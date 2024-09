Danh Sơn (36 tuổi) vừa bị công an tỉnh Đồng Nai khởi tố để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Cơ quan công an cũng đang điều tra, làm rõ dấu hiệu của tội xâm phạm thi thể đối với bị can này.