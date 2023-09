Chiều 20/9, ngay sau khi có thông tin phát hiện thi thể bé 2 tuổi ở Hà Nội bị bắt cóc, trên các trang mạng xã hội rộ lên thông tin, người phụ nữ bắt cóc bé 2 tuổi ở khu đô thị trên địa bàn huyện Gia Lâm (Hà Nội), sau khi sát hại cháu bé đã nhảy cầu tự tử.

Thậm chí thông tin trên mạng xã hội còn cho rằng, nghi phạm nhảy cầu tự tử trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Khu vực người dân phát hiện thi thể cháu bé. Ảnh CTV.

Trước thông tin trên, chiều tối 20/9, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định, chưa có thông tin chính thức về việc nghi phạm nhảy cầu tự tử. Nếu có thì phải vớt được thi thể nghi phạm mới xác định được cụ thể.

Trước đó, theo Công an tỉnh Hưng Yên, vào đầu giờ chiều 20/9, người dân xã Mễ Sở (Văn Giang) phát hiện thi thể một cháu bé dưới nước.

Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Văn Giang phối hợp với Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé.

Đến khoảng 15h30 ngày 20/9, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hưng phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi.

Theo thông tin ban đầu, cháu bé 2 tuổi sống tại một khu đô thị thuộc địa bàn huyện Gia Lâm (Hà Nội), tình nghi bị nữ giúp việc bắt cóc, yêu cầu gia đình đưa một khoản tiền.

Công an tỉnh Hưng đang phối hợp với Công an TP Hà Nội truy bắt đối tượng liên quan đến cái chết của cháu bé.

Chiều cùng ngày, một lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết: “Qua điều tra, cơ quan công an xác định, nguyên nhân người phụ nữ bắt cóc cháu bé 2 tuổi là để tống tiền”.

“Gia đình cháu bé 21 tháng tuổi bị nghi phạm yêu cầu đưa 1,5 tỷ đồng. Người nhà nạn nhân sau đó đã đưa 350 triệu đồng”, lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm cho biết.