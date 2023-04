XEM CLIP:

Người dân đã quay lại toàn cảnh ô tô bán tải lật ngang giữa đường, hư hỏng nặng sau khi tông CSGT và 2 người đi xe máy trên đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa (Long An).

Cảnh sát và người dân yêu cầu 2 người ở trong xe ra ngoài nhưng cả 2 không chịu hợp tác. Họ vẫn còn tỉnh táo, quyết cố thủ, chống trả lực lượng chức năng.

Cảnh sát buộc phải phá kính cửa ô tô rồi khống chế cả 2 nghi phạm trong xe. Một số người dân vì quá bức xúc đã vào đánh nghi phạm nhưng được cảnh sát can ngăn kịp thời.

Ô tô bán tải lật ngang giữa đường. Ảnh: MĐ

Trước đó, camera an ninh nhà dân ghi lại toàn bộ vụ việc ô tô bán tải tông thiếu tá CSGT và 2 người dân thiệt mạng.

Cụ thể, 1 CSGT trong tổ công tác đi bộ ra giữa đường, thổi còi để yêu cầu một ô tô bán tải và xe lôi (chở hàng) dừng lại thành hàng ngang. Các xe máy di chuyển qua được CSGT yêu cầu rời đi.

Ít giây sau đó, thiếu tá Nguyễn Xuân Hào và một số cảnh sát mặc thường phục từ bên trong lề đường cũng di chuyển ra giữa đường để hỗ trợ. Ngay lập tức, ô tô bán tải lao với tốc độ khá cao, tông thẳng vào thiếu tá Hào cùng 2 người xe máy.

Theo Công an tỉnh Long An, thời điểm xảy ra vụ việc, Công an huyện Đức Hòa đang phối hợp với cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát trên đoạn đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam để bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm, ma túy.

Hiện, phía lực lượng chức năng tỉnh Long An vẫn đang thụ lý vụ việc.