nhà bà L, tưới xăng ở phía trước và phóng hoả.

Lúc này, trong nhà bà L có 6 người nhưng có 4 người thoát thân. Còn 2 con của bà L ở trên gác nên không kịp thoát.

Ngay sau khi vào cuộc điều tra, công an xác định đây là vụ phóng hoả có chủ đích và kẻ gây án là Hậu nện tổ chức truy bắt.

Được biết, sau khi gây án Hậu rời nhanh khỏi TP.HCM. Tuy nhiên, lực lượng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM, Công an TP. Thủ Đức phối hợp cùng Công an tỉnh Bến Tre, Công an tỉnh Tiền Giang đã theo dấu vết và bắt giữ Hậu tại địa bàn tỉnh Tiền Giang.