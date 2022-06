Nghi can sát hại cha ở TP.HCM khai do xin tiền tiêu xài không được

Nguồn thông tin cho hay, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã lấy lời khai chi tiết nghi can Nguyễn Anh Khoa (30 tuổi).

Bước đầu, Khoa thừa nhận đã giết cha ruột của mình, là ông N.V.B (72 tuổi) tại nhà riêng ở đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận.

Trước đó, sau nhiều ngày không liên lạc được với ông B., người thân đã gọi điện cầu cứu chính quyền địa phương. Khi đến ngôi nhà của ông B. ở hẻm số 86 đường Thích Quảng Đức thì lực lượng chức năng thấy khoá cửa.

Nghi can Nguyễn Anh Khoa khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Nghi ngờ có chuyện không hay với ông B., cơ quan chức năng phá cửa vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện ông này đã tử vong, trên cơ thể có nhiều thương tích. Thời điểm này, con trai của ông B., là Khoa đã biến mất nên bị đưa vào diện tình nghi và công an tổ chức truy bắt.

Sau 4 tiếng phát hiện vụ việc, công an đã bắt giữ nghi can Khoa, khi y đang lẩn trốn tại một khách sạn tại quận 10.

Qua đấu tranh, Khoa thừa nhận đã sát hại cha. Cụ thể, trưa 6/6 Khoa xin cha tiền để tiêu xài nhưng ông B. không cho.

Khoa chửi bới, đánh đập rồi dùng hung khí đâm chết cha ruột. Sau khi gây án, Khoa lấy đi nhiều tiền, vàng rồi bỏ trốn, nhưng chỉ vài giờ sau đã bị bắt giữ.

Linh An